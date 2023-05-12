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Автор "лижущего кота" из Барнаула рассказал, что сделает со скандальной скульптурой

Арт-объект уже стал мегапопулярен среди жителей городов России, а в Барнауле его запретили, убрали, отменили

12 мая 2023, 12:02, ИА Амител

Фото: t.me/barnaul_i_tochka
Фото: t.me/barnaul_i_tochka

Художник Никола Питерский рассказал "Газете.ru", что установка скульптуры "Сибирский кот", которую часть барнаульцев назвала пошлой, была согласована.

Напомним, чугунную скульптуру установили 11 мая на проспекте Ленина, рядом с рестораном "Пили-швили", а уже вечером убрали по требованию некоторых недовольных жителей города.

"Они начали нажимать на разные рычаги: “А как вы посмели? Вы бы ещё ему член приделали”. Хотя у кота есть гендерное отличие: я сделал просто перевёрнутое сердечко и кот не тянется к нему, он тянется к пузику", – рассказал Питерский.

По его словам, сейчас поступает множество сообщений с просьбой вернуть скульптуру обратно, но сделать это невозможно. Предлагают даже выкупить арт-объект.

"Все начинают очень сильно ругать тех “душнил”, которые против этого кота. Весь интернет взрывается в поддержку. В общем, кот расколол публику на две части. Кот показывает нарывы общества, оно становится более озлобленным", – подчеркнул скульптор.

Питерский надеется оставить арт-объект в Барнауле. Одна из возможных локаций – терраса в баре-ресторане "Крыша". Однако есть вероятность, что кот покинет родной город: появились предложения от горнолыжных курортов в Сибири, например, от Манжерока и Шерегеша.

Барнаул культура скандалы

Комментарии 35

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Гость

12:07:47 12-05-2023

Злые, зашкварные, привыкшие жить в бедности барнаульцы, своим нытьем и дальше будут превращать красивый город в отстойную убогую помойку, напичканую пивнухами.

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Гость

12:58:48 12-05-2023

Гость (12:07:47 12-05-2023) Злые, зашкварные, привыкшие жить в бедности барнаульцы, свои... Добрый и богатый, без "фени" не можешь?

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Гость

14:27:30 12-05-2023

Гость (12:58:48 12-05-2023) Добрый и богатый, без "фени" не можешь?... А где там "феня"???

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Гость

12:12:10 12-05-2023

Вернуть животинку на место!!

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Гость

12:17:38 12-05-2023

с просьбой вернуть скульптуру обратно, но сделать это невозможно. --- почему??? где петицию подписать за возврат, адекватных людей больше, мы дурачков переборем!

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Гость

12:19:57 12-05-2023

Ну понятно - пошел второй день спланированной PR-кампании по продвижению деятеля искусств. А скульптура - хорошая!

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Бгг

12:20:33 12-05-2023

Кот просто показал недалеких людей и их ханжество, которые и написали кляузы...

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Гость

15:11:58 12-05-2023

Бгг (12:20:33 12-05-2023) Кот просто показал недалеких людей и их ханжество, которые и... и администрацию, которая удовлетворила его

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Гость

12:49:10 12-05-2023

Хорошо, что убрали эту прошлое уродство! Только недалёкие дурачки могут сожалеть об этом, тем более петиции писать! Общество деградирует...

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Гость

13:06:17 12-05-2023

Гость (12:49:10 12-05-2023) Хорошо, что убрали эту прошлое уродство! Только недалёкие ду... Эти "искусствоведы" еще камеди-клаб любят и сериалы , типа, "пацаны"

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Кот с пузиком

13:24:38 12-05-2023

Арт объект шикарен и интересен. Очень рад бы был видеть его в городе, но недалеким и пошлым - он помешал...

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Гость

13:27:11 12-05-2023

Может, перед думой поставить? Иногда их инициативы вызывают именно эти мысли.

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Гость

13:40:45 12-05-2023

Ну вполне в сфере деятельности думцев. Пусть займутся привычным делом.

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Гость

13:48:38 12-05-2023

кот окей, но не на главном проспекте

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Гость

14:21:43 12-05-2023

Котейка - супер! Скульптура могла бы стать украшением города! А так Барнаул - столица ханженства Даже учительницу уволили за то, что она в туалет ходит и под одежой голая)))

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Анна

14:56:31 12-05-2023

Пусть этот предмет спора останется, но место ему где-нибудь окола бара или клуба

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123

15:11:24 12-05-2023

Анна (14:56:31 12-05-2023) Пусть этот предмет спора останется, но место ему где-нибудь ... так его возле кафе и поставили...

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Гость

15:10:16 12-05-2023

Ну тут как бы все очевидно, тупое быдло - за такой арт-объект, тема гениталий им очень близка и родна, на большее ума и образования не хватает. Кто поумнее и пообразованнее - конечно против такого откровенного убожества. Кот очень четко показал сколько быдляка нас окружает.

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Гость

17:14:58 12-05-2023

Гость (15:10:16 12-05-2023) Ну тут как бы все очевидно, тупое быдло - за такой арт-объек... Да, согласен, кот помог выявить количества быдляка и пошляков путём написания постов подобных вашим....

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Гость

21:46:06 12-05-2023

Гость (15:10:16 12-05-2023) Ну тут как бы все очевидно, тупое быдло - за такой арт-объек... Как вы словами бросаетесь-быдляк, тупое быдло, кто пообразованней. Вы видать из этой-илиты!

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Гость

22:42:30 12-05-2023

Гость (21:46:06 12-05-2023) Как вы словами бросаетесь-быдляк, тупое быдло, кто пообразов... конечно из илиты. он в понедельник в рукав сморкаться перестал, значит может указявки свои раскидывать.

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Гость

03:24:16 13-05-2023

Гость (15:10:16 12-05-2023) Ну тут как бы все очевидно, тупое быдло - за такой арт-объек... Вы видимо, настолько высококультурны, что члены берете ножом и вилкой))

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Гость

15:18:29 12-05-2023

Критерий прост. Ты маленькое но такое у себя дома бы поставил, зачем, любоваться прекрасным, чем? Вот видишь, нет. Значит, это просто было желание сделать горожанам, гадость. Детскость.

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Гость

15:26:20 12-05-2023

Дауж это вам не "ПИСАЮЩИЙ МАЛЬЧИК" , ОН ЯВНО ЛУЧШЕ

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Гость

15:35:39 12-05-2023

Интересно а написавшие "кляузы" особы(и), это те кому словосочетание Ёбидоёби, негативные ассоциации вызывает. Вот от таких, "по макушку застрявших в совке" и бежит из города и края молодежь, никакого развития нет!!!!

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Гость

17:15:34 12-05-2023

Гость (15:35:39 12-05-2023) Интересно а написавшие "кляузы" особы(и), это те кому словос... Деточка, за таким развитием тебе надо в гейропу ехать жить, там все такие как ты. А нам в России такие ценности в виде гениталий ни к чему. Или ты не согласен и что-то имеешь против политики действующей власти ?

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Гость

17:42:11 12-05-2023

Гость (17:15:34 12-05-2023) Деточка, за таким развитием тебе надо в гейропу ехать жить, ... кот то хотя бы свои бубенцы лижет, а не власти отлизывает в отличие от людей подобные посты пишущих...

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Гость

18:54:42 12-05-2023

Гость (17:15:34 12-05-2023) Деточка, за таким развитием тебе надо в гейропу ехать жить, ... Да нет у вас никаких ценностей.

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Гость

15:47:57 12-05-2023

На новый мост вместо лебедей или рядом с ними когда построят. Надеюсь.

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Александр

17:08:06 12-05-2023

Примитивизм... Может автопортрет...

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Гость

17:19:33 12-05-2023

Эти невменяемые извращенцы скоро бродячих и домашних животных в трусы одевать начнут, потому что именно у них в голове настолько нагажено что больное воображение и дурное воспитание не дают покоя... Верние кота на места, если этих слушать начнём такими же больными станем.

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Гость

18:43:44 12-05-2023

Кот неплохой, но такие анотомические подробности ни к чему на главной улице города. В каком нибудь развлекательном месте - возможно.

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Гость

19:10:35 12-05-2023

Гениталии кота стали показателем "просвещения" и современного подхода к дизри? Вы вообще о чем? А в кошачьих яйцах на показ высоко исскства точно нет.

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Гость

03:21:42 13-05-2023

Гость (19:10:35 12-05-2023) Гениталии кота стали показателем "просвещения" и современног... Посетите павильон Животноводство на ВДНХ в Москве. Крышу здания украшает скульптура быка производителя со всеми причиндалами. Кошачьи бубенцы по сравнению с ними, детская шалости. Никто не кричит про гениталии. Заметьте

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Гость

09:01:00 13-05-2023

Какой ещё арт-объект последует для современных любителей высокого искусства? Слипшиеся собаки? Или пёс, который выдавливает калач на газон? Это ж надо так деградировать... Жертвы ЕГЭ

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