Автор "лижущего кота" из Барнаула рассказал, что сделает со скандальной скульптурой

Арт-объект уже стал мегапопулярен среди жителей городов России, а в Барнауле его запретили, убрали, отменили

12 мая 2023, 12:02, ИА Амител

Фото: t.me/barnaul_i_tochka

Художник Никола Питерский рассказал "Газете.ru", что установка скульптуры "Сибирский кот", которую часть барнаульцев назвала пошлой, была согласована.

Напомним, чугунную скульптуру установили 11 мая на проспекте Ленина, рядом с рестораном "Пили-швили", а уже вечером убрали по требованию некоторых недовольных жителей города.

"Они начали нажимать на разные рычаги: “А как вы посмели? Вы бы ещё ему член приделали”. Хотя у кота есть гендерное отличие: я сделал просто перевёрнутое сердечко и кот не тянется к нему, он тянется к пузику", – рассказал Питерский.

По его словам, сейчас поступает множество сообщений с просьбой вернуть скульптуру обратно, но сделать это невозможно. Предлагают даже выкупить арт-объект.

"Все начинают очень сильно ругать тех “душнил”, которые против этого кота. Весь интернет взрывается в поддержку. В общем, кот расколол публику на две части. Кот показывает нарывы общества, оно становится более озлобленным", – подчеркнул скульптор.

Питерский надеется оставить арт-объект в Барнауле. Одна из возможных локаций – терраса в баре-ресторане "Крыша". Однако есть вероятность, что кот покинет родной город: появились предложения от горнолыжных курортов в Сибири, например, от Манжерока и Шерегеша.