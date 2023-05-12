Автор "лижущего кота" из Барнаула рассказал, что сделает со скандальной скульптурой
Арт-объект уже стал мегапопулярен среди жителей городов России, а в Барнауле его запретили, убрали, отменили
12 мая 2023, 12:02, ИА Амител
Художник Никола Питерский рассказал "Газете.ru", что установка скульптуры "Сибирский кот", которую часть барнаульцев назвала пошлой, была согласована.
Напомним, чугунную скульптуру установили 11 мая на проспекте Ленина, рядом с рестораном "Пили-швили", а уже вечером убрали по требованию некоторых недовольных жителей города.
"Они начали нажимать на разные рычаги: “А как вы посмели? Вы бы ещё ему член приделали”. Хотя у кота есть гендерное отличие: я сделал просто перевёрнутое сердечко и кот не тянется к нему, он тянется к пузику", – рассказал Питерский.
По его словам, сейчас поступает множество сообщений с просьбой вернуть скульптуру обратно, но сделать это невозможно. Предлагают даже выкупить арт-объект.
"Все начинают очень сильно ругать тех “душнил”, которые против этого кота. Весь интернет взрывается в поддержку. В общем, кот расколол публику на две части. Кот показывает нарывы общества, оно становится более озлобленным", – подчеркнул скульптор.
Питерский надеется оставить арт-объект в Барнауле. Одна из возможных локаций – терраса в баре-ресторане "Крыша". Однако есть вероятность, что кот покинет родной город: появились предложения от горнолыжных курортов в Сибири, например, от Манжерока и Шерегеша.
12:07:47 12-05-2023
Злые, зашкварные, привыкшие жить в бедности барнаульцы, своим нытьем и дальше будут превращать красивый город в отстойную убогую помойку, напичканую пивнухами.
12:58:48 12-05-2023
Гость (12:07:47 12-05-2023) Злые, зашкварные, привыкшие жить в бедности барнаульцы, свои... Добрый и богатый, без "фени" не можешь?
14:27:30 12-05-2023
Гость (12:58:48 12-05-2023) Добрый и богатый, без "фени" не можешь?... А где там "феня"???
12:12:10 12-05-2023
Вернуть животинку на место!!
12:17:38 12-05-2023
с просьбой вернуть скульптуру обратно, но сделать это невозможно. --- почему??? где петицию подписать за возврат, адекватных людей больше, мы дурачков переборем!
12:19:57 12-05-2023
Ну понятно - пошел второй день спланированной PR-кампании по продвижению деятеля искусств. А скульптура - хорошая!
12:20:33 12-05-2023
Кот просто показал недалеких людей и их ханжество, которые и написали кляузы...
15:11:58 12-05-2023
Бгг (12:20:33 12-05-2023) Кот просто показал недалеких людей и их ханжество, которые и... и администрацию, которая удовлетворила его
12:49:10 12-05-2023
Хорошо, что убрали эту прошлое уродство! Только недалёкие дурачки могут сожалеть об этом, тем более петиции писать! Общество деградирует...
13:06:17 12-05-2023
Гость (12:49:10 12-05-2023) Хорошо, что убрали эту прошлое уродство! Только недалёкие ду... Эти "искусствоведы" еще камеди-клаб любят и сериалы , типа, "пацаны"
13:24:38 12-05-2023
Арт объект шикарен и интересен. Очень рад бы был видеть его в городе, но недалеким и пошлым - он помешал...
13:27:11 12-05-2023
Может, перед думой поставить? Иногда их инициативы вызывают именно эти мысли.
13:40:45 12-05-2023
Ну вполне в сфере деятельности думцев. Пусть займутся привычным делом.
13:48:38 12-05-2023
кот окей, но не на главном проспекте
14:21:43 12-05-2023
Котейка - супер! Скульптура могла бы стать украшением города! А так Барнаул - столица ханженства Даже учительницу уволили за то, что она в туалет ходит и под одежой голая)))
14:56:31 12-05-2023
Пусть этот предмет спора останется, но место ему где-нибудь окола бара или клуба
15:11:24 12-05-2023
Анна (14:56:31 12-05-2023) Пусть этот предмет спора останется, но место ему где-нибудь ... так его возле кафе и поставили...
15:10:16 12-05-2023
Ну тут как бы все очевидно, тупое быдло - за такой арт-объект, тема гениталий им очень близка и родна, на большее ума и образования не хватает. Кто поумнее и пообразованнее - конечно против такого откровенного убожества. Кот очень четко показал сколько быдляка нас окружает.
17:14:58 12-05-2023
Гость (15:10:16 12-05-2023) Ну тут как бы все очевидно, тупое быдло - за такой арт-объек... Да, согласен, кот помог выявить количества быдляка и пошляков путём написания постов подобных вашим....
21:46:06 12-05-2023
Гость (15:10:16 12-05-2023) Ну тут как бы все очевидно, тупое быдло - за такой арт-объек... Как вы словами бросаетесь-быдляк, тупое быдло, кто пообразованней. Вы видать из этой-илиты!
22:42:30 12-05-2023
Гость (21:46:06 12-05-2023) Как вы словами бросаетесь-быдляк, тупое быдло, кто пообразов... конечно из илиты. он в понедельник в рукав сморкаться перестал, значит может указявки свои раскидывать.
03:24:16 13-05-2023
Гость (15:10:16 12-05-2023) Ну тут как бы все очевидно, тупое быдло - за такой арт-объек... Вы видимо, настолько высококультурны, что члены берете ножом и вилкой))
15:18:29 12-05-2023
Критерий прост. Ты маленькое но такое у себя дома бы поставил, зачем, любоваться прекрасным, чем? Вот видишь, нет. Значит, это просто было желание сделать горожанам, гадость. Детскость.
15:26:20 12-05-2023
Дауж это вам не "ПИСАЮЩИЙ МАЛЬЧИК" , ОН ЯВНО ЛУЧШЕ
15:35:39 12-05-2023
Интересно а написавшие "кляузы" особы(и), это те кому словосочетание Ёбидоёби, негативные ассоциации вызывает. Вот от таких, "по макушку застрявших в совке" и бежит из города и края молодежь, никакого развития нет!!!!
17:15:34 12-05-2023
Гость (15:35:39 12-05-2023) Интересно а написавшие "кляузы" особы(и), это те кому словос... Деточка, за таким развитием тебе надо в гейропу ехать жить, там все такие как ты. А нам в России такие ценности в виде гениталий ни к чему. Или ты не согласен и что-то имеешь против политики действующей власти ?
17:42:11 12-05-2023
Гость (17:15:34 12-05-2023) Деточка, за таким развитием тебе надо в гейропу ехать жить, ... кот то хотя бы свои бубенцы лижет, а не власти отлизывает в отличие от людей подобные посты пишущих...
18:54:42 12-05-2023
Гость (17:15:34 12-05-2023) Деточка, за таким развитием тебе надо в гейропу ехать жить, ... Да нет у вас никаких ценностей.
15:47:57 12-05-2023
На новый мост вместо лебедей или рядом с ними когда построят. Надеюсь.
17:08:06 12-05-2023
Примитивизм... Может автопортрет...
17:19:33 12-05-2023
Эти невменяемые извращенцы скоро бродячих и домашних животных в трусы одевать начнут, потому что именно у них в голове настолько нагажено что больное воображение и дурное воспитание не дают покоя... Верние кота на места, если этих слушать начнём такими же больными станем.
18:43:44 12-05-2023
Кот неплохой, но такие анотомические подробности ни к чему на главной улице города. В каком нибудь развлекательном месте - возможно.
19:10:35 12-05-2023
Гениталии кота стали показателем "просвещения" и современного подхода к дизри? Вы вообще о чем? А в кошачьих яйцах на показ высоко исскства точно нет.
03:21:42 13-05-2023
Гость (19:10:35 12-05-2023) Гениталии кота стали показателем "просвещения" и современног... Посетите павильон Животноводство на ВДНХ в Москве. Крышу здания украшает скульптура быка производителя со всеми причиндалами. Кошачьи бубенцы по сравнению с ними, детская шалости. Никто не кричит про гениталии. Заметьте
09:01:00 13-05-2023
Какой ещё арт-объект последует для современных любителей высокого искусства? Слипшиеся собаки? Или пёс, который выдавливает калач на газон? Это ж надо так деградировать... Жертвы ЕГЭ