Автошколы предложили обязать бесплатно доучивать не сдавших на права
И делать это до того момента, пока человек не получит водительское удостоверение
10 апреля 2025, 13:45, ИА Амител
Автошколы необходимо обязать бесплатно повторно обучать людей, которые не смогли сдать экзамен для получения водительского удостоверения, сообщает ТАСС. С такой инициативой выступил зампред комиссии Общественной палаты РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Александр Холодов.
Холодов подчеркнул, что курсы в автошколах – это платная образовательная услуга. И если человек не сдал экзамен, то услугу оказали некачественно.
Более того, сначала человек сдает экзамен в автошколе, а уже потом идет в Госавтоинспекцию, где по каким-то причинам у него не получается пройти проверку необходимых знаний.
"Нужно законодательно обязать доучивать бесплатно человека. До того момента, пока он не получит водительское удостоверение", – заявил Холодов во время обсуждения в Общественной палате перспектив развития подготовки водителей.
Также Холодов предложил поменять подход к обучению. В частности, необходимо разрешить автошколам внедрять собственные современные методики обучения, а не руководствоваться минимумом, прописанным государством.
Ранее сообщалось, что могут усложнить получение медсправки для водительских прав в России.
14:28:07 10-04-2025
Давно пора! А то для них это превращается в бесконечную кормушку
15:58:17 10-04-2025
Гость (14:28:07 10-04-2025) Давно пора! А то для них это превращается в бесконечную корм... Для них?) А не для тех, кто принимает экзамены в ГАИ?..
17:10:18 10-04-2025
Гость (15:58:17 10-04-2025) Для них?) А не для тех, кто принимает экзамены в ГАИ?.. ... Полностью поддерживаю...
15:04:42 10-04-2025
Ну да,хорошо бы,или возвращать деньги за не качественную услугу.
15:15:41 10-04-2025
Тогда платные вузы, колледжи и прочее туда же. Заплатил, знание не получил, пусть бесплатно переучивается. Шутка))))
17:52:39 10-04-2025
Если медкомиссия признала человека здоровым, то права он должен получить по любому. Ничего сложного особо и нет. Но согласны ли на это вымогатели?
18:15:10 10-04-2025
Гость (17:52:39 10-04-2025) Если медкомиссия признала человека здоровым, то права он дол... а Вы так уверенны, что человек здоров, если он не может сдать с 20й попытки?
18:41:53 10-04-2025
Кормушка и еще какая! Инстукторы вообще двух слов связать не могут, му хрю и бла бла бла на посторонние темы.
19:36:24 10-04-2025
Абсолютно согласен. Есть такая форма итогового обучения в автошколе как внутренний экзамен. Его сдают практически все за малым исключением с первого раза. А потом в ГАИ не сдают. Значит просто нет должного контроля за работой автошкол. Нужен независимый председатель на итоговой аттестации в школе. В ГАИ ТОЖЕ есть свои придури. Свои планы и прибабахи. Там один чел принимает а он может быть очень субьективным.
22:43:03 10-04-2025
Т.е. большинство утверждает, что любой здоровый человек может играть на скрипке и летать на сверхзвуковом истребителе?
Однако
23:30:29 11-04-2025
Гость (22:43:03 10-04-2025) Т.е. большинство утверждает, что любой здоровый человек може... Да
22:50:31 10-04-2025
Гость (14:28:07 10-04-2025) Давно пора! А то для них это превращается в бесконечную корм... Вот дать бы Вам человека, у которого 2+2 - это 6 , а 6+6 - это 36., и у которого память как у рыбки, не более 5 секунд и учите его всю жизнь бесплатно!!!! Научить нажимать на педали, это не проблема, а вот научить думать и применять правило Д. Д, ( которых , они не учат, а заучивают картинки) ни кто из инструкторов не в силах! Ну во всяком случае, за 56 часов занятия. Верните советскую школу обучения, где инструктор имел большее уважения чем сейчас, и посмотрите как всё изменится. А то сейчас инструктора как козлы отпущения, ни дай бог в аварийной ситуации громче дашь команду, чем кому-то это понравится. Можно много писать об этом!!!!! Сейчас тепличное поколение, многие не готовы принимать самостоятельного решения, (чего требует движения по дорогам) . И вы таких предлагает обучать вождению до конца своих дней. Если на это смотреть с более трезвой головой, то лучше бы этот депутат, предложил ввести закон об;обязательном получении первичных прав на автоматическую коробку передач, а по истечении, ну например пары лет, разрешить переобучаться на механику. И то только тем, у кого за это время залетов не было.
07:54:02 11-04-2025
Грамотно
09:42:47 11-04-2025
А хотели бы вы встретиться с таким " водилой" на дороге? Тяните всех таки за " уши" , давайте им права . И о праздник день жестянщика на регулярной основе.
12:19:51 11-04-2025
Если в ГАИ можно сдать за деньги откуда у чедовека будет желание учится в автошколе?
15:58:53 11-04-2025
Автошколам не выгодно, чтоб курсант сдал. Им лучше чтоб он ходил на дополнительные занятия по вождению и платил им деньги в карман, не официально, потому что ни какие документы не оформляются, не подписываться на доп. вождения.
23:29:06 11-04-2025
Отличная идея с переобучением, пусть несут ответственность. Особенно инструкторы, которые не всегда рады обучать и контингент там разный попадается, которые сами не компетентны в знаниях пдд порой. Конечно страдать будут и директора автошкол, но извините, экзамены сдать и ездить в современном дорожном обществе разные понятия. Что же тогда столько тех кто купил права, а они есть и как можно судить по количеству экзаменов не сданных о умении управлять автомобилем. Количество сдач не показатель, однозначно. А что школы так сразу напряглись то? Хватит деньги тянуть ни за что, инструкторов чаще проверяйте на адекватность и работу свою постройте правильно. Не надо из учеников делать дебилов, в/у это только начало, далее опыт вождения и как раз в автошколе закладывается каков он будет даже начиная с экзаменов. А то все кричат, что у нас самая лучшая школа, процент сдачи самый высокий, покажите теперь реально "лицо". Все сводки дтп и т.д.
00:49:58 12-04-2025
Просто, когда из группы автошколы в ГАИ не сдаёт НИКТО, это вызывает определённые недоумения
12:44:26 12-04-2025
Пффф, бесполезное предложение. Если вы комментаторы не в курсе, то автошколы, как и любые образовательные учреждения имеют право на отчисление за неуспеваемость. И будут на этапе обучения просто отсеивать "мертворождённых" водителей, например, за неявки на занятия ПДД или вождения.
16:40:00 18-04-2025
Лучше бы экзамен практический поменяли, а не автошколы кошмарили. Они в золоте вроде не купаются и не виноваты, что сдача экзамена не всегда зависит от навыков вождения.
Почему у нас сдаёт с 1го раза только 10%? Все остальные имеют неудовлетворительные навыки? Почему тогда многие сдают с 2го, 3го, 4го раза? Они успевают подтянуть свои навыки? Или может у нас такой экзамен что недостаточно знаний и навыков вождения, и определяющую роль играет навык "сдачи" экзамена (или вообще везение)? У ГИБДД задача кого выпустить на дорогу - водителей или "профессиональных сдающих"?
Почему начинающий водитель без возможности практиковаться ежедневно, должен водить лучше опытных водителей? Если опытный водитель нарушает правила, он платит штраф (в случае превышения скорости даже штрафа не платит). Если начинающий водитель нарушает правила, он остаётся без прав (на ближайший месяц или вообще не пол года). Почему требования к начинающему выше? Это нельзя оправдать "желанием выпускать на дорогу водителей с высокими навыками вождения". Как только водителю выдали права, его навыки более никак не контролируются. Он может за руль 10 лет не садиться и потерять все навыки, но права у него останутся. Давайте тогда сдавать вождение каждый год - на дорогах станет пусто и максимально безопасно.
Наш экзамен практического вождения - это максимально отвартительный опыт общения с государственной структурой, через который приходится пройти всем (или почти всем) жителям страны. Для многих это выливается вообще в проблемы с психикой, я уж не говорю о дыре в финансах и невозможности законно водить машину в течение месяцев или даже лет.