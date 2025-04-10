Автошколы предложили обязать бесплатно доучивать не сдавших на права

И делать это до того момента, пока человек не получит водительское удостоверение

10 апреля 2025, 13:45, ИА Амител

За рулем автомобиля / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Автошколы необходимо обязать бесплатно повторно обучать людей, которые не смогли сдать экзамен для получения водительского удостоверения, сообщает ТАСС. С такой инициативой выступил зампред комиссии Общественной палаты РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Александр Холодов.

Холодов подчеркнул, что курсы в автошколах – это платная образовательная услуга. И если человек не сдал экзамен, то услугу оказали некачественно.

Более того, сначала человек сдает экзамен в автошколе, а уже потом идет в Госавтоинспекцию, где по каким-то причинам у него не получается пройти проверку необходимых знаний.

"Нужно законодательно обязать доучивать бесплатно человека. До того момента, пока он не получит водительское удостоверение", – заявил Холодов во время обсуждения в Общественной палате перспектив развития подготовки водителей.

Также Холодов предложил поменять подход к обучению. В частности, необходимо разрешить автошколам внедрять собственные современные методики обучения, а не руководствоваться минимумом, прописанным государством.

Ранее сообщалось, что могут усложнить получение медсправки для водительских прав в России.