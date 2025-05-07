Автостанцию в крупном райцентре Алтая закроют, чтобы открыть магазин "Монетка"

Теперь попутный общественный транспорт не будет заходить в село Романово

07 мая 2025, 07:14, ИА Амител

Девушка смотрит на проезжающий мимо автобус / Фото: создано в нейросети Kandinsky

Единственную автостанцию в селе Романово Алтайского края закроют до конца лета 2025 года, а освободившуюся площадь в самом центре села займет сеть магазинов "Монетка". Попутный же общественный транспорт не будет заезжать в Романово, а высаживать или подбирать пассажиров начнут на окраине населенного пункта. Там оборудуют небольшую остановку. Об этом amic.ru сообщили местные жители.

Таким образом, крупный райцентр Романово (население более шести тысяч человек. – Прим. ред.) останется без автостанции. К слову, помимо "Монетки", в селе уже работают магазины "Магнит", "Аникс" и "Мария-Ра".

Директор барнаульского автовокзала, исполнительный директор некоммерческого партнерства "Автомобильные перевозчики Алтая" Алексей Богданов сообщил amic.ru, что за последние годы в регионе закрылось уже несколько автостанций в муниципалитетах. Без помощи районных или краевых властей подобные предприятия не смогут существовать, потому что работают в убыток.

"Фактически в крае только два автовокзала окупаются: в Барнауле и в Бийске. Остальные либо закрылись, либо работают в минус. Ситуация печальная, но объяснимая. Население в сельских районах сокращается, с демографией в стране большие проблемы. Кроме того, вырос уровень автомобилизации, поэтому многие межмуниципальные маршруты закрываются", – пояснил Алексей Богданов.

В ходе краевой коллегии Минтранса в марте 2025 года спикер АКЗС Александр Романенко призвал разработать специальную программу, чтобы районы Алтайского края могли получить деньги на обслуживание внутримуниципальных маршрутов. Это позволило бы возить людей между селами и деревнями.

Дело в том, что с 1 января 2027 года полномочия по транспортному обслуживанию населения, в том числе и пассажироперевозки между муниципалитетами, перейдут на краевой уровень. Сейчас это обязанности муниципалитетов. Чтобы не ждать изменений в законодательстве, Романенко предложил запустить пилотный проект по пассажироперевозкам в одном из районов с кураторством на уровне края.