Автостанцию в крупном райцентре Алтая закроют, чтобы открыть магазин "Монетка"
Теперь попутный общественный транспорт не будет заходить в село Романово
07 мая 2025, 07:14, ИА Амител
Единственную автостанцию в селе Романово Алтайского края закроют до конца лета 2025 года, а освободившуюся площадь в самом центре села займет сеть магазинов "Монетка". Попутный же общественный транспорт не будет заезжать в Романово, а высаживать или подбирать пассажиров начнут на окраине населенного пункта. Там оборудуют небольшую остановку. Об этом amic.ru сообщили местные жители.
Таким образом, крупный райцентр Романово (население более шести тысяч человек. – Прим. ред.) останется без автостанции. К слову, помимо "Монетки", в селе уже работают магазины "Магнит", "Аникс" и "Мария-Ра".
Директор барнаульского автовокзала, исполнительный директор некоммерческого партнерства "Автомобильные перевозчики Алтая" Алексей Богданов сообщил amic.ru, что за последние годы в регионе закрылось уже несколько автостанций в муниципалитетах. Без помощи районных или краевых властей подобные предприятия не смогут существовать, потому что работают в убыток.
"Фактически в крае только два автовокзала окупаются: в Барнауле и в Бийске. Остальные либо закрылись, либо работают в минус. Ситуация печальная, но объяснимая. Население в сельских районах сокращается, с демографией в стране большие проблемы. Кроме того, вырос уровень автомобилизации, поэтому многие межмуниципальные маршруты закрываются", – пояснил Алексей Богданов.
В ходе краевой коллегии Минтранса в марте 2025 года спикер АКЗС Александр Романенко призвал разработать специальную программу, чтобы районы Алтайского края могли получить деньги на обслуживание внутримуниципальных маршрутов. Это позволило бы возить людей между селами и деревнями.
Дело в том, что с 1 января 2027 года полномочия по транспортному обслуживанию населения, в том числе и пассажироперевозки между муниципалитетами, перейдут на краевой уровень. Сейчас это обязанности муниципалитетов. Чтобы не ждать изменений в законодательстве, Романенко предложил запустить пилотный проект по пассажироперевозкам в одном из районов с кураторством на уровне края.
"У нас будет полтора года, чтобы на практике отработать модель и получить конкретные результаты, которые потом можно будет распространить на другие районы края", – сказал Романенко.
07:36:40 07-05-2025
Какая "хорошая"№ новость, автостанция, как и общественный транспорт - не нужен. Вот Речной вокзал уничтожили, стадион, ЦУМ - зачем такие блАга?
08:17:24 07-05-2025
Гость (07:36:40 07-05-2025) Какая "хорошая"№ новость, автостанция, как и общественный тр... Ну без ЦУМа-то вы, бедняжка, вообще не понятно как жить будете…
10:14:07 07-05-2025
Гость (07:36:40 07-05-2025) Какая "хорошая"№ новость, автостанция, как и общественный тр... Ещё про локомотив поплачь.
07:43:41 07-05-2025
А куда им теперь ездить ?
У них и МарияРа и Монетка ...
07:48:47 07-05-2025
Куда не кинь, везде убыток - оскал капитализма.
10:01:44 07-05-2025
У нас в райцентре Топчиха тоже закрыли автовокзал,теперь там бар Хмельнов.Администрации района он оказался не нужным.