"Автотор" планирует собирать автомобили еще двух китайских брендов

Сейчас на предприятии в целом выпускается девять моделей, но десятая уже находится "на выходе"

28 июня 2023, 22:54, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Калининградский "Автотор" собирается запустить производство автомобилей еще двух китайских брендов до конца года. В результате производственная линейка расширится с 9 до 20-22 моделей. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил журналистам глава совета директоров автохолдинга Валерий Горбунов.

Он отметил, что скорее всего добавятся еще бренда. На данный момент "Автотор" ведет переговоры.

Кроме того, он добавил, что речь идет именно о выпуске легковых автомобилей. Горбунов подчеркнул, что сейчас на предприятии в целом выпускается девять моделей, но десятая уже находится "на выходе".