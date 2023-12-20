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Азербайджан ввез первую партию яиц в Россию

612 тысяч штук уже находится на территории страны

20 декабря 2023, 09:34, ИА Амител

Яйца / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Яйца / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Азербайджан ввез первую партию яиц в РФ. Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Россельхознадзор, 19 декабря через пункт пропуска Яраг – Казмаляр привезли первую партию в количестве 612 тысяч штук.

В пресс-релизе служба отметила, что решение для открытия рынка РФ для яиц из Азербайджана приняли в ноябре 2023 года по результатам переговоров руководителя Россельхознадзора и главы азербайджанского Агентства пищевой безопасности.

Напомним, что решение об импорте яиц из Турции и Азербайджана принято для стабилизации цен в России. Для этого правительство обнулило пошлины на ввоз яиц в первом полугодии 2024 года. Ожидаемый объем поставок составит около 1,2 млрд штук.

Ранее стало известно, что Алтайский край оказался одним из лидеров по росту цен на яйца в Сибири. По итогам ноября цены на продукт увеличились на 57,74%.

Алтайский край Продукты

Комментарии 22

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Сергей

09:53:14 20-12-2023

Ура-а-а, вот теперь заживём, яйца подешевеют, а может и нет. 🤗

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Гость

10:00:10 20-12-2023

Интересно, какое время сможет прожить человек если не есть яйца. Может такие исследования проводились в нашу пользу.

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Гость

10:11:04 20-12-2023

Гость (10:00:10 20-12-2023) Интересно, какое время сможет прожить человек если не есть я... пора сказать, что яйца очень вредны.

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Гость

12:46:06 20-12-2023

Гость (10:11:04 20-12-2023) пора сказать, что яйца очень вредны.... У же сказали, яйца вредят сексу. Может по этому правительство провернуло эту акцию, для возрождения необдуманно где утраченного поголовья?

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Элен без ребят

13:24:19 20-12-2023

Гость (10:00:10 20-12-2023) Интересно, какое время сможет прожить человек если не есть я... без яиц можно спокойно прожить.

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Гость

10:17:05 20-12-2023

Тема не раскрыта - по какой цене торговать будут?

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Гость

10:17:51 20-12-2023

Ну ладно там других областях, а в аграрном крае тоже наблюдается это. И это показатель пожалуй. Куда мы там идем то? В сторону туризма? Коровок под нож-корма дорогие, кур туда же.

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Гость

10:42:12 20-12-2023

Тема не раскрыта - по какой цене торговать будут?------ да, а то мож сразу обратно отправить, особенно турецкие😁

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Гость

11:30:25 20-12-2023

Если в России что то делается (или не делается), значит это кому то нужно... (

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Гость

11:40:57 20-12-2023

Гость (11:30:25 20-12-2023) Если в России что то делается (или не делается), значит это ... А в других странах и в целом, в мире, разве не так?

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Гость

11:34:35 20-12-2023

Цены стабилизировались,а расстабилизатор не наказан.Сталина не хватает.

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Гость

12:08:18 20-12-2023

а свои вывезли небось в Европу и Китай, как зерно и мясо?

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Гость

14:51:51 20-12-2023

Гость (12:08:18 20-12-2023) а свои вывезли небось в Европу и Китай, как зерно и мясо?... вы голодаете?

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Гость

13:36:32 20-12-2023

Послали яйца в красных мокасинах?

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Гость

16:26:48 20-12-2023

Гость (13:36:32 20-12-2023) Послали яйца в красных мокасинах?... Не, в мокасинах дагестанские.

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Гость

13:55:47 20-12-2023

Как же мы без азербайджанских яиц жили?

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Гость

15:07:01 20-12-2023

Вообще дурдом, конечно. Не высокие технологии, а яйца. Ну хоть не хлеб. Азербайджан еще нефтью помочь может. Сталин наверное кровавый диктатор, но иногда кажется, что при нем были и плюсы

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Светлана

15:33:03 20-12-2023

У меня вопрос. Пока яйца едут, у них срок годности меняется. Затем по завышенной цене лежат в магазине. Не протухнут?

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Гость

16:35:46 20-12-2023

Светлана (15:33:03 20-12-2023) У меня вопрос. Пока яйца едут, у них срок годности меняется.... Пока яйца едут --- может они летят

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Гость

23:11:31 20-12-2023

по какой цене заехали интересно?

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Гость

13:19:16 21-12-2023

Уже всё,что могли в Россию завезли . и т. Д .

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Гость

13:28:18 21-12-2023

Гость (13:19:16 21-12-2023) Уже всё,что могли в Россию завезли . и т. Д .... А все, что могли вывезли.

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