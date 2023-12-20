Азербайджан ввез первую партию яиц в Россию

612 тысяч штук уже находится на территории страны

20 декабря 2023, 09:34, ИА Амител

Яйца / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Азербайджан ввез первую партию яиц в РФ. Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Россельхознадзор, 19 декабря через пункт пропуска Яраг – Казмаляр привезли первую партию в количестве 612 тысяч штук.

В пресс-релизе служба отметила, что решение для открытия рынка РФ для яиц из Азербайджана приняли в ноябре 2023 года по результатам переговоров руководителя Россельхознадзора и главы азербайджанского Агентства пищевой безопасности.

Напомним, что решение об импорте яиц из Турции и Азербайджана принято для стабилизации цен в России. Для этого правительство обнулило пошлины на ввоз яиц в первом полугодии 2024 года. Ожидаемый объем поставок составит около 1,2 млрд штук.

Ранее стало известно, что Алтайский край оказался одним из лидеров по росту цен на яйца в Сибири. По итогам ноября цены на продукт увеличились на 57,74%.