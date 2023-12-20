Азербайджан ввез первую партию яиц в Россию
612 тысяч штук уже находится на территории страны
20 декабря 2023, 09:34, ИА Амител
Азербайджан ввез первую партию яиц в РФ. Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Россельхознадзор, 19 декабря через пункт пропуска Яраг – Казмаляр привезли первую партию в количестве 612 тысяч штук.
В пресс-релизе служба отметила, что решение для открытия рынка РФ для яиц из Азербайджана приняли в ноябре 2023 года по результатам переговоров руководителя Россельхознадзора и главы азербайджанского Агентства пищевой безопасности.
Напомним, что решение об импорте яиц из Турции и Азербайджана принято для стабилизации цен в России. Для этого правительство обнулило пошлины на ввоз яиц в первом полугодии 2024 года. Ожидаемый объем поставок составит около 1,2 млрд штук.
Ранее стало известно, что Алтайский край оказался одним из лидеров по росту цен на яйца в Сибири. По итогам ноября цены на продукт увеличились на 57,74%.
09:53:14 20-12-2023
Ура-а-а, вот теперь заживём, яйца подешевеют, а может и нет. 🤗
10:00:10 20-12-2023
Интересно, какое время сможет прожить человек если не есть яйца. Может такие исследования проводились в нашу пользу.
10:11:04 20-12-2023
Гость (10:00:10 20-12-2023) Интересно, какое время сможет прожить человек если не есть я... пора сказать, что яйца очень вредны.
12:46:06 20-12-2023
Гость (10:11:04 20-12-2023) пора сказать, что яйца очень вредны.... У же сказали, яйца вредят сексу. Может по этому правительство провернуло эту акцию, для возрождения необдуманно где утраченного поголовья?
13:24:19 20-12-2023
Гость (10:00:10 20-12-2023) Интересно, какое время сможет прожить человек если не есть я... без яиц можно спокойно прожить.
10:17:05 20-12-2023
Тема не раскрыта - по какой цене торговать будут?
10:17:51 20-12-2023
Ну ладно там других областях, а в аграрном крае тоже наблюдается это. И это показатель пожалуй. Куда мы там идем то? В сторону туризма? Коровок под нож-корма дорогие, кур туда же.
10:42:12 20-12-2023
Тема не раскрыта - по какой цене торговать будут?------ да, а то мож сразу обратно отправить, особенно турецкие😁
11:30:25 20-12-2023
Если в России что то делается (или не делается), значит это кому то нужно... (
11:40:57 20-12-2023
Гость (11:30:25 20-12-2023) Если в России что то делается (или не делается), значит это ... А в других странах и в целом, в мире, разве не так?
11:34:35 20-12-2023
Цены стабилизировались,а расстабилизатор не наказан.Сталина не хватает.
12:08:18 20-12-2023
а свои вывезли небось в Европу и Китай, как зерно и мясо?
14:51:51 20-12-2023
Гость (12:08:18 20-12-2023) а свои вывезли небось в Европу и Китай, как зерно и мясо?... вы голодаете?
13:36:32 20-12-2023
Послали яйца в красных мокасинах?
16:26:48 20-12-2023
Гость (13:36:32 20-12-2023) Послали яйца в красных мокасинах?... Не, в мокасинах дагестанские.
13:55:47 20-12-2023
Как же мы без азербайджанских яиц жили?
15:07:01 20-12-2023
Вообще дурдом, конечно. Не высокие технологии, а яйца. Ну хоть не хлеб. Азербайджан еще нефтью помочь может. Сталин наверное кровавый диктатор, но иногда кажется, что при нем были и плюсы
15:33:03 20-12-2023
У меня вопрос. Пока яйца едут, у них срок годности меняется. Затем по завышенной цене лежат в магазине. Не протухнут?
16:35:46 20-12-2023
Светлана (15:33:03 20-12-2023) У меня вопрос. Пока яйца едут, у них срок годности меняется.... Пока яйца едут --- может они летят
23:11:31 20-12-2023
по какой цене заехали интересно?
13:19:16 21-12-2023
Уже всё,что могли в Россию завезли . и т. Д .
13:28:18 21-12-2023
Гость (13:19:16 21-12-2023) Уже всё,что могли в Россию завезли . и т. Д .... А все, что могли вывезли.