Минсельхоз назвал сроки стабилизации цен на куриное яйцо

До конца текущей недели ожидаются первые поставки яиц из Азербайджана. Также в ближайшее время начнутся поставки из Турции

13 декабря 2023, 16:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Минсельхоз РФ ожидает стабилизацию цен на куриное яйцо в ближайший месяц в связи с поставками из-за границы. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию одобрила обнуление таможенной пошлины на ввоз в страну 1,2 млрд яиц. Мера будет действовать с 1 января по 30 июня 2024 года.

В Минсельхозе отметили, что до конца текущей недели ожидаются первые поставки яиц из Азербайджана. Также в ближайшее время начнутся поставки из Турции.

"В результате уже в ближайший месяц прогнозируется стабилизация ценовой динамики", – добавили в ведомстве.Пресс-служба отметила, что обнуление пошлин стало оперативной мерой, которая необходима для насыщения продукцией внутреннего рынка. Кроме того, проводятся переговоры с дружественными странами об увеличении поставок.