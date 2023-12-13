Минсельхоз назвал сроки стабилизации цен на куриное яйцо
До конца текущей недели ожидаются первые поставки яиц из Азербайджана. Также в ближайшее время начнутся поставки из Турции
13 декабря 2023, 16:30, ИА Амител
Минсельхоз РФ ожидает стабилизацию цен на куриное яйцо в ближайший месяц в связи с поставками из-за границы. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию одобрила обнуление таможенной пошлины на ввоз в страну 1,2 млрд яиц. Мера будет действовать с 1 января по 30 июня 2024 года.
В Минсельхозе отметили, что до конца текущей недели ожидаются первые поставки яиц из Азербайджана. Также в ближайшее время начнутся поставки из Турции.
"В результате уже в ближайший месяц прогнозируется стабилизация ценовой динамики", – добавили в ведомстве.Пресс-служба отметила, что обнуление пошлин стало оперативной мерой, которая необходима для насыщения продукцией внутреннего рынка. Кроме того, проводятся переговоры с дружественными странами об увеличении поставок.
16:33:18 13-12-2023
Стабилизация это 100+++ за десяток. Когда снижение цен прогнозируется?
16:35:28 13-12-2023
"За морем телушка полушка, да рубль перевоз". Пока до Алтая доползет, будет золотая с запахом сероводорода.
16:35:57 13-12-2023
я не понял, а кудааа все яйца то делись?))))))))) на оливье чтоли все закупились на новый год?))
16:40:16 13-12-2023
Гость (16:35:57 13-12-2023) я не понял, а кудааа все яйца то делись?))))))))) на оливье ... Наверное туда же, куда и курятина. Предположительно в Китай.
16:51:11 13-12-2023
Гость (16:40:16 13-12-2023) Наверное туда же, куда и курятина. Предположительно в Китай.... простите великодушно, а вы сами лично курятину в Китай отправляли или тупо повторяете слова которые вам понравились? или у вас есть документы об отправке курятины в Китай эшелонами?
16:58:11 13-12-2023
Гость (16:51:11 13-12-2023) простите великодушно, а вы сами лично курятину в Китай отпра... Так я и не утверждаю. Написано же - предположительно)
21:15:49 13-12-2023
Гость (16:51:11 13-12-2023) простите великодушно, а вы сами лично курятину в Китай отпра... это на инфопомойках либеральных пишут, а он(а) сюда тащит
21:28:35 13-12-2023
Гость (16:51:11 13-12-2023) простите великодушно, а вы сами лично курятину в Китай отпра... ну теперь я вижу, что как минимум 13 минусователей-имбицилов самолично курятину в китай своим ходом гоняют. хотя их может быть и больше. остальные спят уже наверное.
16:36:27 13-12-2023
устаканятся на 150?
16:37:32 13-12-2023
Стабилизация на каком уровне?
16:41:14 13-12-2023
Всё как у классиков: - Заграница нам поможет!
16:47:09 13-12-2023
Причины подорожания ни кто так и не назвал
16:56:24 13-12-2023
Когда показательные расстрелы импортозамещателей-провокаторов начнутся ?
17:14:10 13-12-2023
Гость (16:56:24 13-12-2023) Когда показательные расстрелы импортозамещателей-провокаторо... Никто сам себя расстреливать не собирается...
19:13:56 13-12-2023
Гость (17:14:10 13-12-2023) Никто сам себя расстреливать не собирается...... а может быть они самоубьются
17:21:04 13-12-2023
Гость (16:47:09 13-12-2023) Причины подорожания ни кто так и не назвал... Держим кур на яйцо для себя, излишки продаём соседям по 90 руб за десяток Как раз сходится всё " по нолям". Один плюс - самим яйцо достаётся как бы бесплатно, но за свой труд. Корм в прошлом году удалось купить по 800 руб. за центнер, в этом - по 1100. Плюс с такой погодой подогрев подороже будет, электроэнергия-то не подешевела. Сменить поголовье не получилось из-за цены, а это значит, что продуктивность будет ниже.
19:46:39 13-12-2023
Держим кур на яйцо для себя, излишки продаём соседям по 90 руб за десяток Как раз сходится всё " по нолям"---- то есть, те "излишки", что вы продаете соседям по 90 р., покрывают все ваши расходы на содержание кур?)) получается, что "излишков" этих должно быть поболее, чем "для себя"😁
22:33:48 13-12-2023
Страна прошла великий путь от Ножек Буша до Яиц Эрдогана
08:00:59 14-12-2023
А помните как мы в детстве беззаботно кидались куриными яйками в окна??))