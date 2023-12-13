НОВОСТИЭкономика

Минсельхоз назвал сроки стабилизации цен на куриное яйцо

До конца текущей недели ожидаются первые поставки яиц из Азербайджана. Также в ближайшее время начнутся поставки из Турции

13 декабря 2023, 16:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Минсельхоз РФ ожидает стабилизацию цен на куриное яйцо в ближайший месяц в связи с поставками из-за границы. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию одобрила обнуление таможенной пошлины на ввоз в страну 1,2 млрд яиц. Мера будет действовать с 1 января по 30 июня 2024 года.

В Минсельхозе отметили, что до конца текущей недели ожидаются первые поставки яиц из Азербайджана. Также в ближайшее время начнутся поставки из Турции.

"В результате уже в ближайший месяц прогнозируется стабилизация ценовой динамики", – добавили в ведомстве.Пресс-служба отметила, что обнуление пошлин стало оперативной мерой, которая необходима для насыщения продукцией внутреннего рынка. Кроме того, проводятся переговоры с дружественными странами об увеличении поставок.

Экономика Продукты

Комментарии 19

Avatar Picture
Гость

16:33:18 13-12-2023

Стабилизация это 100+++ за десяток. Когда снижение цен прогнозируется?

  25 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:35:28 13-12-2023

"За морем телушка полушка, да рубль перевоз". Пока до Алтая доползет, будет золотая с запахом сероводорода.

  19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:35:57 13-12-2023

я не понял, а кудааа все яйца то делись?))))))))) на оливье чтоли все закупились на новый год?))

  18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:40:16 13-12-2023

Гость (16:35:57 13-12-2023) я не понял, а кудааа все яйца то делись?))))))))) на оливье ... Наверное туда же, куда и курятина. Предположительно в Китай.

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:51:11 13-12-2023

Гость (16:40:16 13-12-2023) Наверное туда же, куда и курятина. Предположительно в Китай.... простите великодушно, а вы сами лично курятину в Китай отправляли или тупо повторяете слова которые вам понравились? или у вас есть документы об отправке курятины в Китай эшелонами?

  -20 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:58:11 13-12-2023

Гость (16:51:11 13-12-2023) простите великодушно, а вы сами лично курятину в Китай отпра... Так я и не утверждаю. Написано же - предположительно)

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:15:49 13-12-2023

Гость (16:51:11 13-12-2023) простите великодушно, а вы сами лично курятину в Китай отпра... это на инфопомойках либеральных пишут, а он(а) сюда тащит

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:28:35 13-12-2023

Гость (16:51:11 13-12-2023) простите великодушно, а вы сами лично курятину в Китай отпра... ну теперь я вижу, что как минимум 13 минусователей-имбицилов самолично курятину в китай своим ходом гоняют. хотя их может быть и больше. остальные спят уже наверное.

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:36:27 13-12-2023

устаканятся на 150?

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:37:32 13-12-2023

Стабилизация на каком уровне?

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:41:14 13-12-2023

Всё как у классиков: - Заграница нам поможет!

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:47:09 13-12-2023

Причины подорожания ни кто так и не назвал

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:56:24 13-12-2023

Когда показательные расстрелы импортозамещателей-провокаторов начнутся ?

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:14:10 13-12-2023

Гость (16:56:24 13-12-2023) Когда показательные расстрелы импортозамещателей-провокаторо... Никто сам себя расстреливать не собирается...

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

19:13:56 13-12-2023

Гость (17:14:10 13-12-2023) Никто сам себя расстреливать не собирается...... а может быть они самоубьются

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:21:04 13-12-2023

Гость (16:47:09 13-12-2023) Причины подорожания ни кто так и не назвал... Держим кур на яйцо для себя, излишки продаём соседям по 90 руб за десяток Как раз сходится всё " по нолям". Один плюс - самим яйцо достаётся как бы бесплатно, но за свой труд. Корм в прошлом году удалось купить по 800 руб. за центнер, в этом - по 1100. Плюс с такой погодой подогрев подороже будет, электроэнергия-то не подешевела. Сменить поголовье не получилось из-за цены, а это значит, что продуктивность будет ниже.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:46:39 13-12-2023

Держим кур на яйцо для себя, излишки продаём соседям по 90 руб за десяток Как раз сходится всё " по нолям"---- то есть, те "излишки", что вы продаете соседям по 90 р., покрывают все ваши расходы на содержание кур?)) получается, что "излишков" этих должно быть поболее, чем "для себя"😁

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ee

22:33:48 13-12-2023

Страна прошла великий путь от Ножек Буша до Яиц Эрдогана

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:00:59 14-12-2023

А помните как мы в детстве беззаботно кидались куриными яйками в окна??))

  3 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров