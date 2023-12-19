Алтайский край в лидерах по росту цен на яйца в Сибири
Хуже ситуация в Тыве, Хакасии и Кузбассе
19 декабря 2023, 06:15, ИА Амител
Алтайский край оказался одним из лидеров по росту цен на яйца в Сибири. Как сообщает "Банкфакс", по итогам ноября цены на продукт увеличились на 57,74%.
Агентство провело исследование о том, как росли цены на яйца в Алтайском крае в сравнении с другими регионами Сибири. Оно основано на данных региональных отделений ЦБ об инфляции и росте стоимости конкретных товаров за ноябрь 2023 года.
Так, цены на яйца в Алтайском крае в ноябре увеличились на 57,74 % по сравнению с тем же месяцем 2022 года. Динамика несколько замедлилась – в октябре она составляла 55,97%.
По показателю увеличения цен на яйца Алтайский край занял четвертое место из 10 субъектов Сибири. В октябре регион занимал третье место, однако его опередила Кемеровская область – там за ноябрь динамика ускорилась на 63,52%.
В результате первое место по удорожанию яиц заняла Тыва – 67,55%. На втором месте Хакасия – 66,91%. Алтайский край оказался на четвертом месте с 57,74%. Далее идут Красноярский край (56,58%), Республика Алтай (49,56%), Томская область (45,51%), Иркутская область (43,57%), Омская область (42,46%), Новосибирская область (38,77%).
06:22:40 19-12-2023
Интересная в крае ситуация, как зарплата, так самая маленькая, как цены, так самые большие. Потом удивляются, народ из края бежит.
06:27:05 19-12-2023
Новый губернатор, наконец-то, вывел край в лидеры.
12:29:36 19-12-2023
Гость (06:27:05 19-12-2023) Новый губернатор, наконец-то, вывел край в лидеры.... Иронизируете. А вы попробуйте и вышестоящим угодить и себя не обидеть с друзьями.
06:36:43 19-12-2023
Иметь государственную фабрику,т.е. могут влиять на цену и опять в антилидерах. Позор.
07:34:09 19-12-2023
Мелочь, а приятно, когда родной край выбивается в лидеры. Правда, хотелось бы по зарплате, но что есть, то есть. Ну а куры, конечно, предатели. Не могут проникнуться важностью момента на кануне важного политического события.
12:29:25 19-12-2023
Гость (07:34:09 19-12-2023) Мелочь, а приятно, когда родной край выбивается в лидеры. Пр... Гость, как семенные яйца из которых родятся куры из Голландии, могут быть предателями?
08:09:18 19-12-2023
Зато инфляция 7,5%)))
08:14:40 19-12-2023
Ха... вот неожиданность! Мы зачастую возглавляем списки антирейтингов.
08:50:12 19-12-2023
Вот цена этих всех речей и заверений.
09:08:37 19-12-2023
Не у нас куры в Алтайском краи несут золотые яица
10:03:24 19-12-2023
ВВП пообещал решить этот вопрос. К нашим золотым яйцам закупят серебряные яйца Эрдогана.
10:12:21 19-12-2023
Бийчанин (10:03:24 19-12-2023) ВВП пообещал решить этот вопрос. К нашим золотым яйцам закуп... Во-во ,и будут их продавать ,как яйца Фаберже,на аукционе Сотбис.
10:21:45 19-12-2023
Очень странно, что рост цен на яйца продолжается!!! Вот беспредел крепчает! И это в правовом государстве???
10:26:52 19-12-2023
Вот нытики, зашел вчера в Ярче, яиц полно, взял С0 Инской фабрики по 122 р, вполне приемлемо. Чего скулите тут ?
11:15:19 19-12-2023
Гость (10:26:52 19-12-2023) Вот нытики, зашел вчера в Ярче, яиц полно, взял С0 Инской фа... Видишь ли, милейший,если бы конские цены были только на одни яйца ,то да,согласен,можно и не скулить.А когда ,куда не пнись,куда не ткнись ,всюду недоступная дороговизна ,то извини,молчать тут незачем.Тем более в аграрном крае живём ,и достигаем хороших и рекордных урожаев по с/х продукции.Где результаты от этого всего произведённого?Если зарплаты тут никакие ,так хоть доступными сделайте цены на продовольствие.
16:39:53 19-12-2023
Афиноген (11:15:19 19-12-2023) Видишь ли, милейший,если бы конские цены были только на одни... Так земли давно в крае москвичи раскупили. У многих алтайских хозяйств не осталось земель для пахоты. Это одно. А другое - в селе ЛПХ ( личные подсобные хозяйства) осталось с гулькин нос. Поголовье КРС снизилось за год на 22%. В сёлах, в основном, старики, которые уже и не в силах держать скот. А помоложе люди бегут из села. Целые улицы стоят пустые, дома просто бросают. Работы нет, зарплаты низкие. Так ещё и всяческими запретами ограничивают деятельность личных подсобных хозяйств. Сейчас сельчанин, вырастивший скот, свиней, сам не может привезти мясо на рынок в город. Запретили мясо, забитое на подворье, продавать. Только для личного пользования. Можно мясо везти в город только если оно забито на бойне. А боен во многих районах нет. Да и бойни задрали цены на мясо. Ходили по рынкам их представители после введения запрета на подворный забой и предлагали мясо с удорожанием сразу на 100 руб. за кг. Проблем много и с реализацией молока, с зерном. Корма дорогие стали. Сельчане стали меньше держать скот, свиней, поскольку одни проблемы со всех сторон с этой деятельностью. Вот и поперли цены с " благословения " монополистов - агрохолдингов.
09:00:20 20-12-2023
Гость (16:39:53 19-12-2023) Так земли давно в крае москвичи раскупили. У многих алтайс... Горько и больно читать то что вы сообщаете,тем более мне ,родившемуся в селе.Складывается впечатление ,что всем этим заправляют какие то враги ,задавшиеся целью уничтожить деревню.Рапортуют о великих достижениях и рекордах по производству сельхозпродукции ,а на деле идёт вымирание и уничтожение крестьянского хозяйства.Это кто и в чьих интересах это делает?
11:22:37 19-12-2023
Вот такие как ты способствуют повышению цен. 30 дней и срок годности яиц закончился. Будут снижать ,чтобы на ноль не выйти.
12:26:55 19-12-2023
Гость (10:26:52 19-12-2023) Вот нытики, зашел вчера в Ярче, яиц полно, взял С0 Инской фа... если ты живешь один и ешь по 2 яйца в неделю, то вообще вопросов нет. а, если большая семья, то яйца становятся очень заметной статьей в бюджете.
17:33:18 19-12-2023
Гость (10:26:52 19-12-2023) Вот нытики, зашел вчера в Ярче, яиц полно, взял С0 Инской фа... Ничё, что год назад они 45 рублей стоили?
10:53:13 19-12-2023
так и зарплаты больше стали. идите хотя бы разнорабочим на заводы барнаула и получайте по 190-230 тыс. руб и рост цен на яйца не заметен будет
11:21:57 19-12-2023
Геннадий (10:53:13 19-12-2023) так и зарплаты больше стали. идите хотя бы разнорабочим на з... Вы, это всерьёз или бредите?За такими зарплатами надо только в Москву шуровать ,и то ,ещё искать поискать.Чувствуется ,что деньги вам с неба валятся.Представитель оплота эксплуататоров?
11:24:31 19-12-2023
Геннадий (10:53:13 19-12-2023) так и зарплаты больше стали. идите хотя бы разнорабочим на з... Где такие зарплаты??? у меня в этом году меньше чем в прошлом стала(
13:16:36 19-12-2023
Геннадий (10:53:13 19-12-2023) так и зарплаты больше стали. идите хотя бы разнорабочим на з... Что ты куришь или уже колешься,чтоб такой бред гнать,даже местные власти в своих розовых мечтах обещали по сотке платить на завода и то если ты высококвалифицированный специалист,а тут разнорабочему,да по 190-230т,,не кто не поверит
13:45:15 19-12-2023
Геннадий (10:53:13 19-12-2023) так и зарплаты больше стали. идите хотя бы разнорабочим на з... там где платят такие зарплаты, обычно яйца всмятку, или вкрутую
13:08:50 19-12-2023
ну хоть в этом
16:28:15 19-12-2023
Пользуются моментом пока в стране бардак созданный вот этими чиновниками которым в принципе на всё это насрать тоже самое было и с бензином как подняли так и стоит хотя чиновники заверяли по телевизору даже путину что цены упадут как видите ничего не меняется и не изменится политика такая врать и воровать
17:30:35 19-12-2023
Турызм наше всё.
16:48:01 25-12-2023
у населения большой рост дохода, по этому цены и растут