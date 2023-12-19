Алтайский край в лидерах по росту цен на яйца в Сибири

Хуже ситуация в Тыве, Хакасии и Кузбассе

19 декабря 2023, 06:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Алтайский край оказался одним из лидеров по росту цен на яйца в Сибири. Как сообщает "Банкфакс", по итогам ноября цены на продукт увеличились на 57,74%.

Агентство провело исследование о том, как росли цены на яйца в Алтайском крае в сравнении с другими регионами Сибири. Оно основано на данных региональных отделений ЦБ об инфляции и росте стоимости конкретных товаров за ноябрь 2023 года.

Так, цены на яйца в Алтайском крае в ноябре увеличились на 57,74 % по сравнению с тем же месяцем 2022 года. Динамика несколько замедлилась – в октябре она составляла 55,97%.

По показателю увеличения цен на яйца Алтайский край занял четвертое место из 10 субъектов Сибири. В октябре регион занимал третье место, однако его опередила Кемеровская область – там за ноябрь динамика ускорилась на 63,52%.

В результате первое место по удорожанию яиц заняла Тыва – 67,55%. На втором месте Хакасия – 66,91%. Алтайский край оказался на четвертом месте с 57,74%. Далее идут Красноярский край (56,58%), Республика Алтай (49,56%), Томская область (45,51%), Иркутская область (43,57%), Омская область (42,46%), Новосибирская область (38,77%).