АЗПИ и "Барнаултрансмаш" присоединились к федеральному проекту "Профессионалитет"

Большая часть инвестиций, а именно 100 млн рублей, поступила из федерального бюджета

25 сентября 2023, 20:52, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Еще два промышленных предприятия, АЗПИ и "Барнаултрансмаш", присоединились к реализации в Алтайском крае федерального образовательного проекта "Профессионалитет". Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор Виктор Томенко.

"Его участники по всей стране получают востребованные рабочие профессии с гарантией последующего трудоустройства на предприятиях. Также партнером проекта остается приборостроительный завод "Ротор", – рассказал глава региона.В Алтайском крае проект работает на базе Алтайского политехнического техникума. Речь идет об образовательном машиностроительном кластере с современными подходами к обучению. Участники программы осваивают оборудование и подходы к работе, которые понадобятся им после окончания программы.

Большая часть инвестиций, а именно 100 млн рублей, поступила из федерального бюджета. Кроме того, в проект вкладываются средства краевого бюджета и промышленных партнеров – благодаря инвестициям для "Профессионалитета" купили станки, инструменты и иное оборудование.