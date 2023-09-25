АЗПИ и "Барнаултрансмаш" присоединились к федеральному проекту "Профессионалитет"
Большая часть инвестиций, а именно 100 млн рублей, поступила из федерального бюджета
25 сентября 2023, 20:52, ИА Амител
Еще два промышленных предприятия, АЗПИ и "Барнаултрансмаш", присоединились к реализации в Алтайском крае федерального образовательного проекта "Профессионалитет". Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор Виктор Томенко.
"Его участники по всей стране получают востребованные рабочие профессии с гарантией последующего трудоустройства на предприятиях. Также партнером проекта остается приборостроительный завод "Ротор", – рассказал глава региона.В Алтайском крае проект работает на базе Алтайского политехнического техникума. Речь идет об образовательном машиностроительном кластере с современными подходами к обучению. Участники программы осваивают оборудование и подходы к работе, которые понадобятся им после окончания программы.
Большая часть инвестиций, а именно 100 млн рублей, поступила из федерального бюджета. Кроме того, в проект вкладываются средства краевого бюджета и промышленных партнеров – благодаря инвестициям для "Профессионалитета" купили станки, инструменты и иное оборудование.
21:37:17 25-09-2023
Трансмаш, в последний раз, по акциям выплачивал дивиденды, в начале 90х. По мешку муки.
01:13:29 26-09-2023
Вот что сказать, мы будем жить хорошо, будет вложено ,будет выращено ,будет закопано ,будет будет будет. Где будет? Когда наступит " будет'. У нас будет 33 года наступает и никак не наступит. Вы покажите после слов в 90 годах каждому по квартире, по жене, по образованию ? Будет пока у 1 % населения наступило, а ото всех остальных убудет !
08:29:04 26-09-2023
Ан 13 (01:13:29 26-09-2023) Вот что сказать, мы будем жить хорошо, будет вложено ,будет ... А это у них метода такая -путём лживых обещаний нас за нос водить.