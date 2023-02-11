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BadComedian раскритиковал Певцова, назвавшего "Чебурашку" "ЛГБТ-диверсией"

Баженов задался вопросом, почему депутаты так озабочены вопросами нетрадиционной ориентации

11 февраля 2023, 15:59, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Кинокритик Евгений Баженов, более известный как BadComedian, раскритиковал высказывание депутата и актёра Дмитрий Певцова, назвавшего "Чебурашку" "ЛГБТ-диверсией".

Баженов задался вопросом, почему депутаты так озабочены вопросами ЛГБТ.

"Они везде видят намёки на ЛГБТ и постоянно хотят свои нетрадиционные фантазии заглушить запретами. То Чебурашка – враг, то радуга обидела. Я, конечно, понимаю, что лучше бы Чебуратор был бандосом в кожанке, бодро отстреливал бы лохов, или был бы ветераном, который водку, что воду пьёт, а потом вламывается к проституткам. Но Певцов участия в фильме "Чебурашка" не принимал", – цитирует Red Head Sound кинокритика.

Ранее Певцов заявил, что фильм является диверсией против детей. В картине он усмотрел пропаганду "западных ценностей" и другие "сигнальчики". Актёр сравнил "Чебурашку" с отравленной конфетой в красивой обёртке.

Сценарист мультика Виталий Шляппо прокомментировал слова Певцова, назвав их недостойными для комментариев.

Комментарии 49

  • Поддерживаю актера Дмитрия Певцова . Людмила (Новогорск Олимпийский, ул Ивановская 51
    11 февраля, Гость   Ответить
  • Поддерживаю актера Дмитрия Певцова по пводу "чебурашки",, Где новые идеи? Новизна? Новье? Где? +Людмила
    11 февраля, Гость   Ответить
  • Замечательный фильм Чебурашка. Люди хлопают по окончании фильма в кинозале и не выходят до последнего титра. Люди давно соскучились по таким фильмам, в которых и жизнь и слезы и любовь. И щемящая сердце нежность. Три, что позволяется оставаться людьми. Если бы не товарищ Певцов, никто бы не обратил внимание, что папу назвали мамой. Ведь малыши действительно иногда путают. Иногда банан это именно банан! Хорошо, что маму можно назвать мамой, а ее биологический родитель №1
    11 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, Ну,да Аватар конечно лучше,а вот наш Чебурашка отравленная конфетка...Так уже было со многими фильмами,которые смотрим до сих пор,а где те критики которые их хаяли?Хорош он или плох проголосовали зрители,а ваше фи- можете оставить при себе.
    11 февраля, Гость   Ответить
  • Поддерживаю актера Дмитрия Певцова---ваши проблемы
    11 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, Полностью вас поддерживаю,помните мультфильм где медведь ростил теленка,и он его мамой называл,а в конце назвал батяней.и никого это не смущало.А сейчас как с ума сошли с этой голубизной.
    11 февраля, Гость   Ответить
  • Ничего хорошего нет в этой Чебурашке. Руки оторвать за такую графику. 2023 год в конце то концов а не 1987 год выхода робокопа в котором компьютерная графика на порядок выше чем в Чебурашке 2023 года. Бездари и лодыри.
    11 февраля, Гость   Ответить
  • Да нету в этом фильме ничего за что можно было бы отдать 6 ярдов. Популярность липовая ибо смотреть нечего .
    11 февраля, Гость   Ответить
  • Вот так работали когда-то советские комиссии цензурирующие, запрещающие и разрешающие. По милости чиновников, которым нужно было показать бдительность и продемонстрировать свою нужность, на "полке " могли оказаться хорошие светлые фильмы. Практика эта, как оказалось, живучая. Всё больше и больше под шумок появляется таких "бдительных". Одна придумает стереть нейросетью , другой усмотрит намёк на голубизну. Неужели нам радугу запретить только из-за того, что какие-то педики придумали, что это их знак? Да наплевать на них и их выдумки.
    11 февраля, Гость   Ответить
  • "Кинокритик Евгений Баженов" - такого не знаю. Певцова знаю. Ежели ты кинокритик - то давай, критикуй, ты за критику деньги получаешь. А не за пропаганду ЛБГТ.
    11 февраля, Гость   Ответить
  • Ежели ты кинокритик - то давай, критикуй, ты за критику деньги получаешь. А не за пропаганду ЛБГТ.---Не забывайте закусывать...
    11 февраля, Гость   Ответить
  • Ну вообще , давайте отменим радугу а? ТОВАРИЩ ПЕВЦОВ?
    11 февраля, Гость   Ответить
  • Посмотрели фильм, аж два раза. Первый раз под впечатлением от прочитанных комментариев Певцова , на душе осталась какая-то неопределённость. Решили сходить ещё раз и все стало на свои места. Слова главного героя "Не хочу быть человеком" отрезвили меня. Сколько людей, столько мнений. Учитесь у Чебурашки быть человеком!!! И детей приучайте к доброте и чуткости, чтоб в приклонном возрасте было крепкое плечо поддержки. Всем добра!!!
    11 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, волк
    11 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, А почему в ЭТОЙ Чебурашке? Чебурашка это девочка? Кстати, в СССР не возникало спора о гендерно - половой пренадлежности Чебурашки. Хотя дети могли спрашивать взрослых о том: "мальчик это или девочка?" Но сейчас многие как с ума посходили. У меня ориентация нормальная. И вообще для меня загадка: "Возможно ли из-за сюжета в фильме дезориентироваться?"
    11 февраля, Гость   Ответить
  • ***"Кинокритик Евгений Баженов" - такого не знаю. Певцова знаю.*** Какие значимые роли у Дипеца (Певцова)? Одни бандиты и утырки. Какое моральное право он имеет советовать, запрещать?
    11 февраля, Гость   Ответить
  • Странно, вроде взрослый человек, вроде есть ребенок, а до сих пор не уяснил, что первое слово, которое произносит ребенок - это МАМА. Чебурашка - ребенок (или есть возражения), который не умел разговаривать. Попав к Гене, он учился говорить и читать. И ничего удивительного, что его первым словом было слово МАМА. Может Певцов и не плохой актер , хотя это тоже большой вопрос, а вот , как кинокритик - он абсолютный НОЛЬ.
    12 февраля, Гость   Ответить
  • Чебурашка - прекрасный семейный фильм, мы с дочкой плакали навзрыд, даже муж прослезился!!! Гармаш - лучший крокодил Гена!!! А Певцову просто завидно!!!!
    12 февраля, Гость   Ответить
  • Певцова надо отдать под суд за то,что он не представил доказательств розовости и голубизны в этом фильме! Если ты увидел такое- докажи документально а не просто на словах о том,что в этом фильме присутствует голубизна! Если не сможет певцов это доказать: то пусть вернет создателям фильма и прокатчикам - 6лярдов рублей но из своего собственного кармана,опубликует официальное извинение в прессе и на тв и положит на стол мандат депутата госдумы - если не опубликует ни извинения ни отдаст 6лярдов рублей и не покинет госдуму- то сами прокатчики и создатели картины и артисты ,которые играли в нем и также власти абхазии- обязаны подать на этого человека в суд! И пусть суд над певцовым будет уроком для тех,кто очень любит открывать рот не там где надо и не по делу! А фильм просто замечательный и добрый и там поселилось наше доброе и старое время! И очень хорошая ненавязчивая реклама абхазии и краснодарского края и вечного лета и доброй любви!
    12 февраля, Гость   Ответить
  • Вот артистам в Думе, как клоуну Зеленскому в президентах, делать нечего. Каждый должен заниматься своим делом. И не мудрено,что радужные мысли в голову лезут. А зависть - страшное дело, и как-то неприятно именно от Певцова такой неожиданный комментарий услышать:"Диверсия!" Семейная комедия, интересная,яркая, а Чебурашка свой,родной, как хорошо ,что столько семей собрались вместе с детьми ,посмотрели И аплодировали после просмотра.
    12 февраля, Гость   Ответить
  • На чистоту: Кто такой певцов, уже давно забыли(купил мандат и ведёт бизнес). А не пора ли пропиариться? Скандал? Идея хорошая. Это нормально, не надо обращать внимание на звезданутых.
    12 февраля, Гость   Ответить
  • Одна придумает стереть нейросетью , другой усмотрит намёк на голубизну. Неужели нам радугу запретить только из-за того, что какие-то педики придумали, что это их знак?----я думаю, что если бы не депутаты, мы бы в нашей провинции и не знали бы о голубизне
    12 февраля, Гость   Ответить
  • За всю свою жизнь о ЛГБТ столько не слышал, сколько за последние два месяца. Вот где тотальная пропаганда.
    12 февраля, Гость   Ответить
  • Чебурашка всегда был мальчиком, еще с 70-х годов, когда родился, и никто не считал его девочкой, может сейчас такие уроды народились?
    12 февраля, Гость   Ответить
  • Тогда давайте и мультфильм волк и телёнок тоже признаем диверсией, там тоже телёнок называл волка мамой. На самом деле глупость какая, ни у кого даже в мыслях не было при просмотре фильма думать о чём то подобном, замечательный семейный добрый фильм.
    12 февраля, Гость   Ответить
  • Вы разве не поняли , что депутатам актёрам и спортсменам нужно обязательно обращать на себя внимание общества ...обижаться на таких не надо!
    12 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, бдительность ослабили 30 лет назад и получили то, что имеем сейчас.
    12 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, ваша фамилия не Вышинский часом?
    12 февраля, Гость   Ответить
  • Вот надо же было всё извратить этому Певцову. Отличный же семейный фильм! Сколько там прекрасных мыслей! Почему же он не услышал хорошее? Почему акцентировал всё внимание на какую-то мелочь,при помощи которой теперь пытается найти то,чего нет? Вот он,менталитет((( Я считаю,что это-отличное семейное кино о главных наших ценностях! А Певцов видимо, просто не знает,как поднять свой пиар(((
    12 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, замечательно вы сказали! А мультик про волка, который телёнка вырастил? Телёнок тоже его Мама ней называл сначала! Никому и в голову не пришла та дурь, что Певцов из пальца высосал. Стыдно за него, очевидно желание пропиариться и ЗАВИСТЬ.
    12 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, какие новые идеи?!! Время бороться за добрые чувства и человеческие ценности! Тем и прекрасен фильм "Чебурашка", что главное в нём Доброта! И довольно завидовать! Певцов себя лишь опозорил!
    12 февраля, Гость   Ответить
  • Пойти "на Париж" что-ли посмотреть....
    12 февраля, Гость   Ответить
  • А я думаю, что Певцов не прав. Назвал мужчину мамой и что? Советский мультик "Волк и теленок" посмотрите, тоже волка мамой называет телёнок, потому что маленький и всё... никаких деверсий.
    12 февраля, Гость   Ответить
  • Зависть к успеху фильма. Полностью читать комментарий Певцова нет смысла и нервов не хватит. столько желчи и неумного "анализа". Полюбила Чебурашку с первых кадров. а если просто любишь, то не анализируешь. То ли третий раз пойти посмотреть, чтобы смыть всю грязь Певцова...
    12 февраля, Гость   Ответить
  • Да, верно, но в Советском мультике телёнок исправился, назвал волка папой, а здесь нет. На подсознательном уровне дессонанс. И не всегда дети говорят первое слово"мама".У нас было по - другому. В большей степени поддерживаю Певца.
    12 февраля, Гость   Ответить
  • Поддерживаю замечательного актёра Дмитрия Певцова . Именно сейчас идёт борьба , борьба добра со злом , во всех сферах , геополитической , военной , экономической и в культурной , хотя многим здесь абсолютно наплевать на это . Агенты влияния , проплаченые западом , если не с одной , так с другой стороны пытаются зайти , чтобы ослабить наши ценности . Подкрались к Чебурашке с Геной на этот раз , уверен будут и другие поползновения со стороны культуры . И вообще , с какой стати ЛГБТ присвоили себе символ радуги ??? Теперь приехав на море на пляже приходится шарахаться от зонтиков с радугой ))
    12 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, прЕклонном возрасте
    12 февраля, Гость   Ответить
  • о ли третий раз пойти посмотреть **** Лучше пару котиков заведи.
    12 февраля, Гость   Ответить
  • А кто такой Певцов? Выдающийся актёр? Если он депутат то пусть закон примут за гомосятство. Как было в СССР. Пересажают тех кто больше всех об этом кричит потому что сами таковыми являются. А фильм хороший Чебурашка. Добрый и весёлый.
    12 февраля, Гость   Ответить
  • Евгения смотрю с самых первых его выпусков, люблю и уважаю, а Д. Певцова, наоборот, никогда не любила, но сейчас именно на его стороне.
    12 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, не медведь, а волк
    12 февраля, Гость   Ответить
  • ВОТ, НЕ РАЗВЕДИ, ПИСАКИ, ЭТУ "БОДЯГУ" И НОРМ. дурак не тот, кто сказал, а тот, кто передал.
    12 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, с каких пор Чебурашка девочка? Ты реально один так и считал похоже!!! И реально вопрос. Почему он мамой его называл. Дети слово мама говорят потому что их мама научила. А дядя гена с какого вдруг мамой назвался. Точно нездаровая хрень
    12 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, такоеже как ты здесь писать! Ребенка новорожденного чему научат то он и скажет
    12 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, он предоставил! А вот тебя да, под суд надо отправить. За ложь!!! И это, за употребление тяжелых наркотиков. По коменту сразу видно что не в адэквате!!!
    12 февраля, Гость   Ответить
  • Хочу напомнить Певцову мультфильм ,,Волк и теленок,, Там тоже теленок волка мамой называл.
    12 февраля, Гость   Ответить
  • кстати, на Украине поддерживают комментарии Певцова. так кто диверсант? А вообще просьба в комментах не оскорблять людей
    12 февраля, Гость   Ответить
  • И на хрена о таких любителях извращенцев всех мастей озвучивать да еще и выставлять как духовно нравственный авторитет. Все начинается с мелочи,якобы пустяка а потом все дальше и глубже.
    13 февраля, Гость   Ответить
  • И не всегда дети говорят первое слово"мама".У нас было по - другому. В большей степени поддерживаю Певца----что-нибудь про коллективный Запад? Или про величие правящей партии?
    13 февраля, Гость   Ответить
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