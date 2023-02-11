BadComedian раскритиковал Певцова, назвавшего "Чебурашку" "ЛГБТ-диверсией"

Баженов задался вопросом, почему депутаты так озабочены вопросами нетрадиционной ориентации

11 февраля 2023, 15:59, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Кинокритик Евгений Баженов, более известный как BadComedian, раскритиковал высказывание депутата и актёра Дмитрий Певцова, назвавшего "Чебурашку" "ЛГБТ-диверсией".

Баженов задался вопросом, почему депутаты так озабочены вопросами ЛГБТ.

"Они везде видят намёки на ЛГБТ и постоянно хотят свои нетрадиционные фантазии заглушить запретами. То Чебурашка – враг, то радуга обидела. Я, конечно, понимаю, что лучше бы Чебуратор был бандосом в кожанке, бодро отстреливал бы лохов, или был бы ветераном, который водку, что воду пьёт, а потом вламывается к проституткам. Но Певцов участия в фильме "Чебурашка" не принимал", – цитирует Red Head Sound кинокритика.

Ранее Певцов заявил, что фильм является диверсией против детей. В картине он усмотрел пропаганду "западных ценностей" и другие "сигнальчики". Актёр сравнил "Чебурашку" с отравленной конфетой в красивой обёртке.

Сценарист мультика Виталий Шляппо прокомментировал слова Певцова, назвав их недостойными для комментариев.