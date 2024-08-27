Бакальчук рассказал, во сколько миллионов оцениваются Telegram-каналы Wildberries
Он также подчеркнул, что следит за новостями об аресте Павла Дурова
27 августа 2024, 12:15, ИА Амител
Владислав Бакальчук, муж основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук, опубликовал в своем Telegram-канале результаты оценки стоимости Telegram-каналов компании.
"Проведя консультации с экспертами и независимую оценку, мы установили, что стоимость привлечения одного подписчика в коммерческие телеграм-каналы сегодня начинается от 400 руб. за одного качественного подписчика. С учетом того, что на два наших канала подписано 350 000 человек, их стоимость оценивается как минимум в 140 миллионов рублей. Эти цифры подчеркивают важность защиты наших цифровых активов", – написал Бакальчук.
Он также подчеркнул, что следит за новостями об аресте основателя Telegram Павла Дурова.
"Выражаю Павлу и его команде поддержку и уверенность, что он невиновен и скоро будет освобожден", – подчеркнул Бакальчук.
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Куколд этот бакльчук