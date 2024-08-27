Бакальчук рассказал, во сколько миллионов оцениваются Telegram-каналы Wildberries

Владислав Бакальчук, муж основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук, опубликовал в своем Telegram-канале результаты оценки стоимости Telegram-каналов компании.

"Проведя консультации с экспертами и независимую оценку, мы установили, что стоимость привлечения одного подписчика в коммерческие телеграм-каналы сегодня начинается от 400 руб. за одного качественного подписчика. С учетом того, что на два наших канала подписано 350 000 человек, их стоимость оценивается как минимум в 140 миллионов рублей. Эти цифры подчеркивают важность защиты наших цифровых активов", – написал Бакальчук.