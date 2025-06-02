В июне 2025 года в кино выйдет спин-офф "Джона Уика", боди-хоррор по "Золушке", новые "Три богатыря" и драма со звездами "Мстителей"

02 июня 2025, 07:00, Антон Дегтярев

Кадр из фильма "Балерина"/ Фото: amic.ru

Обычно лето – не слишком богатое время на большие премьеры. И в российских кинотеатрах выйдет один по-настоящему большой фильм, зато какой – голливудский боевик по вселенной "Джона Уика". Однако и другие любопытные картины тоже будут: на экранах можно будет увидеть мультяшных трех богатырей, боди-хоррор по "Золушке", "фантастику" о победе футбольной сборной России на Евро, хоррор с Аль Пачино, драму по рассказу Стивена Кинга со звездами "Мстителей", новый "Артек" и другие фильмы. Подробнее – в традиционной подборке amic.ru.

"Балерина" (с 5 июня)

Главная премьера месяца – это боевик "Балерина", действие которого происходит во вселенной "Джона Уика".

Фильм расскажет о том, как опытная наемница и профессиональная балерина охотится за убийцами своей семьи.

Роль балерины сыграла Ана де Армас ("Бегущий по лезвию 2049", "Достать ножи"), компанию ей составили Киану Ривз ("Матрица", "Джон Уик"), Иэн Макшейн ("Джон Уик 2", "Пираты Карибского моря: На странных берегах"), Норман Ридус ("Ходячие мертвецы", "Святые из Бундока") и другие актеры.

Возрастной рейтинг 18+. На агрегаторах его пока не оценили.

"Гадкая сестра" (с 5 июня)

"Гадкая сестра" – это европейский боди-хоррор по мотивам сказки "Золушка" – причем именно в редакции братьев Гримм, где сестры отрезают себе части ног, чтобы влезть в туфельку. Фильм "Гадкая сестра" сконцентрируется не на Золушке, а на истории одной из сестер – Эльвиры, которая готова на все, чтобы стать красавицей и выйти замуж для принца. Это нужно и матери, которая после смерти мужа оказывается в долгах. Сначала женщина отправляет Эльвиру на операцию по исправлению формы носа. Какие еще испытания предстоит пройти девушке и к чему все это приведет, можно будет увидеть в кино.

По смыслу фильм напоминает прошлогодний хит "Субстанция", так что зритель должен быть готов увидеть в кинотеатре нечто подобное.

Сыграли в фильме Теа Софье Лок Несс ("Абсолютное зло", "Сумерки богов"), Исак Калмрот ("Абсолютное зло", "Вероника") и другие актеры.

Фильм можно смотреть строго с 18 лет. На "Кинопоиске" он набрал 7,1 балла из 10, а на IMDb ровно 7 баллов из 10.

"Жизнь Чака" (с 5 июня)

В начале месяца на российских экранах также появится американская фантастическая драма "Жизнь Чака" режиссера Майка Флэнагана ("Доктор Сон", "Окулус") по одноименному рассказу Стивена Кинга из сборника "Будет кровь".

По сюжету в жизни главного героя Чака происходит нечто странное: мир вокруг него постепенно разрушается, и повсюду появляются загадочные послания со словами благодарности. Почему Чак оказывается связан с судьбой мира – предстоит узнать в кино.

В фильме сыграли Том Хиддлстон ("Мстители", "Выживут только любовники"), Карен Гиллан ("Стражи Галактики", "Джуманджи: Новый уровень"), Чиветель Эджиофор ("Доктор Стрендж", "12 лет рабства"), Марк Хэмилл (франшиза "Звездные войны") и другие актеры.

"Как стать миллионером" (с 12 июня)

12 июня выйдет американский фильм "Как стать миллионером". Действие ленты происходит в мае 1984 года. Обычный работяга Майкл проходит отбор в телешоу "Как стать миллионером". Неожиданно для всех он попадает в финал шоу и претендует на рекордный выигрыш, ставя программу под угрозу банкротства. Организаторы подозревают мужчину в мошенничестве и стремятся понять, что стоит за его удачей.

В фильме сыграли Пол Уолтер Хаузер ("Дело Ричарда Джуэлла", "Круэлла"), Уолтон Гоггинс ("Омерзительная восьмерка", "Фоллаут"), Шамир Андерсон ("Джон Уик 4", "Сила воли") и другие актеры.

В кинотеатр пустят тех, кому исполнилось 18 лет. Рейтинг фильма на "Кинопоиске" – 6,1 балла из 10. На IMDB лента набрала 6,2 балла.

"Артек. Сквозь столетия" (с 12 июня)

В первом месяце лета выйдет и новая приключенческая лента "Артек. Сквозь столетия" – продолжение комедии 2021 года "Артек. Большое путешествие".

Фильм расскажет о Мите Неверовском – потомке легендарного генерал-лейтенанта. Он не ценит предков и неуважительно относится к истории. Родители отправляют Митю в "Артек", где он хочет выступить с рэпом на "Артек-Арене". Однако для осуществления мечты ему предстоит пройти немало испытаний. Митя попадает сначала в 1925-й, а затем в 1812 год. Ход истории может быть нарушен так сильно, что ни лагеря "Артек", ни Мити может не быть в будущем. Чем все закончится, можно будет увидеть в кино.

Главные роли в фильме сыграли Михаил Галустян ("Наша Russia", "Гитлер капут!"), Виталий Гогунский ("Универ", "Грозовые ворота"), Роман Постовалов ("Баба Яга спасает Новый год", "Мама будет против") и другие актеры.

Возрастной рейтинг фильма 6+. На агрегаторах фильм пока не оценили.

"Больше чем футбол" (с 12 июня)

Любители футбола и спортивных драм смогут посмотреть фильм "Больше чем футбол", который, пожалуй, можно смело отнести к жанру фантастики.

По сюжету на чемпионат Европы по футболу вместо дисквалифицированной сборной Англии отправляется ранее вылетевшая сборная России. У федерации футбола есть всего две недели, чтобы собрать команду. Для этого привлекают скандального тренера Сорокина, который приглашает в команду не менее скандальных футболистов: двое находятся под следствием из-за драки, один переживает развод. У главной звезды сборной Иванова есть больная дочь, которой становится лучше, если команда побеждает. В итоге футболисты объединяются, чтобы бороться за жизнь девочки. Смогут ли футболисты сборной хотя бы в кино выиграть Кубок Европы, можно будет увидеть в кино.

В ленте сыграли певец Алексей Воробьев, Иван Охлобыстин ("Холоп", "Интерны"), Александр Самойленко ("Холоп", "Салют-7"), Роман Мадянов ("12", "Левиафан")

Возрастной рейтинг 12+, оценок на агрегаторах у фильма пока нет.

"Три богатыря. Ни дня без подвига 2" (с 12 июня)

С детьми можно будет сходить на второй сборник мини-историй о трех богатырях от "Мельницы". Первый такой вышел в июне 2024 года, а через год подоспел и второй альманах.

На этот раз герои встретят заморского царя, разоблачат мошенников-самозванцев, вернут коню Юлию способность разговаривать и превратят князя обратно из комара человека.

Возрастной рейтинг ленты 6+. Оценки у мультфильма пока нет.

"Лига теней" (с 19 июня)

19 июня в прокат выйдет боевик "Лига теней" режиссера Джо Карнахана ("День курка", "Схватка").

Картина рассказывает о Кире и Дэвиде, которые были лидерами секретной организации наемников, но влюбились друг в друга, выбрали жизнь в подполье и воспитание сына в бегах. За ними охотятся самые опасные наемники в мире и влюбленным придется использовать весь свой опыт, чтобы остаться в живых.

В фильме сыграли Омар Си ("1+1", "Шоколад"), Керри Вашингтон ("Джанго освобожденный", "Рэй"), Марк Стронг ("Шерлок Холмс", "Kingsman: Секретная служба") и другие актеры.

Возрастной рейтинг фильма 18+. На IMDB фильм набрал скромные 5,4 балла из 10.

"Материалистка" (с 19 июня)

Для романтического свидания можно будет выбрать американский ромком "Материалистка".

По сюжету брачный агент Люси считает, что знает все о любви, но сама она остается холостячкой. Когда за ней начинает ухаживать миллионер Рэнди, а на горизонте появляется красавчик-бывший Джон, Люми понимает, что настоящая любовь не подвластна расчетам.

В фильмы сыграли Дакота Джонсон ("Пятьдесят оттенков серого", "Ничего хорошего в отеле "Эль Рояль"), Крис Эванс ("Мстители", "Достать ножи"), Педро Паскаль ("Мандалорец", "Одни из нас") и другие актеры.

Возрастной рейтинг ленты – 18+, оценки на агрегаторах у нее пока нет.

"Ритуал" (с 26 июня)

Любители фильмов ужасов смогут в конце месяца посмотреть американский хоррор "Ритуал".

По сюжету фильма девушку, которая одержима дьяволом, пытаются спасти два священника – теряющий веру Джозеф и мучающийся из-за прошлого Теофил. Им нужно объединиться и пройти через шокирующие обряды, чтобы изгнать демонов.

В ленте сыграли Аль Пачино ("Крестный отец", "Запах женщины"), Дэн Стивенс ("Аббатство Даунтон", "Зов предков") и другие актеры.

Возрастной рейтинг ленты 16+. На IMDB рейтинг фильма 6,8 из 10, на "Кинопоиске" оценок пока нет.

Что может выйти в "сером" прокате?

В июне в "серый" прокат, вероятно, выйдут новая "Миссия невыполнима. Финальная расправа" и игровой ремейк одноименного мультфильма "Лило и Стич". Оба они выходят в американский прокат 23 мая.

Также 13 июня в США новый выйдет новый мультфильм студии Pixar "Элио", а 20 июня – лента о зомби-апокалипсисе "28 лет спустя", которая продолжит сюжет фильмов "28 дней спустя" и "28 недель спустя". Теоретически они могут добраться до российских экранов к концу месяца.

А вот "Формула 1" с Брэдом Питтом в главной роли появится в американском прокате только 27 июня, поэтому в кино ее стоит ждать уже в июле.