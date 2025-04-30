Amic.ru собрал десять главных новинок мая 2025 года в российских кинотеатрах

30 апреля 2025, 08:14, ИА Амител

Николас Кейдж в фильме "Серфер"/ Фото: кадр из фильма, film.ru

В мае в российских кинотеатрах будет немного крупных релизов. Однако любителям кино все равно есть из чего выбрать. Да и время для похода в кинотеатр наверняка найдется, ведь впереди майские праздники и целых восемь дней выходных. Ко Дню Победы выйдет экранизация повести "В списках не значился". Также в кино можно будет увидеть драму с Николасом Кейджем, ленту с Биллом Мюрреем и Наоми Уоттс, фэнтези об Илье Муромце и Соловье-Разбойнике и так далее. Подробнее о главных киноновинках мая 2025 года – в традиционной подборке amic.ru.

"В списках не значился" (с 1 мая)

Пожалуй, самой крупной премьерой мая будет российский военный фильм по повести Бориса Васильева "В списках не значился". По сюжету молодой лейтенант Коля Плужников прибывает в Брестскую крепость. Его не успевают зачислить в личный состав военнослужащих, и начинается война. Плужникову придется принять участие в бою и выжить.

Главную роль в фильме сыграл молодой актер Владислав Миллер ("Вампиры средней полосы", "Новогодний шеф"). Но главная звезда ленты – актер Владимир Машков ("Ликвидация", "Вор"), исполнивший роль Степана Матвеевича.

Возрастной рейтинг ленты 12+. На агрегаторах картину пока не оценили.

"Серфер" (с 1 мая)

Не обойдется и без западных премьер. Например, 1 мая выйдет любопытная картина "Серфер" с Николасом Кейджем ("Город ангелов", "Оружейный барон") в главной роли.

По сюжету фильма, после нескольких лет в США мужчина возвращается в родную Австралию. Вместе с сыном он собирается поплавать на досках, но неожиданно вступает в противостояние с бандой серферов. Чем закончится столкновение, можно будет увидеть в кино.

Возрастной рейтинг ленты 18+, на IMDB она набрала 6,5 балла из 10. А на "Кинопоиске" оценок пока нет.

"Сокровища гномов" (с 1 мая)

С детьми в начале месяца можно будет сходить на российскую комедию "Сокровища гномов".

Фильм расскажет об авантюристе Роме, в жизни которого происходит развод и проблемы с бизнесом. Чтобы расплатиться с долгами, он вписывает себя в завещание соседа по даче – одинокого старика. Но вместе с домом и участком он получает четырех живых гномов. Они способны находить клады, но только ради благих дел. И Роме придется убедить новых спутников, что его помыслы чисты.

В фильме сыграли Никита Кологривый ("По щучьему велению", "Слово пацана. Кровь на асфальте"), Анастасия Уколова ("Капитан Волконогов бежал", "Громкая связь"), Дмитрий Чеботарев ("Майор Гром: Чумной доктор") и другие актеры.

На агрегаторах оценок у ленты пока нет, на сеанс пустят детей с 6 лет.

"Очи" (с 8 мая)

В мае до российских кинотеатров, наконец, должно добраться семейное фэнтези "Очи" от студии A24, которое уже несколько раз переносили.

Главная героиня фильма девочка Юри живет на острове посреди океана, где обитает много зверей. Однако самыми опасными считаются существа под названием очи. Часть людей в них не верит, а другие видят в них агрессивных созданий. Но как-то раз Юри удается найти в лесу отбившегося от стаи детеныша очи. Девочка решает вернуть его родителям. Получится ли у нее это, можно будет увидеть в кино.

В ленте сыграли Финн Вулфхард ("Очень странные дела", "Охотники за приведениями: Наследники"), Эмили Уотсон ("Рассекая волны", "Вселенная Стивена Хокинга"), Уиллем Дефо ("Человек-паук", "Американский психопат") и другие актеры.

Возрастной рейтинг фильма 12+. На "Кинопоиске" и IMDB его пока не оценили.

"Верный друг" (с 15 мая)

В середине мая выйдет американский фильм "Верный друг", в котором сыграли Билл Мюррей ("День сурка", "Охотники за приведениями") и Наоми Уоттс ("Малхолланд Драйв", "Невозможное").

В центре сюжета – писательница Айрис, которая тихо живет в Нью-Йорке. Но однажды она получает от близкого друга наследство – пса по кличке Аполлон. Животное приносит Айрис много проблем: разрушает мебель и подводит ее под угрозу выселения. Но вскоре женщина осознает, что собака помогает ей пережить тяжелую утрату.

На "Кинопоиске" фильм пока не оценили, на IMDB он набрал 6,7 балла из 10.

"Загадочное убийство Белль" (с 15 мая)

Любители триллеров смогут в мае посмотреть франко-бельгийский фильм "Загадочное убийство Белль". Лента расскажет о супружеской паре, которая живет во французской глубинке. Пьер работает учителем, а Клеа заведует аптекой. Но однажды к ним в гости приезжает юная Белль и пропадает через несколько дней при таинственных обстоятельствах. Девушку находят мертвой, и все улики указывают на Пьера, и теперь он должен отстоять свое имя и сам найти преступника.

Главные роли в ленте сыграли Шарлотта Генсбур ("Нимфоманка", "Джейн Эйр") и Гийом Кане ("Счастливого Рождества", "Прекрасная эпоха").

Оценки на "Кинопоиске" у фильма пока нет, а на IMDB рейтинг ленты – 5,8 балла из 10. В кино пустят тех, кому исполнилось 18 лет.

"Туда" (с 15 мая)

Любители российских комедий смогут сходить на фильм "Туда". Он рассказывает о Вадиме, у которого в жизни все идет по запланированному сценарию, и о Вере, обожающей спонтанность и приключения. Им предстоит проехать вместе полторы тысячи километров на обычном такси, увидеть пять городов и пережить разные ситуации друг с другом. К чему это приведет, можно увидеть в кино.

В фильме сыграли Петр Федоров ("Сталинград", "А зори здесь тихие"), Ирина Старшенбаум ("Лето", "Огниво"), Алексей Серебряков ("Левиафан", "Анора") и другие актеры.

На агрегаторах ленту пока не оценили, в кинотеатр пустят тех, кому исполнилось 16 лет.

"Соловей против Муромца" (с 22 мая)

Любители фэнтези смогут посмотреть российский фильм "Соловей против Муромца" режиссера Карена Оганесяна ("Грозный папа", "Пять невест").

По сюжету фильма Соловей-Разбойник хитростью побеждает Илью Муромца и присваивает все подвиги и славу богатыря себе. Благодаря элексиру бессмертия злодей доживает до наших дней и хочет оживить темного бога Велеса, которому продал душу. Профессор Киселев в современности находит Илью Муромца на севере, во льдах подводной пещеры, где прошел последний бой между богатырем и его закадычным врагом. Благодаря стальному сердцу, которое разработал профессор, Муромца удается вернуть к жизни. Однако сам Киселев умирает, и теперь его сыновья Максим и Егор должны будут помочь богатырю вернуть свое честное имя в поединках гигантских воинов-роботов на "Робоарене".

В картине сыграли Владимир Любимцев ("Злой город", "Сердце Пармы"), Никита Ефремов ("Тетрис", "Здоровый человек"), Антон Васильев ("Слово пацана. Кровь на асфальте", "Мастер" ) и другие актеры.

Оценок на агрегаторах у ленты пока нет. Возрастной рейтинг 6+.

"Последнее завтра" (с 29 мая)

Американский триллер "Последнее завтра" расскажет о том, как страдающий бессонницей музыкант встречает на концерте таинственную незнакомку. И после этого он оказывается в гуще событий, которые стирают грань между реальностью и кошмаром.

В фильме снялись музыкант The Weekend, Дженна Ортега ("Уэнсдэй", "Битлджус Битлджус"), Барри Кеоган ("Бэтмен", "Дюнкернк") и другие актеры.

Возрастной рейтинг фильма 18+, на агрегаторах баллы ему пока не выставили.

"Верни ее из мертвых" (с 29 мая)

Пожалуй, главным хоррором месяца должен стать австралийский ужастик от студии А24 "Верни ее из мертвых" режиссеров Денни и Майкла Филлиппу ("Верни ее из мертвых").

По сюжету потерявшие родителей брат и сестра находят приемную мать, которая кажется заботливой. Но, приехав в уединенный дом, они встречают мрачного и молчаливого ребенка с пятном на лице, которого приемная мать запирает в комнате. Брат и сестра начинают подозревать, что в ее любви есть нечто зловещее, и они рискуют стать частью ужасного обряда.

В фильме сыграли Салли Хокинс ("Приключения Паддингтона", "Джейн Эйр"), Билли Бэррэтт ("Крэйвен-охотник", "Мэри Поппинс возвращается") и другие актеры.

Возрастной рейтинг 18+. На агрегаторах фильм пока не оценили.

Что будет в "сером" прокате?

Фильмы по "серому" прокату будут идти в российских кинотеатрах только во второй половине мая. Все потому, что кинотеатры откажутся от показов лент ушедших из РФ голливудских студий с 1 по 15 мая. За это время (5 мая) в американских кинотеатрах выйдет фильм вселенной "Марвел" под названием "Громовержцы", который расскажет об одноименной команде антигероев. Следовательно, ждать его в российских кинотеатрах можно только после 15 мая.

Также в мае в США выйдут картины "Миссия невыполнима: Последняя расплата" (23 мая), "Лило и Стич" (23 мая), а также "Каратэ-пацан: Легенды" (30 мая), однако в российских кинотеатрах эти ленты, вероятно, можно будет увидеть только в июне.