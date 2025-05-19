В России предложили ввести пошлины на зарубежное кино

Отечественный кинорынок необходимо защищать, убежден директор "Мосфильма"

19 мая 2025, 09:00, ИА Амител

Фото: Jonatan Moerman / unsplash.com

В России необходимо ввести пошлины на зарубежное кино, заявил директор киноконцерна "Мосфильм", народный артист РФ Карен Шахназаров в беседе с ТАСС.

Режиссер отметил, что кинорынок в РФ "совершенно не защищен" и это следует исправлять. По его мнению, идея президента США Дональда Трампа о вводе пошлин на фильмы, снятые за рубежом, могла бы прижиться и в России.

"Надо [прикладывать] какие-то усилия, в том числе <...> не запрещать [зарубежное кино], но вводить пошлины. Давать какие-то преференции своим производителям", – сказал Шахназаров.

Народный артист добавил, что говорить о возвращении голливудского кино пока рано, поскольку это достаточно сложный процесс, поэтому об этом "рано беспокоиться". В случае если оно вернется, это "будет серьезным вызовом для российских производителей", подчеркнул он.

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