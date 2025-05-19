В России предложили ввести пошлины на зарубежное кино
Отечественный кинорынок необходимо защищать, убежден директор "Мосфильма"
19 мая 2025, 09:00, ИА Амител
В России необходимо ввести пошлины на зарубежное кино, заявил директор киноконцерна "Мосфильм", народный артист РФ Карен Шахназаров в беседе с ТАСС.
Режиссер отметил, что кинорынок в РФ "совершенно не защищен" и это следует исправлять. По его мнению, идея президента США Дональда Трампа о вводе пошлин на фильмы, снятые за рубежом, могла бы прижиться и в России.
"Надо [прикладывать] какие-то усилия, в том числе <...> не запрещать [зарубежное кино], но вводить пошлины. Давать какие-то преференции своим производителям", – сказал Шахназаров.
Народный артист добавил, что говорить о возвращении голливудского кино пока рано, поскольку это достаточно сложный процесс, поэтому об этом "рано беспокоиться". В случае если оно вернется, это "будет серьезным вызовом для российских производителей", подчеркнул он.
Ранее стало известно, что о Паше Технике снимут документальный фильм.
09:14:10 19-05-2025
Или можно прийти на очистные станции и набрать бесплатно тонны того, что показывают под эгидой Фонда кино. Профит!
09:15:46 19-05-2025
Пытался смотреть фильмы номинанты на Оскар 2025 года. Осилил один из них, три из них досмотрел до 40 минуты. Скучно, не интересно, раздражает нелепая "повестка". Деградация какая-то, ведь снимал Голивуд отличные фильмы! Теперь и пошлин вводить не нужно, такой шлак смотреть просто пытка.
12:44:55 19-05-2025
Гость (09:15:46 19-05-2025) Пытался смотреть фильмы номинанты на Оскар 2025 года. Осилил... А бременские музыканты не пробовали смотреть?
09:20:53 19-05-2025
идиотизм. есть миллион прекрасных зарубежных фильмов, глубоких, эмоциональных, на которых можно учиться чему то. и столько откровенного Г..на в отечественной киноиндустрии, включите хотя бы ТНТ- мы это смотреть будем? кому-то такой контент заходит, остальные то почему должны страдать?
10:16:05 19-05-2025
гость (09:20:53 19-05-2025) идиотизм. есть миллион прекрасных зарубежных фильмов, глубок... Назовите 10 современных зарубежных фильмов, которые глубокие, эиоциональные и чему-то учат. Хочу посмотреть.
11:21:40 19-05-2025
Гость (10:16:05 19-05-2025) Назовите 10 современных зарубежных фильмов, которые глубокие... Король говорит
Мачеха
Английский пациент
Чтец
Дворецкий
Непокоренный
Запах женщины
Список Шиндлера
Форрест Гамп
Пролетая над гнездом кукушки
12:46:35 19-05-2025
Гость (11:21:40 19-05-2025) Король говоритМачехаАнглийский пациентЧтецДв... В каком году сняты фильмы? Помнится, что "Над гнездом" 1975 года. Вы ещё про немое кино напишите, Чарли Чаплин тоже был неплох))) В кинотеатрах-то показывают СОВРЕМЕННЫЕ фильмы. Кто-то здесь справедливо написал, что нынешние оскароносные - отстойный продукт.
12:47:57 19-05-2025
Гость (11:21:40 19-05-2025) Король говоритМачехаАнглийский пациентЧтецДв... Не против зарубежного кино, но, в вопросе слово современный не просто так было
12:58:29 19-05-2025
Гость (11:21:40 19-05-2025) Король говоритМачехаАнглийский пациентЧтецДв... это уже классика, а что снято в последние годы,после 1+1?
10:43:05 20-05-2025
Элен без ребят (12:58:29 19-05-2025) это уже классика, а что снято в последние годы,после 1+1? ...
Прошлый год плюс еще навскидку
Оппенгеймер
Город астероидов
Конклав
Кит
Дюна
Злая
Другой человек
Комната по соседству
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Носферату
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Если ваши интересы не выходят за рамки боевичков, то глупо утверждать, что хорошего кино не снимают
09:37:57 19-05-2025
Может просто улучшить качество русских фильмов? Что ни посмотрю из новодела, так д...о какое-то.
09:48:36 19-05-2025
Почему то наша дума думает, что нас можно заставить любить и смотреть то что мы не любим, не смотрю наше кино, не смотрела и не буду смотреть, вводите что хотите.
10:01:52 19-05-2025
Чем "Мосфильм" хуже АвтоВАЗ?
10:08:20 19-05-2025
Кинотеатры можно закрывать смело.Своего кино и так нету(в прямом смысле,это что угодно,но к киноиндустрии не имеющего никакого отношения).
10:16:30 19-05-2025
Полностью поддерживаю введение пошлин на любые фильмы, чтобы при цене билета 500р ещё и платить сбор 6000р. Кинотеатры должны закономерно кануть в Лету, а фильмы все есть в сети. Фильмов столько, что можно вообще век ничего не снимать, ибо современные фильмы это треш.
12:48:23 19-05-2025
565656 (10:16:30 19-05-2025) Полностью поддерживаю введение пошлин на любые фильмы, чтобы... Жестокий вы человек! А поцелуи на задних рядах? Неужели вы никогда?
12:01:02 19-05-2025
Андреасяна сначала уберите. Его я точно не буду смотреть ни при каких условиях.
12:50:25 19-05-2025
Что? Забугорные фильмы без пошлины? Пропаганда для себя любимых.. и санкции мы не замечаем и не ощущаем.
14:32:40 19-05-2025
Наш ответ Трампу. Ведь Администрация Дональда Трампа объявила о введении 100% таможенных сборов на иностранный кинематограф. Соответствующее заявление сделал президент США, назвав иностранное кино «угрозой национальной безопасности».
«Американская киноиндустрия стремительно гибнет. Другие страны переманивают наших режиссеров и студии, предлагая льготы. Голливуд и другие направления в США банкротятся. Это спланированная атака, которая несет риски для безопасности и распространяет пропаганду», — заявил Трамп.
Президент поручил министерству торговли и торговому представителю США немедленно начать процесс введения тарифов на все зарубежные фильмы. «Мы не допустим, чтобы чужие нарративы подрывали наши ценности», — добавил он.
15:42:37 19-05-2025
А как же прошлые пошлины? Не помогли? Налог на флэшки?
16:18:12 19-05-2025
с российскими автомобилями такой номер не прошел, решили попробовать с кино ? Может в соответствующем министерстве попробовать кого-то поменять ?
17:40:29 19-05-2025
Есть большая и богатая страна в стране - Якутия. Там снимают огромное количество хороших и умных фильмов. Кто-нибудь знает об этом?
19:18:23 19-05-2025
Гость (17:40:29 19-05-2025) Есть большая и богатая страна в стране - Якутия. Там снимают... Есть отличные учителя географии, обратитесь. Страна,ага.