Бананы из Индии поедут в Россию на замену "зараженным мухами" эквадорским

Новый поставщик готов держать объемы на прежнем уровне и не завышать цены

07 февраля 2024, 13:46, ИА Амител

Бананы в магазине / Фото: amic.ru

Бананы в Россию будут поставлять из Индии после отказа от импорта из Эквадора, сообщает Mash.

"Первая партия на 3 тыс. тонн уже в одном из российских портов. Следующую доставят до конца февраля", – говорится в сообщении.

Напомним, Россия с 5 февраля ограничила импорт бананов из Эквадора из-за обнаружения в них мухи-горбатки. Стоит отметить, что решение об ограничении приняли через несколько дней после заявления президента Эквадора о передаче Украине советской и российской военной техники.

Эквадор попросил возобновить поставки и намерен предоставить все документы на продукцию, а также пригласил специалистов для проверки. Однако российская сторона отказалась.

Уточняется, что Индия готова держать объем поставок на прежнем уровне и не завышать цены, а также готова поставлять манго, ананасы, папайю и гуаву.