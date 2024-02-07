Бананы из Индии поедут в Россию на замену "зараженным мухами" эквадорским
Новый поставщик готов держать объемы на прежнем уровне и не завышать цены
07 февраля 2024, 13:46, ИА Амител
Бананы в Россию будут поставлять из Индии после отказа от импорта из Эквадора, сообщает Mash.
"Первая партия на 3 тыс. тонн уже в одном из российских портов. Следующую доставят до конца февраля", – говорится в сообщении.
Напомним, Россия с 5 февраля ограничила импорт бананов из Эквадора из-за обнаружения в них мухи-горбатки. Стоит отметить, что решение об ограничении приняли через несколько дней после заявления президента Эквадора о передаче Украине советской и российской военной техники.
Эквадор попросил возобновить поставки и намерен предоставить все документы на продукцию, а также пригласил специалистов для проверки. Однако российская сторона отказалась.
Уточняется, что Индия готова держать объем поставок на прежнем уровне и не завышать цены, а также готова поставлять манго, ананасы, папайю и гуаву.
13:59:33 07-02-2024
Браво!
14:22:30 07-02-2024
Не надо из Индии, там сплошная антисанитария!
15:12:22 07-02-2024
Гость (14:22:30 07-02-2024) Не надо из Индии, там сплошная антисанитария!... Вы не понимаете, это другое.
17:15:08 07-02-2024
Гость (14:22:30 07-02-2024) Не надо из Индии, там сплошная антисанитария!... поддерживаю оратора. Каких сельскохозяйственных вредителей из Индии нам еще притащут, кроме мух, да еще с их антисанитарией во всем? Тем более, если бы бананы были дешевле, чем Эквадорские, их бы и так закупали... буржуй прибыль свою терять не захочет.
14:57:36 07-02-2024
Ну вот, нашли на что нефть менять. После бананов можно на воду из ганга попробовать
15:10:48 07-02-2024
Если бы бананы из Индии были дешевле Эквадорских, то они были бы давно на полках. А пока выглядит как диверсия - лишить последних доступных фруктов россиян. Бананы не пропадут, только ценник будет такой. что сам не купишь
15:34:49 07-02-2024
Гость (15:10:48 07-02-2024) Если бы бананы из Индии были дешевле Эквадорских, то они был... сколько бананов за прошлую неделю вы съели?
15:20:52 07-02-2024
Оказывается у нас есть яица, я не про куринные а которые между ног, пусть Эквадор теперь с этим американскими 200 млн живет, которое они за оружие советское получили, а бананы свои пусть в америку продают.
16:41:50 07-02-2024
Гость (15:20:52 07-02-2024) Оказывается у нас есть яица, я не про куринные а которые меж... тоже обиделась?
06:54:10 08-02-2024
Спасибо, что предупредили. Теперь бананы брать не буду. Самая грязная страна, все трупным ядом пропитано и другой заразой. Мне брезгливо будет даже прикоснуться к ним.
10:24:01 08-02-2024
Эквадор, вопреки договоренностям, передал США советское оружие, которое скоро будет на украине убивать наших воинов. За это и получил безработицу и шиш в кармане. И ещё видимо получит...