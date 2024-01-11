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Бананы могут исчезнуть в России из-за мятежа в Эквадоре

Импортеры начали получать от контрагентов предупреждения о возможных перебоях в поставке

11 января 2024, 11:16, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Российских импортеров предупредили о возможных перебоях в поставках бананов из-за мятежа в Эквадоре, на долю которого приходится 96% всего российского импорта этих плодов, пишет РБК.

"Импортеры начали получать от контрагентов предупреждения о возможных перебоях в поставке бананов", – отмечает издание.

В Ассоциации импортеров плодоовощной продукции уточнили, что из-за событий в Эквадоре временно закрыли порты, большинство агентств отменили выдачи контейнеров, сорвались доставки картона и производители отменили срез бананов.

"Даже если ситуация вскоре стабилизируется, поставщики не смогут полностью отгрузить запланированные объемы на этой неделе", – пишет издание.

Впрочем, как подчеркнули в Ассоциации маркетинга и экспорта бананов Эквадора, поставки в норме, несмотря на мятеж.

Ранее сообщалось, что в России за 2023 год бананы подорожали почти на 50%.

Россия Продукты

Комментарии 25

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Гость

11:28:23 11-01-2024

Беда не приходит одна.

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Гость

11:34:48 11-01-2024

Пора в Барнауле взращивать бананцы. В январе дожь с грозой. В июне жарилька под 40 градусов. Осенью вербы сызнова в ход пускаются. Обь раньше в кончике сапреля вскрывалась, а сейчас вначале. Снег раньше в начале гноября складывался на покой, а нонче в конце гноября, а то и дубабре

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Гость

11:59:37 11-01-2024

Гость (11:34:48 11-01-2024) Пора в Барнауле взращивать бананцы. В январе дожь с грозой. ... Да запросто. Теплица недалеко от ТЭЦ и биолампы, будут еще лучше, чем в Эквадоре расти.

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Гость

12:39:36 11-01-2024

Гость (11:34:48 11-01-2024) Пора в Барнауле взращивать бананцы. В январе дожь с грозой. ... Найн. Обь всегда, сколько я помню, вскрывалась 11 +/- сопреля.

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Сергей

11:42:04 11-01-2024

И как теперь без бананов? 😭😭😭

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Гость

11:59:56 11-01-2024

Для тех кто ностальгирует по СССР, скоро бананы будем по блату доставать

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Бомж

12:41:25 11-01-2024

Гость (11:59:56 11-01-2024) Для тех кто ностальгирует по СССР, скоро бананы будем по бла... А без них подохнем? По вашему,потому и СССР развалился,что бананов не было? Как страшно жить!!!

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Пузырек

13:15:15 11-01-2024

Бомж (12:41:25 11-01-2024) А без них подохнем? По вашему,потому и СССР развалился,что б... В том числе. Потомучто не было слова "купить", было слово "достать". И не только про бананы

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Элен без ребят

12:57:54 11-01-2024

Гость (11:59:56 11-01-2024) Для тех кто ностальгирует по СССР, скоро бананы будем по бла... почему по блату? в нашем овощном они свободно лежали и никто это "мыло" не покупал, тк они были всегда зеленые.

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Пузырек

15:06:31 11-01-2024

Элен без ребят (12:57:54 11-01-2024) почему по блату? в нашем овощном они свободно лежали и никто... Где Ваш овощной был? В моем городе мороженое 2 раза в год продавали. Население - 45 000. Место продажи- одно.

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Гость

12:05:00 11-01-2024

Сто лет в России мак не родился, а голода не было.... Это про бананы в том числе:)))))

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Гена

12:11:09 11-01-2024

Будем жрать морковку. Дешево и полезно!

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Гость

12:37:14 11-01-2024

Гена (12:11:09 11-01-2024) Будем жрать морковку. Дешево и полезно! ... Помнится пока Путину на прямой линии не пожаловались, морковка была дороже бананов. Потом бананы резко подорожали

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Гость

13:04:00 11-01-2024

Гость (12:37:14 11-01-2024) Помнится пока Путину на прямой линии не пожаловались, морков... Дал указание и исправили перекос.

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Гость

13:45:19 11-01-2024

Гена (12:11:09 11-01-2024) Будем жрать морковку. Дешево и полезно! ... не обобщайте про "жрать".

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Гость

12:26:46 11-01-2024

Пофигу вообще, не ем их, они очень тяжелая пища для желудка, особенно нельзя их принимать на голодный желудок, проблем поимеете. После еды сжевать можно для разнообразия, не более того.

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Гость

12:46:43 11-01-2024

Гость (12:26:46 11-01-2024) Пофигу вообще, не ем их, они очень тяжелая пища для желудка,... Слабенький у тебя желудок, а если попадешь на войну?

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Гость

12:28:23 11-01-2024

И так то куча стран, где бананы растут, в той же Азии, например Вьетнам, дружественная страна, там бананов как грязи. Пусть возят оттуда.

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Гость

12:47:23 11-01-2024

значит будут грабить

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Гость

12:57:36 11-01-2024

Вот и повод местным банановым барыгам поиметь сверхприбыль

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гость

12:59:38 11-01-2024

Вот проблема то эти бананы ,они и так дорожали как и всё. И ещё ,много стран готовы в Россию присылать бананы (между прочим даже дешевле - прочитайте в нэте).А так то был бы хлеб и мясо,остальное по "барабану".

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Гость

13:08:47 11-01-2024

гость (12:59:38 11-01-2024) Вот проблема то эти бананы ,они и так дорожали как и всё. И ... - "А так то был бы хлеб и мясо,остальное по "барабану" --- Мясо кончилось, накинулись на курей с яйцами, но не тут то было, наших барыг не проведешь взвинтили цены. Вот приходится чесать репу, а не переходить на репу и грязную морковку.

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Гость

13:31:50 11-01-2024

Гость (13:08:47 11-01-2024) - "А так то был бы хлеб и мясо,остальное по "барабану" --- М... Ну и переходи на грязную морковку,кто тебе мешает (зачем афишировать этим) . Как брали кур и яйца так и будем брать .

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Гость

14:10:29 11-01-2024

Гость (13:31:50 11-01-2024) Ну и переходи на грязную морковку,кто тебе мешает (зачем аф... Бери, бери товарищ, только не зарекайся, что будем брать. Судьба в России переменчива.

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Гость

13:28:15 11-01-2024

Не ем бананы. новость не взбудоражила.

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