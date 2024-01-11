Бананы могут исчезнуть в России из-за мятежа в Эквадоре
Импортеры начали получать от контрагентов предупреждения о возможных перебоях в поставке
11 января 2024, 11:16, ИА Амител
Российских импортеров предупредили о возможных перебоях в поставках бананов из-за мятежа в Эквадоре, на долю которого приходится 96% всего российского импорта этих плодов, пишет РБК.
"Импортеры начали получать от контрагентов предупреждения о возможных перебоях в поставке бананов", – отмечает издание.
В Ассоциации импортеров плодоовощной продукции уточнили, что из-за событий в Эквадоре временно закрыли порты, большинство агентств отменили выдачи контейнеров, сорвались доставки картона и производители отменили срез бананов.
"Даже если ситуация вскоре стабилизируется, поставщики не смогут полностью отгрузить запланированные объемы на этой неделе", – пишет издание.
Впрочем, как подчеркнули в Ассоциации маркетинга и экспорта бананов Эквадора, поставки в норме, несмотря на мятеж.
Ранее сообщалось, что в России за 2023 год бананы подорожали почти на 50%.
11:28:23 11-01-2024
Беда не приходит одна.
11:34:48 11-01-2024
Пора в Барнауле взращивать бананцы. В январе дожь с грозой. В июне жарилька под 40 градусов. Осенью вербы сызнова в ход пускаются. Обь раньше в кончике сапреля вскрывалась, а сейчас вначале. Снег раньше в начале гноября складывался на покой, а нонче в конце гноября, а то и дубабре
11:59:37 11-01-2024
Гость (11:34:48 11-01-2024) Пора в Барнауле взращивать бананцы. В январе дожь с грозой. ... Да запросто. Теплица недалеко от ТЭЦ и биолампы, будут еще лучше, чем в Эквадоре расти.
12:39:36 11-01-2024
Гость (11:34:48 11-01-2024) Пора в Барнауле взращивать бананцы. В январе дожь с грозой. ... Найн. Обь всегда, сколько я помню, вскрывалась 11 +/- сопреля.
11:42:04 11-01-2024
И как теперь без бананов? 😭😭😭
11:59:56 11-01-2024
Для тех кто ностальгирует по СССР, скоро бананы будем по блату доставать
12:41:25 11-01-2024
Гость (11:59:56 11-01-2024) Для тех кто ностальгирует по СССР, скоро бананы будем по бла... А без них подохнем? По вашему,потому и СССР развалился,что бананов не было? Как страшно жить!!!
13:15:15 11-01-2024
Бомж (12:41:25 11-01-2024) А без них подохнем? По вашему,потому и СССР развалился,что б... В том числе. Потомучто не было слова "купить", было слово "достать". И не только про бананы
12:57:54 11-01-2024
Гость (11:59:56 11-01-2024) Для тех кто ностальгирует по СССР, скоро бананы будем по бла... почему по блату? в нашем овощном они свободно лежали и никто это "мыло" не покупал, тк они были всегда зеленые.
15:06:31 11-01-2024
Элен без ребят (12:57:54 11-01-2024) почему по блату? в нашем овощном они свободно лежали и никто... Где Ваш овощной был? В моем городе мороженое 2 раза в год продавали. Население - 45 000. Место продажи- одно.
12:05:00 11-01-2024
Сто лет в России мак не родился, а голода не было.... Это про бананы в том числе:)))))
12:11:09 11-01-2024
Будем жрать морковку. Дешево и полезно!
12:37:14 11-01-2024
Гена (12:11:09 11-01-2024) Будем жрать морковку. Дешево и полезно! ... Помнится пока Путину на прямой линии не пожаловались, морковка была дороже бананов. Потом бананы резко подорожали
13:04:00 11-01-2024
Гость (12:37:14 11-01-2024) Помнится пока Путину на прямой линии не пожаловались, морков... Дал указание и исправили перекос.
13:45:19 11-01-2024
Гена (12:11:09 11-01-2024) Будем жрать морковку. Дешево и полезно! ... не обобщайте про "жрать".
12:26:46 11-01-2024
Пофигу вообще, не ем их, они очень тяжелая пища для желудка, особенно нельзя их принимать на голодный желудок, проблем поимеете. После еды сжевать можно для разнообразия, не более того.
12:46:43 11-01-2024
Гость (12:26:46 11-01-2024) Пофигу вообще, не ем их, они очень тяжелая пища для желудка,... Слабенький у тебя желудок, а если попадешь на войну?
12:28:23 11-01-2024
И так то куча стран, где бананы растут, в той же Азии, например Вьетнам, дружественная страна, там бананов как грязи. Пусть возят оттуда.
12:47:23 11-01-2024
значит будут грабить
12:57:36 11-01-2024
Вот и повод местным банановым барыгам поиметь сверхприбыль
12:59:38 11-01-2024
Вот проблема то эти бананы ,они и так дорожали как и всё. И ещё ,много стран готовы в Россию присылать бананы (между прочим даже дешевле - прочитайте в нэте).А так то был бы хлеб и мясо,остальное по "барабану".
13:08:47 11-01-2024
гость (12:59:38 11-01-2024) Вот проблема то эти бананы ,они и так дорожали как и всё. И ... - "А так то был бы хлеб и мясо,остальное по "барабану" --- Мясо кончилось, накинулись на курей с яйцами, но не тут то было, наших барыг не проведешь взвинтили цены. Вот приходится чесать репу, а не переходить на репу и грязную морковку.
13:31:50 11-01-2024
Гость (13:08:47 11-01-2024) - "А так то был бы хлеб и мясо,остальное по "барабану" --- М... Ну и переходи на грязную морковку,кто тебе мешает (зачем афишировать этим) . Как брали кур и яйца так и будем брать .
14:10:29 11-01-2024
Гость (13:31:50 11-01-2024) Ну и переходи на грязную морковку,кто тебе мешает (зачем аф... Бери, бери товарищ, только не зарекайся, что будем брать. Судьба в России переменчива.
13:28:15 11-01-2024
Не ем бананы. новость не взбудоражила.