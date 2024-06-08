Банк России допустил существенное повышение ключевой ставки в июле

По словам Эльвиры Набиуллиной, денежно-кредитные условия будут оставаться жесткими столько времени, сколько потребуется

08 июня 2024, 10:30, ИА Амител

10-рублевые монеты / Фото: unsplash.com

ЦБ допускает существенное повышение ключевой ставки в июле, если инфляционное давление не начнет снижаться. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, сообщает агентство ТАСС.

По ее словам, денежно-кредитные условия будут оставаться жесткими столько времени, сколько потребуется для снижения инфляции к цели.

Также она указала на повышение вероятности сценариев, при которых придется дополнительно повышать ключевую ставку. В базовом же сценарии перегрев экономики начнет уменьшаться во втором квартале 2024 года.

Выбор между этими сценариями будет главной "развилкой" на июльском опорном заседании совета директоров ЦБ, отметила Набиуллина.

7 июня ЦБ решил сохранить ключевую ставку на уровне 16% годовых.