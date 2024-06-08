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Банк России допустил существенное повышение ключевой ставки в июле

По словам Эльвиры Набиуллиной, денежно-кредитные условия будут оставаться жесткими столько времени, сколько потребуется

08 июня 2024, 10:30, ИА Амител

10-рублевые монеты / Фото: unsplash.com
10-рублевые монеты / Фото: unsplash.com

ЦБ допускает существенное повышение ключевой ставки в июле, если инфляционное давление не начнет снижаться. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, сообщает агентство ТАСС.

По ее словам, денежно-кредитные условия будут оставаться жесткими столько времени, сколько потребуется для снижения инфляции к цели.

Также она указала на повышение вероятности сценариев, при которых придется дополнительно повышать ключевую ставку. В базовом же сценарии перегрев экономики начнет уменьшаться во втором квартале 2024 года.

Выбор между этими сценариями будет главной "развилкой" на июльском опорном заседании совета директоров ЦБ, отметила Набиуллина.

7 июня ЦБ решил сохранить ключевую ставку на уровне 16% годовых.

Экономика

Комментарии 6

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Гость

10:45:44 08-06-2024

Учитывая рекордный рост доходов граждане этого даже не почувствуют

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Санечек

11:50:20 08-06-2024

это значит-инфляция предельно высокая и удержать уже почти не могут

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Пашан

14:17:46 08-06-2024

все нажраться не могут

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dok_CФ

18:14:41 08-06-2024

Пашан (14:17:46 08-06-2024) все нажраться не могут... Или просто страх за честно заработанные..

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Гость

14:34:39 08-06-2024

ставки по ипотеке будут 30% бери не хочу

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Сергей

15:04:11 08-06-2024

Аминь!

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