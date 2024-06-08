Банк России допустил существенное повышение ключевой ставки в июле
По словам Эльвиры Набиуллиной, денежно-кредитные условия будут оставаться жесткими столько времени, сколько потребуется
08 июня 2024, 10:30, ИА Амител
ЦБ допускает существенное повышение ключевой ставки в июле, если инфляционное давление не начнет снижаться. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, сообщает агентство ТАСС.
По ее словам, денежно-кредитные условия будут оставаться жесткими столько времени, сколько потребуется для снижения инфляции к цели.
Также она указала на повышение вероятности сценариев, при которых придется дополнительно повышать ключевую ставку. В базовом же сценарии перегрев экономики начнет уменьшаться во втором квартале 2024 года.
Выбор между этими сценариями будет главной "развилкой" на июльском опорном заседании совета директоров ЦБ, отметила Набиуллина.
7 июня ЦБ решил сохранить ключевую ставку на уровне 16% годовых.
10:45:44 08-06-2024
Учитывая рекордный рост доходов граждане этого даже не почувствуют
11:50:20 08-06-2024
это значит-инфляция предельно высокая и удержать уже почти не могут
14:17:46 08-06-2024
все нажраться не могут
18:14:41 08-06-2024
Пашан (14:17:46 08-06-2024) все нажраться не могут... Или просто страх за честно заработанные..
14:34:39 08-06-2024
ставки по ипотеке будут 30% бери не хочу
15:04:11 08-06-2024
Аминь!