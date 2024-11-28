Центробанк поднимет ключевую ставку до 23%, заявили в ВТБ
Такая ставка может продержаться весь 2025 год
28 ноября 2024, 15:45, ИА Амител
На заседании совета директоров в декабре Банк России может повысить ключевую ставку до 23%, заявил первый заместитель президента - председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов. Его слова передает ТАСС.
"Мы прогнозируем повышение в декабре до 23% и сохранение ее на протяжении всего 2025 года", - сказал Пьянов.
Банкир сравнил ключевую ставку в 23% со "штормом" на процентном рынке. В октябре текущего года Центробанк РФ поднял ключевую ставку на 2 п.п. – с 19 до 21%.
Тогда в ЦБ отметили, что инфляционные ожидания продолжают увеличиваться.
"Рост внутреннего спроса значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг. Дополнительные бюджетные расходы и связанное с этим расширение дефицита федерального бюджета в 2024 году имеют проинфляционные эффекты", – заявили в Центробанке.
Текущее значение ставки — рекордное в истории России.
15:56:26 28-11-2024
Решили убить экономику страны - горит сарай, гори и хата!
17:07:37 28-11-2024
Я сразу говорила и говорю, пока только цветочки, до ягодок ещё не дожили.
17:29:17 28-11-2024
+++хорошая новость. Как раз срок у несколько вкладов заканчивается, надо по-новому вложить
18:04:53 28-11-2024
Гость (17:29:17 28-11-2024) +++хорошая новость. Как раз срок у несколько вкладов заканчи... Как же, как же! Помним! МММ! Многие вкладывали...
20:38:06 28-11-2024
Гость (18:04:53 28-11-2024) Как же, как же! Помним! МММ! Многие вкладывали...... вы вообще не видите разницу МММ и банк? Про страхование вкладов, например, тоже не слышали? Зачем писать очередную ересь, если далека от базовых экономических понятий? У меня все вклады разбиты по 1,4 млн в нескольких банках
22:15:16 28-11-2024
Гость (17:29:17 28-11-2024) +++хорошая новость. Как раз срок у несколько вкладов заканчи... Каким образом? Нужны новые деньги для другого вклада. Или два месяца лежат дома...или другой банк. Что выберите вы?
11:08:53 29-11-2024
Гость (22:15:16 28-11-2024) Каким образом? Нужны новые деньги для другого вклада. Или дв... другой банк, конечно. Сейчас для этого даже не обязательно с дивана вставать)