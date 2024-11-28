Центробанк поднимет ключевую ставку до 23%, заявили в ВТБ

Такая ставка может продержаться весь 2025 год

28 ноября 2024, 15:45, ИА Амител

Деньги / Фото: Вячеслав Мельников / amic.ru

На заседании совета директоров в декабре Банк России может повысить ключевую ставку до 23%, заявил первый заместитель президента - председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов. Его слова передает ТАСС.

"Мы прогнозируем повышение в декабре до 23% и сохранение ее на протяжении всего 2025 года", - сказал Пьянов.

Банкир сравнил ключевую ставку в 23% со "штормом" на процентном рынке. В октябре текущего года Центробанк РФ поднял ключевую ставку на 2 п.п. – с 19 до 21%.

Тогда в ЦБ отметили, что инфляционные ожидания продолжают увеличиваться.

"Рост внутреннего спроса значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг. Дополнительные бюджетные расходы и связанное с этим расширение дефицита федерального бюджета в 2024 году имеют проинфляционные эффекты", – заявили в Центробанке.

Текущее значение ставки — рекордное в истории России.