Банк России ужесточил лимиты на кредитование заемщиков с высокой долговой нагрузкой

Регулятор стремится снизить риски для финансовых организаций и заемщиков

14 июня 2024, 11:00, ИА Амител erid: LjN8KREgb

Кредит. Заем / Фото: mindandi / Freepik

Центробанк назначил макропруденциальные лимиты на необеспеченные кредиты и займы на третий квартал 2024 года. Это сделано для уменьшения рисков банков, МФО и заемщиков. В Банке России уверены: мера позволит быстрее перейти к сбалансированной структуре кредитного портфеля.

Лимиты

Значительная часть долга по необеспеченным потребительским кредитам приходится на уже закредитованных граждан, сообщили в Центробанке. Эти люди каждый месяц платят по займам более половины дохода, чаще допускают просрочки, что повышает возможность потерь кредитора.

Новые лимиты установлены на уровне:

для банков – 20% от объема предоставленных потребительских кредитов без лимита кредитования (при показателе долговой нагрузки от 50 до 80%) и 5% (при ПДН более 80%);

для МФО – 20 и 10% соответственно.

Напомним, во втором квартале текущего года эти значения составляли 25 и 5% для банков, 25 и 15% – для МФО.

Макропруденциальные ограничения в первом квартале 2024 года уже показали положительный результат. Благодаря мерам регулятора и росту доходов населения, банки и микрофинансовые организации сократили выдачу кредитов заемщикам с высокой долговой нагрузкой почти вдвое.

"Макропруденциальные лимиты ведут к перераспределению объемов выдач в пользу заемщиков с меньшей долговой нагрузкой и более устойчивых в случае стресса. Рост задолженности по необеспеченным потребительским кредитам главным образом определяется макроэкономическими условиями, ростом доходов населения и проводимой денежно-кредитной политикой", – пояснили в Центробанке.

Самоконтроль

Впрочем, каждый заемщик и сам должен защитить себя от возможных проблем. Если у вас уже есть кредиты или займы, стоит ли брать новые для погашения долгов? Ведь, как правило, это приводит только к росту нагрузки.

Оценивайте свои финансовые возможности. Если от погашения долгов на жизнь уже не остается, стоит отказаться от этой идеи.

Но даже и при хорошем уровне дохода надо иметь в виду некоторые подводные камни. Прежде всего, важно выбрать надежную микрофинансовую организацию. Она обязательно должна находиться в реестре ЦБ РФ. Проверить эту информацию можно самостоятельно на официальном сайте Банка России.

Внимательно изучайте договор перед подписанием. Если обратились в МФО, обязательно задавайте вопросы, попросите документы. Организации, которая работает честно, скрывать нечего.

Не забудьте изучить и финансовые предложения МФО. Среди них можно найти очень выгодные, которые позволят существенно сэкономить на переплате. Например, для автовладельцев оптимальным будет долгосрочный заем под залог ПТС автомобиля. Он позволяет получить наличными до 500 тысяч рублей, при этом заемщику не придется тратить время на сбор различных справок, поиска поручителей и прохождения бюрократических процедур, как бывает в случае обращения за кредитом. Также важно, что процентные ставки на такой заем значительно ниже, чем на другие продукты МФО.

Оформить заем можно прямо в день обращения всего по двум документам: ПТС на автомобиль и паспорту. Более того, получить деньги можно даже при неудачном опыте оформления кредита в прошлом. Поэтому о кредитной истории тоже можно не переживать.

В Барнауле оформить заем под залог ПТС можно в агентстве финансовых решений "Взаимодействие" (услуги оказывает ООО МКК "Взаимодействие", ИНН 7459006641, ОГРН 1197456001236, имеет свидетельство о регистрации в государственном реестре микрофинансовых организаций ЦБ РФ). Надежная и известная микрофинансовая организация с хорошей репутацией поможет получить деньги с максимальной выгодой на любые цели в день обращения и оформит все документы в течение часа.

Заем здесь не включает скрытых платежей и комиссий – выплачивается сумма, которую вы взяли по договору, в строгом соответствии с действующим законодательством. Также важно, что на весь срок погашения займа машина остается у собственника с сохранением права пользования.

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