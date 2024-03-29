Россияне стали чаще совершать крупные покупки

Рассказываем, где взять на них деньги

29 марта 2024, 17:14, ИА Амител erid: LjN8KKBB1

Кредит. Заем / Фото с сайта freepik

ВЦИОМ опубликовал результаты опроса россиян об их тратах. В начале 2024 года произошел рост потребительского оптимизма – 28% человек назвали первый месяц хорошим временем для крупных покупок. Годом ранее показатель был 23%.

Копить или тратить?

Респонденты готовы тратиться на крупные покупки. Но при этом предпочитают сначала накопить: запастись деньгами по максимуму намерены 59%, а 29% наоборот – быстрее бы потратили или вложили.

Кстати, про вклады. В России возвращается доверие к банкам. Еще в июне 2023 года большинство респондентов планировали забрать сбережения. Теперь же каждый второй говорит, что деньги предпочтительнее хранить в банке. При этом кредит готовы оформить лишь каждый восьмой опрошенный в январе. А почти 70% заявили, что время для кредитов сейчас неудачное.

Однако то, какой россияне видят экономическую ситуацию, не всегда приводит к снижению спроса на кредиты. Даже наоборот: по данным ВЦИОМА, за последние 10 лет в России стало больше семей с кредитами. В 2013 их было 26%, хотя тогда о возможности оформления займа говорили четверть опрошенных. В 2023-м кредитных семей стало уже 46%, хотя лишь 14% считали прошлый год благоприятным для кредита.

Где взять заем?

На финансовое поведение оказывает влияние финансовая грамотность, доверие к финансовым институтам, а также и сам финансовый рынок и его игроки. Сейчас для заемщиков есть много предложений не только в банках, но и в микрофинансовых организациях.

Например, долгосрочный заем под залог ПТС автомобиля позволяет получить наличными до 500 тысяч рублей. При этом заемщику не придется тратить время на сбор различных справок, поиска поручителей и прохождения бюрократических процедур.

Оформить заем можно прямо в день обращения всего по двум документам – ПТС на автомобиль и паспорту. Более того, получить заем под залог ПТС можно даже при неудачном опыте оформления кредита в прошлом. Так что о кредитной истории можно не переживать. Еще очень важно, что процентные ставки на такой заем могут быть значительно ниже, чем на другие продукты микрофинансовых организаций.

Но каким бы выгодным ни было предложение, всегда стоит оценивать риски. Не рекомендуется влезать в долги, если нет постоянной стабильной работы или другого источника дохода. Если же такой дохода есть, то главное – это выбрать надежную микрофинансовую организацию. Она обязательно должна находиться в реестре ЦБ РФ. Проверить эту информацию может любой желающий на официальном сайте Банка России.

Обязательно посмотрите сайт МФО, что об организации говорят клиенты, что о ней пишут в интернете. Все интересующие вас вопросы адресуйте сотрудникам МФО. Добросовестная организация обязательно предоставит все документы, ее сотрудники всегда придут на помощь и дадут все разъяснения.

Оформить такой заем в Барнауле можно в агентстве финансовых решений "Взаимодействие" (услуги оказывает ООО МКК "Взаимодействие", ИНН 7459006641, ОГРН 1197456001236, имеет свидетельство о регистрации в государственном реестре микрофинансовых организаций ЦБ РФ). Надежная и известная микрофинансовая организация с хорошей репутацией поможет получить деньги с максимальной выгодой на любые цели в день обращения и оформит все документы в течение часа.

Заем здесь не включает скрытых платежей и комиссий – выплачивается сумма, которую вы взяли по договору, в строгом соответствии с действующим законодательством. Также важно, что на весь срок погашения займа машина остается у собственника с сохранением права пользования.

Если вы хотите получить еще больше актуальной информации в мире финансов, займов и кредитов или обсудить вашу ситуацию, звоните эксперту по бесплатному номеру: 8 800 302-83-63.

Офис агентства финансовых решений "Взаимодействие":

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ООО МКК "Взаимодействие". ИНН 7459006641, ОГРН 1197456001236. Рег. номер записи юр. лица в государственном реестре микрофинансовых организаций ЦБ РФ – 1903475009166 от 28.02.2019 г. Юридический адрес: 630005, Новосибирск, ул. Каменская, 51. Подробности по телефону 8 (800) 302-83-63.

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