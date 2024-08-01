Судебную экспертизу будут проводить по предоплате, а для грузоперевозчиков создадут цифровую платформу

01 августа 2024, 06:10, ИА Амител

Вся инфографика к материалу: amic.ru

Август традиционно не богат на громкие изменения в законодательстве. Тем не менее есть несколько важных законов, которые начнут действовать в последний месяц лета. Например, микрофинансовые компании возьмут под строгий контроль, как это уже сделано с кредитными организациями. У вкладчиков, пострадавших от банкротства банка, появится больше возможностей вернуть деньги. А антимонопольщики начнут тщательнее следить за оборонзаказами.

Подробнее об этих и других самых важных изменениях, которые ждут россиян в августе, – в карточках на amic.ru.

1 Расширение функций "Госуслуг" На "Госуслугах" появится возможность отследить свое обращение онлайн. Теперь, когда вы обращаетесь за какой-либо услугой или мерой поддержки, в личном кабинете можно будет посмотреть, в каком статусе находится ваш запрос. Например, там будет появляться информация о регистрации заявления, приглашении на личный прием и оказании услуги. "Такое решение значительно упростит процесс получения госуслуг", – прокомментировал нововведение спикер Госдумы Вячеслав Володин.

2 Судэкспертиза по предоплате С 2 августа 2024 года суды в России будут назначать экспертизы по ходатайству заявителей лишь после того, как те ее оплатят. Для этого будет создаваться специальный счет, где эти деньги будут храниться во время проведения экспертизы. После судебного заседания, где будет рассмотрено заключение, деньги с этого счета попадут к эксперту в виде оплаты за его труд. Если же заявитель не произвел оплату, суд будет вправе отказать ему в проведении экспертизы. Цель инициативы – защитить трудовые права россиян, которые привлекаются к судебным разбирательствам в качестве экспертов.

3 Единая база грузоперевозок С 1 августа стартует большой эксперимент в сфере грузоперевозок. В тестовом режиме начнет действовать Национальная цифровая транспортно-логистическая платформа – единая информационная система для всех, кто работает в логистике. Речь идет о перевозках автомобильным, морским, речным, железнодорожным и воздушным транспортом. Благодаря цифровой системе планируется внедрить электронный документооборот на всех этапах перевозок, а также начать выдавать разрешительную и сопроводительную документацию через "единое окно". Естественно, система позволит оценивать и качество работы логистических компаний: будет сформирован рейтинг грузоперевозчиков. Тестовый этап продлится до 1 июня 2025 года. До этой даты участие в системе добровольное. Зарегистрироваться там могут перевозчики, грузооператоры, грузоотправители, экспедиторы, органы исполнительной власти. Плюс платформы в том, что она позволит российским перевозчикам обмениваться документами в том числе и с партнерами из других стран. Например, можно будет вести взаимодействие с компаниями из Индии и Китая. При этом не будет риска попасть под санкции.

4 Запись разговоров МФО с должниками С 5 августа вступят в силу нормы, регламентирующие работу микрофинансовых организаций (МФО) по возврату задолженностей. Правила будут точно такими же, которые уже действуют для кредитных организаций. Так, МФО будут обязаны фиксировать все свое взаимодействие с должником: записывать телефонные разговоры, сохранять текстовые и голосовые сообщения. Всю эту информацию, а также соответствующие документы микрофинансовые организации будут обязаны хранить в течение трех лет. Соответственно, появилась и еще одна новая обязанность таких компаний: они должны иметь необходимое оборудование, чтобы записывать и хранить данные. "Аналогичные обязанности уже есть у коллекторских организаций. Это позволит защитить должников от нарушений, оскорблений и угроз при возврате долгов", – рассказал о новых правилах Вячеслав Володин.

5 Продажа активов банков-банкротов С 2 августа вступят в силу поправки, которые должны ускорить процесс выплаты компенсаций кредиторам и вкладчикам, чьи банки обанкротились. Начнет действовать закон, который позволит Агентству по страхованию вкладов выкупать активы банков-банкротов еще до завершения конкурсного производства. Купить имущество банков агентство сможет за 50% от стартовой цены на торгах. Вырученные таким образом средства можно будет направить на выплату компенсаций кредиторам первой очереди. Таким образом, нововведение позволит быстрее распродать имущество банка-банкрота и в наиболее полном объеме удовлетворить требования всех кредиторов.

6 Контроль ФАС за гособоронзаказами Федеральная антимонопольная служба (ФАС) расширит свои полномочия по работе в сфере государственного оборонного заказа. С 2 августа ведомство получит право выдавать требования о прекращении нарушений законодательства в сфере гособоронзаказа, если компания не предоставила информацию о затратах по выполненным контрактам. Такое же предписание ФАС сможет выдавать тем, кто вовремя не предоставил предложение о цене на продукцию и ее обоснование. У компаний, получивших официальное требование ФАС, будет возможность устранить все нарушения до начала административного разбирательства. Закон направлен на то, чтобы ситуации, связанные с нарушениями при выполнении гособоронзаказов, могли решаться быстрее.

7 Кому повысят пенсию? Некоторые категории пенсионеров смогут рассчитывать на прибавку в августе. Так, в последний месяц лета традиционно пересчитывают сумму выплат для работающих пенсионеров. В зависимости от объема страховых средств, которые работодатель внес за своего сотрудника, пенсия может увеличиться на некоторое количество пенсионных баллов. Впрочем, прибавка небольшая. В год пенсия работающего пенсионера может вырасти лишь на три балла, а один балл сейчас равен 133,05 рубля. Таким образом, работающий пенсионер в августе 2024-го сможет получить "сверху" не больше 400 рублей. Кроме того, в августе вырастет пенсия у тех, кому в июле 2024-го исполнилось 80 лет. По закону таким пенсионерам положено удвоение фиксированной пенсионной выплаты. Сейчас она составляет 8134 рубля 88 копеек – на столько пенсия и вырастет. Такая же прибавка ждет пенсионеров, получивших в прошедшем месяце первую группу инвалидности. Ну а пенсионерам, которые в июле уволились с работы, в августе придет пенсия с учетом всех пропущенных индексаций. А уже с 2025 года работающим пенсионерам вернут индексацию. О том, на сколько вырастут пенсии с 1 февраля 2025 года, читайте в нашем материале.