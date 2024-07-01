Фермерам разрешат селить у себя туристов, а жертвы мошенников смогут вернуть свои деньги

01 июля 2024, 07:46, ИА Амител

Все иллюстрации к материалу: amic.ru

Июль будет очень богатым на нововведения в законодательстве, которые заметно изменят жизнь каждого россиянина. Прежде всего, речь, конечно, идет о повышении тарифов ЖКХ, которое не проводилось полтора года. Заканчивается и программа льготной ипотеки, по которой жилье можно было купить под 8%. А еще станут заметно дороже загранпаспорта и крепкий алкоголь.

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1 Повышение тарифов ЖКХ 1 июля власти проведут индексацию тарифов ЖКХ впервые за полтора года. Напомним, после повышения в декабре 2022-го стоимость коммунальных услуг не пересчитывалась. И вот теперь индексация возвращается в привычный ритм. Уровень повышения, как это и всегда бывает, будет отличаться от региона к региону. Известно, что в среднем по стране рост тарифов составит 9,8%. При этом самый высокий индекс будет в Забайкалье (15%), а самый низкий – в Хакасии (4%). Эксперты также подсчитали, что сильнее всего с 1 июля подорожает газ – в среднем на 23%. Тарифы на горячую воду и водоотведение вырастут на 11-14%, а на свет – на 8,7%. В Алтайском крае уровень индексации составит 9,3%. При этом также определено максимальное отклонение, которое муниципалитеты могут допустить при индексации, – 4,9%. Таким образом, предельный индекс, на который могут вырасти тарифы в нашем регионе, составляет 14,2%. Напомним, что размер тарифов ЖКХ отличается не только по регионам, но даже по муниципалитетам. Все, что уже известно о будущей стоимости коммунальных услуг в Алтайском крае, мы собрали в большой материал

2 Отмена льготной ипотеки Программа льготной ипотеки, по которой кредит на жилье можно было взять под 8%, прекращает свое действие с 1 июля. Напомним, господдержку при оформлении ипотеки вводили в 2020 году, чтобы поддержать и россиян, и застройщиков. С тех пор меру несколько раз продлевали, меняя условия. После последнего изменения максимальная сумма кредита составляла 6 млн рублей, а размер первоначального взноса – 30%. Впрочем, на самом деле действие льготной ипотеки закончились чуть раньше. Как рассказали эксперты по недвижимости, банки уже перестали выдавать кредиты на этих условиях. О том, что ждет рынок недвижимости после отмены, читайте в материале Business FM Барнаул Кстати, программу семейной ипотеки, которая тоже заканчивается 1 июля, должны продлить. Но условия изменят. Какими они будут, точно станет известно в ближайшие дни.

3 Загранпаспорт станет дороже С 1 июля вырастет размер нескольких важных госпошлин, связанных с оформлением паспортов и миграционных документов. Так, выдача загранпаспорта с биометрией подорожает на тысячу – с 5000 до 6000 рублей. А новый загранпаспорт для ребенка до 14 лет обойдется в 3000 рублей вместо 2500 рублей. Вот как изменятся госпошлины за другие документы: вид на жительство для иностранцев и лиц без гражданства – с 5000 до 6000 рублей;

прием в гражданство РФ – с 3500 до 4200 рублей;

регистрация иностранцев по месту проживания в России – с 350 до 420 рублей;

разрешение на привлечение иностранной рабочей силы – с 10 000 до 12 000 рублей;

разрешение на работу для иностранцев и лиц без гражданства – с 3500 до 4200 рублей.

4 Развитие агротуризма С 3 июля начнет действовать закон, который должен дать толчок развитию сельского туризма в России. Документ позволит фермерам легально селить путешественников в гостевых домах, которые расположены на сельскохозяйственной территории. Российские власти уже пару лет говорят об агротуризме как о перспективном направлении. Только вот законодательной базы для его развития не было. Главная проблема была как раз в том, что фермеры не могли селить гостей на своей территории – на землях сельхозназначения это было запрещено. Естественно, для путешественников это создавало трудности. Теперь проблема должна быть решена. Кроме того, фермерам разрешат торговать своей продукцией в нестационарных торговых объектах или в помещениях, которые входят в состав фермерского хозяйства.

5 Жертвы мошенников смогут вернуть деньги С 25 июля вступят в силу важные поправки в закон "О национальной платежной системе". Изменения, которые утвердили еще год назад, должны дополнительно защитить россиян от мошенников. Теперь появится механизм, по которому они смогут вернуть свои деньги в случае обмана. Российские банки будут обязаны проверять все банковские транзакции дважды – как в банке отправителя, так и в банке получателя. Для проверки будут использовать антифрод-системы. Это специальные программы, которые оценивают переводы в автоматическом режиме по определенным критериям, выявляя мошенников. Если счет, на который отправляются деньги, уже находится в черном списке, перевод должны будут тут же отменить. Если же транзакция сомнительная, банки должны будут заморозить ее на срок до двух дней. За это время кредитная организация должна уведомить об этом отправителя и выяснить все обстоятельства перевода. Только если клиент повторно даст свое согласие, денежный перевод проведут. Если вдруг окажется, что банк все равно отправил деньги на счет из черного списка, не уведомив об этом клиента, его обяжут полностью возместить всю потерянную сумму. Для этого жертве нужно будет написать заявление в банк. Срок возврата – 30 дней для внутрироссийских и 60 дней – для международных переводов. Важно: если банк заморозил транзакцию и предупредил вас, а вы все равно подтвердили перевод, никакого возврата не будет. Тут уж закон будет на стороне банка.

6 Крепкий алкоголь подорожает С 1 июля вырастут минимальные розничные цены на алкогольные напитки крепостью выше 28%. Новые размеры МРЦ уже утвердил Минфин. Так, минимальная стоимость 0,5 литра водки составит 299 рублей вместо нынешних 281 рубля. МРЦ на коньяк повысят с 517 до 556 рублей. Пол-литра бренди будет минимально стоить 403 рубля, а не 375 рублей, как раньше. Кроме того, впервые установят МРЦ на ром – 405 рублей за те же 0,5 литра. Минимальные розничные цены на алкоголь вводили и регулярно повышают для того, чтобы уменьшить количество контрафакта на прилавках. Все, что продается дешевле, по закону считается нелегальной продукцией, а за ее оборот введено жесткое наказание.

7 Многодетных соберут в реестр В России с 1 июля появится реестр многодетных семей. Это будет единая база данных, где собрана информация о многодетных семьях по всей стране. Реестр создали, чтобы семьи могли быстрее и проще получить полагающиеся им льготы. Доступ к базе данных будет у всех госорганов и ведомств, которые так или иначе работают с многодетными семьями. Это должно избавить семьи от нужды лишний раз собирать необходимые справки и документы. Министр труда РФ Антон Котяков отметил, что вскоре также появится новый документ – удостоверение многодетной семьи. Оно будет в том числе и в электронном виде. Напомним, многодетной семьей в России считается та, где не меньше трех детей. Этот статус устанавливают бессрочно.

8 Льготников освободят от комиссии за оплату ЖКХ Одновременно с ростом тарифов ЖКХ вводятся и некоторые послабления. Часть россиян официально освободят от нужды платить банковскую комиссию при оплате коммунальных услуг. Льготных категорий будет четыре: многодетные родители, пенсионеры, инвалиды и ветераны боевых действий. "Коммунальные платежи – обязательная ежемесячная часть расходов. Для многих комиссия от их уплаты ощутима. Это решение коснется тех, кто нуждается в социальной поддержке, и позволит снизить финансовую нагрузку на эти категории граждан", – прокомментировал новый закон спикер Госдумы Вячеслав Володин.