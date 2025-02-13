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Банки и госслужбы не смогут звонить россиянам через иностранные мессенджеры

Меры направлены на борьбу с мошенничеством

13 февраля 2025, 22:35, ИА Амител

Мобильный телефон и мессенджеры / Фото: amic.ru
Мобильный телефон и мессенджеры / Фото: amic.ru

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что государственные службы, операторы связи и банки больше не смогут использовать иностранные мессенджеры для общения с россиянами. Его слова передает пресс-служба кабмина.

"Это поможет пресекать случаи, когда мошенники выдают себя за сотрудников таких учреждений", – сказано в сообщении.

Мишустин сообщил о разработке комплекса мер для защиты россиян от телефонного и интернет-мошенничества по поручению президента. Все меры будут реализованы в скором времени.

В пакет мер входит:

  • маркировка звонков – на экране телефона будет отображаться информация о номере: принадлежит ли он официальной организации или является международным/виртуальным;
  • возможность блокировки рекламы – граждане смогут отказаться от нежелательных рекламных звонков и массовых рассылок без их предварительного согласия;
  • создание системы отслеживания мошенников – специальная информационная платформа позволит выявлять подозрительные действия и оперативно их блокировать. В базе также будут храниться записи голосов аферистов, использующих доверие граждан в личных целях.

"Дополнительные меры позволят применять больше инструментов защиты от рисков в цифровой среде. Будем и дальше делать все необходимое, чтобы люди смогли избежать обмана, сохранить свои сбережения, свою недвижимость", – отметил Мишустин.

Россия Мошенники инициативы интернет Михаил Мишустин

Комментарии 3

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Гость

22:49:19 13-02-2025

вон в чём дело, а я-то думаю почему у меня рабочий чат на мобиле сломался...

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Олег

00:51:04 14-02-2025

Не поможет, но осложнит - хоть что-то.

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Гость

11:05:26 14-02-2025

А министр и директор муниципальной организации могут вести блоги в инстограм? Могут и вацап использовать...им можно всё?

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