Банки и госслужбы не смогут звонить россиянам через иностранные мессенджеры
Меры направлены на борьбу с мошенничеством
13 февраля 2025, 22:35, ИА Амител
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что государственные службы, операторы связи и банки больше не смогут использовать иностранные мессенджеры для общения с россиянами. Его слова передает пресс-служба кабмина.
"Это поможет пресекать случаи, когда мошенники выдают себя за сотрудников таких учреждений", – сказано в сообщении.
Мишустин сообщил о разработке комплекса мер для защиты россиян от телефонного и интернет-мошенничества по поручению президента. Все меры будут реализованы в скором времени.
В пакет мер входит:
- маркировка звонков – на экране телефона будет отображаться информация о номере: принадлежит ли он официальной организации или является международным/виртуальным;
- возможность блокировки рекламы – граждане смогут отказаться от нежелательных рекламных звонков и массовых рассылок без их предварительного согласия;
- создание системы отслеживания мошенников – специальная информационная платформа позволит выявлять подозрительные действия и оперативно их блокировать. В базе также будут храниться записи голосов аферистов, использующих доверие граждан в личных целях.
"Дополнительные меры позволят применять больше инструментов защиты от рисков в цифровой среде. Будем и дальше делать все необходимое, чтобы люди смогли избежать обмана, сохранить свои сбережения, свою недвижимость", – отметил Мишустин.
22:49:19 13-02-2025
вон в чём дело, а я-то думаю почему у меня рабочий чат на мобиле сломался...
00:51:04 14-02-2025
Не поможет, но осложнит - хоть что-то.
11:05:26 14-02-2025
А министр и директор муниципальной организации могут вести блоги в инстограм? Могут и вацап использовать...им можно всё?