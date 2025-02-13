Банки и госслужбы не смогут звонить россиянам через иностранные мессенджеры

Меры направлены на борьбу с мошенничеством

13 февраля 2025, 22:35, ИА Амител

Мобильный телефон и мессенджеры / Фото: amic.ru

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что государственные службы, операторы связи и банки больше не смогут использовать иностранные мессенджеры для общения с россиянами. Его слова передает пресс-служба кабмина.

"Это поможет пресекать случаи, когда мошенники выдают себя за сотрудников таких учреждений", – сказано в сообщении.

Мишустин сообщил о разработке комплекса мер для защиты россиян от телефонного и интернет-мошенничества по поручению президента. Все меры будут реализованы в скором времени.

В пакет мер входит:

маркировка звонков – на экране телефона будет отображаться информация о номере: принадлежит ли он официальной организации или является международным/виртуальным;

возможность блокировки рекламы – граждане смогут отказаться от нежелательных рекламных звонков и массовых рассылок без их предварительного согласия;

создание системы отслеживания мошенников – специальная информационная платформа позволит выявлять подозрительные действия и оперативно их блокировать. В базе также будут храниться записи голосов аферистов, использующих доверие граждан в личных целях.