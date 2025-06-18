Баня, шампунь, полотенце. Сколько стоит помыться на Алтае и в других регионах Сибири
Стоимость такой услуги в крае чуть дешевле, чем в среднем по России
18 июня 2025, 15:15, ИА Амител
В Алтайском крае помыться в общественной бане обойдется в 1308 рублей, а в Республике Алтай – 1129 рублей. В цену входит билет в саму баню, а также стоимость полотенца, шампуня и геля для душа. Об этом говорится в рейтинге регионов, составленном Bankiros.ru исходя из данных Росстата в таблице средних потребительских цен за апрель 2025 и 2024 годов для каждого субъекта РФ.
"В Алтайском крае в 2025 году помыться в бане обойдется в 1308 рублей: полотенце – 374 рубля, шампунь – 181 рубль, гель для душа – 211 рублей, поход в общественную баню – 543 рубля", – говорится в исследовании.
В Республике Алтай помыться в общественной бане будет немного дешевле: 1129 рублей. Полотенце стоит 459 рублей, шампунь – 247 рублей, гель для душа – 189 рублей, билет – 235 рублей.
Среди регионов Сибири самый дорогой поход в баню в Красноярском крае: 1457 рублей. Самый дешевый – в Республике Алтай.
Больше всего на баню потратят жители Москвы – 2978 рублей, это в два раза дороже, чем в среднем по России. Меньше всего – в Республике Ингушетия: 901 рубль.
Средняя стоимость по России – 1461 рубль (на 136 рублей, или на 10,28% дороже, чем годом ранее, в 2024 году стоимость такого похода составляла 1325 рублей). Больше всего подорожали билет в общественную баню – на 21,1% и полотенце – на 7,71%. Гель для душа вырос в цене всего на 1,87%, а шампунь даже подешевел на 0,47%.
15:20:17 18-06-2025
Я почему-то думал, что чтобы помыться в общественной бане, это мне должны заплатить.
16:17:58 18-06-2025
Гость (15:20:17 18-06-2025) Я почему-то думал, что чтобы помыться в общественной бане, э... Хм..м, звучит несколько двусмысленно.
16:40:52 18-06-2025
Гость (16:17:58 18-06-2025) Хм..м, звучит несколько двусмысленно.... Двусмысленности запретили. Так что не обольщайтесь
17:52:07 18-06-2025
Ну так неправильно считать, полотенце же не одноразовое, и флакон шампуня за раз не испратишь.
А вот 543 р. за вход для общественной бани это дорого. Ну я сужу по уровню общественной бани какими они были в СССР.
18:24:01 18-06-2025
Три девушки на фото в стоимость включены?
19:40:08 18-06-2025
У нас в горде есть классные сауны - но дорогие.Там пока ты купаешься и пьешь "чай" тебе и одежду постирают и погладят даже носки и массаж в общем здорово.
20:22:00 18-06-2025
Я не пойму, а своё полотенце и тот же шампунь нельзя взять что ли ? Что за бред .
20:24:11 18-06-2025
А свой шампунь нельзя что ли?