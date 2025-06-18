Стоимость такой услуги в крае чуть дешевле, чем в среднем по России

18 июня 2025, 15:15, ИА Амител

Женщины в бане / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

В Алтайском крае помыться в общественной бане обойдется в 1308 рублей, а в Республике Алтай – 1129 рублей. В цену входит билет в саму баню, а также стоимость полотенца, шампуня и геля для душа. Об этом говорится в рейтинге регионов, составленном Bankiros.ru исходя из данных Росстата в таблице средних потребительских цен за апрель 2025 и 2024 годов для каждого субъекта РФ.

"В Алтайском крае в 2025 году помыться в бане обойдется в 1308 рублей: полотенце – 374 рубля, шампунь – 181 рубль, гель для душа – 211 рублей, поход в общественную баню – 543 рубля", – говорится в исследовании.

В Республике Алтай помыться в общественной бане будет немного дешевле: 1129 рублей. Полотенце стоит 459 рублей, шампунь – 247 рублей, гель для душа – 189 рублей, билет – 235 рублей.

Среди регионов Сибири самый дорогой поход в баню в Красноярском крае: 1457 рублей. Самый дешевый – в Республике Алтай.

Больше всего на баню потратят жители Москвы – 2978 рублей, это в два раза дороже, чем в среднем по России. Меньше всего – в Республике Ингушетия: 901 рубль.

Средняя стоимость по России – 1461 рубль (на 136 рублей, или на 10,28% дороже, чем годом ранее, в 2024 году стоимость такого похода составляла 1325 рублей). Больше всего подорожали билет в общественную баню – на 21,1% и полотенце – на 7,71%. Гель для душа вырос в цене всего на 1,87%, а шампунь даже подешевел на 0,47%.