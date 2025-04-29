Сочный, с дымком. Сколько стоит приготовить шашлык на Алтае на майских праздниках

Стоимость этого блюда в крае такая же, как и в среднем по России

29 апреля 2025, 17:00, ИА Амител

Шашлык на мангале / Фото: amic.ru

В Алтайском крае приготовление более шести килограммов шашлыка из свинины и курицы на майских праздниках обойдется в 2345 рублей. Об этом говорится в рейтинге регионов, составленном Bankiros.ru исходя из цен в мониторинге Росстата для каждого субъекта РФ.

Выбрали два варианта приготовления шашлыка – из свинины и курицы.

Из свинины:

нарезать три килограмма свинины;

мелко порезать 400 граммов лука, чтобы он дал сок, так мясо лучше пропитается;

добавить соль и перец по вкусу;

оставить мариноваться на несколько часов.

Из курицы:

берем две тушки курицы по 1,8 килограмма, итого около 3,6 килограмма;

заливаем литром кефира;

оставляем мариноваться, чтобы мясо стало мягким;

добавить соль и любимые приправы по вкусу.

"В Алтайском крае в 2025 году приготовление шашлыка на майских праздниках обойдется в 2345 рублей: свинина 3 кг – 1421 рубль, курица 3,6 кг – 785 рублей, кефир 1 л – 122 рубля, лук 400 г – 18 рублей", – говорится в исследовании.

В Республике Алтай шашлык будет стоить чуть-чуть дороже: 2648 рублей. Среди регионов Сибири самым дорогим это блюдо будет в Республике Тыва: 2945 рублей. Самым дешевым – в Омской области: 2204 рубля.

Больше всего на шашлык потратят жители Чукотки – 4639 рублей, это почти в два раза дороже, чем в среднем по России. Меньше всего – в Нижегородской области: 1969 рублей.

Средняя стоимость по России – 2345 рублей (на 413 рублей, или на 21,38%, дороже, чем годом ранее, в 2024 году цена необходимых продуктов составляла 1932 рубля). Больше всего подорожали: лук – на 37,5%, свинина – на 37,4%, кефир – на 18,63%. Цена курицы почти не изменилась (стоимость выросла на 0,51%).