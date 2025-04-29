Сочный, с дымком. Сколько стоит приготовить шашлык на Алтае на майских праздниках
Стоимость этого блюда в крае такая же, как и в среднем по России
29 апреля 2025, 17:00, ИА Амител
В Алтайском крае приготовление более шести килограммов шашлыка из свинины и курицы на майских праздниках обойдется в 2345 рублей. Об этом говорится в рейтинге регионов, составленном Bankiros.ru исходя из цен в мониторинге Росстата для каждого субъекта РФ.
Выбрали два варианта приготовления шашлыка – из свинины и курицы.
Из свинины:
- нарезать три килограмма свинины;
- мелко порезать 400 граммов лука, чтобы он дал сок, так мясо лучше пропитается;
- добавить соль и перец по вкусу;
- оставить мариноваться на несколько часов.
Из курицы:
- берем две тушки курицы по 1,8 килограмма, итого около 3,6 килограмма;
- заливаем литром кефира;
- оставляем мариноваться, чтобы мясо стало мягким;
- добавить соль и любимые приправы по вкусу.
"В Алтайском крае в 2025 году приготовление шашлыка на майских праздниках обойдется в 2345 рублей: свинина 3 кг – 1421 рубль, курица 3,6 кг – 785 рублей, кефир 1 л – 122 рубля, лук 400 г – 18 рублей", – говорится в исследовании.
В Республике Алтай шашлык будет стоить чуть-чуть дороже: 2648 рублей. Среди регионов Сибири самым дорогим это блюдо будет в Республике Тыва: 2945 рублей. Самым дешевым – в Омской области: 2204 рубля.
Больше всего на шашлык потратят жители Чукотки – 4639 рублей, это почти в два раза дороже, чем в среднем по России. Меньше всего – в Нижегородской области: 1969 рублей.
Средняя стоимость по России – 2345 рублей (на 413 рублей, или на 21,38%, дороже, чем годом ранее, в 2024 году цена необходимых продуктов составляла 1932 рубля). Больше всего подорожали: лук – на 37,5%, свинина – на 37,4%, кефир – на 18,63%. Цена курицы почти не изменилась (стоимость выросла на 0,51%).
17:10:33 29-04-2025
Где они шею по 400 р за кг интересно нашли?
Даже если кроме шашлыка и хлеба ничего не будет, о ещё плюсом розжиг, уголь и одноразовых мангал.
А если все по человечески, то на четверых-пятерых человек, получается не дешевле как на чукотке.
Вообщем очередное королевство кривых зеркал.
17:11:31 29-04-2025
У меня 100 м от дома армянская шашлычная работает до 24-00. Не понимаю шашлычников. Разве что напиться под шашлык.
17:41:58 29-04-2025
Шашлыка сочного уже не видел нигде лет 20. Чо с мясом произошло хз.
17:50:07 29-04-2025
Гость (17:41:58 29-04-2025) Шашлыка сочного уже не видел нигде лет 20. Чо с мясом произо...
Если самому делать, то нормальный получается из шейки. Даже в Марии Ра купленной. А вот на днях взял в Ноевом Ковчеге (пожрать побырому хотел) Типа из шейки. Ложь, не шейка это. Не советую там шашлык брать. Вообще никакой.
20:53:36 29-04-2025
Тальмееыч-прекрасное мясо!
23:56:29 29-04-2025
..... (20:53:36 29-04-2025) Тальмееыч-прекрасное мясо! ... Серьезно?? Промка с откормочного свинокомплекса прекрасное мясо. (Для промки да хорошее, у них еще и свежее, но только для промки).
А окорочка пиндосовские не застали в 90 е там просто не описать словами.
07:03:02 30-04-2025
гость (23:56:29 29-04-2025) Серьезно?? Промка с откормочного свинокомплекса прекрасное ... У Тальменыча покупают и продают на рынках под видом крестьянки. Покупают и хвалят!
21:47:25 29-04-2025
В Белокурихе в маг. "Северный" вкусное маринованное мясо из свиной шеи продают, по 5?? ₽ за 1кг.