Барабаны и сабли. Как прошёл День России на "Бирюзовой Катуни"

Фестиваль "День России на Бирюзовой Катуни" в крае провели уже в 11-й раз

14 июня 2023, 07:25, Антон Дегтярев

"День России на Бирюзовой Катуни" / Фото: Антон Дегтярев

День России в 2023 году традиционно отметили на "Бирюзовой Катуни" масштабным фестивалем традиционной культуры, который длился с 8 по 12 июня. Это событие проходит там уже в 11-й раз, в этом году в нем поучаствовали представители разных народов из 23 регионов России и двух стран. Они познакомили гостей со своими культурами, пели песни, танцевали, а казаки даже показывали умения обращаться с саблями. Закрытие фестиваля в День России посетил и губернатор края Виктор Томенко со своей женой. Что было на "Бирюзовой Катуни" 12 июня – в материале amic.ru.

Что было на празднике?

Фестиваль традиционной культуры "День России на Бирюзовой Катуни" в 2023 году традиционно длился несколько дней: с 8 по 12 июня. День России – праздник, который объединяет всех, кто проживает в нашей стране. Поэтому и фестиваль на "Бирюзовой Катуни" посвящен культурам разных народов РФ и проходит с большим размахом. Причем каждый год он становится все шире. Если пять лет назад на праздник на Алтай приезжали участники из 14 регионов, то в этом году – уже из 23 субъектов России, а также из Казахстана и Киргизии. Фестиваль ежегодно привлекает более 800 участников и свыше пяти тысяч гостей.

Финальный день мероприятия стартовал с 12 часов утра – с открытия выставки-ярмарки "Живое ремесло". Но кроме ярмарки на площадке "Бирюзовой Катуни" проходили десятки других интересных мероприятий, в которых с огромным удовольствием принимали участие гости праздника, – это творческие встречи этнокультурных объединений, мастер-классы по национальным играм и танцам. Здесь водили хороводы, задорно танцевали, казаки учили всех желающих ловко обращаться с саблей, а богатыри мерялись силой, бросая бревна.





































































































































































"День России на Бирюзовой Катуни" / Фото: Антон Дегтярев

На фестиваль приехал и губернатор Алтайского края Виктор Томенко вместе с супругой. Глава региона пошел по ярмарке, заглянул в ремесленные павильоны и побывал на национальных площадках. С удовольствием фотографировался с гостями фестиваля. А у стенда, посвященного культуре Чувашии, даже выучил на чувашском языке фразу "Поздравляю с Днём России".

Во время церемонии открытия фестиваля Виктор Томенко поздравил всех гостей праздника с Днем России, похвалил фестиваль за "неповторимую атмосферу", а также указал, что сейчас страна "проходит сложные испытания, защищает свои национальные интересы и ведет независимую политику". Томенко напомнил о том, какую помощь регион оказывает стране в этот непростой период. В частности, помогает восстановить Славяносербский район ЛНР.

"Мы протянули руку помощи нашим братьям. Славяносербский район ЛНР – это район, которому Алтайский край помогает наладить мирную жизнь. Сегодня жители региона собирают гуманитарную помощь, чтобы помочь и поддержать военных и наших братьев в Славяносербском районе. В этом участвуют неравнодушные жители края, общественные организации и объединения, меценаты, предприниматели – хозяйства, фермеры, предприятия. Я искренне вас благодарю за эту деятельность", – сказал Томенко.

Губернатор напомнил, что сейчас в Алтайском крае проживает 132 национальности, и все они "живут мирно и дружно". Томенко пообещал, что краевые власти будут "делать все, чтобы жизнь в нашем крае так складывалась и дальше".





















































































"День России на Бирюзовой Катуни" / Фото: Антон Дегтярев

После открытия праздника губернатор в торжественной обстановке вручил первые паспорта юным жителям Алтайского края, которым недавно исполнилось 14 лет.

После губернатора с ответным словом выступила глава Совета женщин Славяносербского района Татьяна Деревянко. Она передала поздравления от главы Славяносербского района ЛНР Сергея Крамаренко с пожеланиями "мира, любви и согласия" и рассказала, что для жителей муниципалитета День России в этом году – особый праздник.

"Впервые мы отмечаем День России как субъект федерации. В этом году мы стали гражданами России и регионом РФ. И сегодня мои земляки отмечают праздник и рады, что мы наконец-то вернулись в отчий дом. Сегодня я хочу выразить слова благодарности жителям и руководству Алтайского края за то, что вы вместе с нами полтора года работаете над восстановлением социальной сферы, инфраструктуры, помогаете пожилым людям. Мы вместе и чувствуем вашу помощь. Хочу пожелать в этот день здоровья ребятам из Алтайского края, которые находятся на передовой. Я хочу, чтобы они вместе с нашими ребятами оставались здоровыми, оптимистичными и скорее вернулись домой", – сказала Татьяна Деревянко.

















































































































































































"День России на Бирюзовой Катуни" / Фото: Антон Дегтярев

"Уедем наполненными и готовыми творить"

Одним из самых ярких моментов праздника на "Бирюзовой Катуни" был большой концерт, на котором выступали творческие коллективы и исполнители из Барнаула, Москвы, Бийска, Перми, Забайкальского края, Вологодской области, Волгограда, Республики Алтай и других регионов страны.

Гости праздника с удовольствием делились впечатлениями о фестивале. Так, волгоградец Юрий Щербаков (представлял казачье объединение "Червленный Яр") приехал на "День России на Бирюзовой Катуни" в первый раз. Он рассказал, что вместе с женой побывал с выступлениями в Москве, Санкт-Петербурге, Томске, других российских городах и даже в Нью-Йорке, однако "Бирюзовая Катунь" поразила их "невиданной прежде красотой".

Юрий Щербаков / Фото: Антон Дегтярев

Алтайская природа восхитила и Алексея Рюмкина из читинского казачьего ансамбля "Читинская слобода". Он на фестивале уже в седьмой раз, но каждый раз здесь – как первый, подчеркнул он.

"Все отлично организовано – встреча, питание проживание, выезды, всё очень здорово организовано, в этом году интересная программа, очень много мастер-классов, которые направлены на сохранение традиционных культур. Всего нас из Читы девять человек, мы здесь играем забайкальскую казачью песню, приезжаем каждый раз с большим удовольствием. Любим сюда ездить, общаться с такими же людьми, как и мы. На этих фестивалях много что рождается, намечаются проекты, совместные мероприятия", – отметил Алексей Рюмкин.

Алексей Рюмкин / Фото: Антон Дегтярев

Казачьи песни по-настоящему поразили представительницу белорусской культуры Галину Кузнецову из Барнаула. На фестивале она впервые. Девушка с группой белорусов представляла культуру своего народа в палатке и удивилась размаху мероприятия.

"Я в восторге. Не думала, что столько людей сюда приезжает, что настолько развита культура каждой нации, что так ярко и образно это все представлено. Особенно меня впечатлили казаки своим пением. Они начинали петь с утра и заканчивали поздним вечером, их всегда было очень приятно слушать. И весь фольклор русский представлен – я в полном восторге". А еще дудки и барабаны армянские запомнились", – отметила она.

На барабанах играли Аик Геворгян и Манч Манукян. Они рассказали amic.ru, что живут в Барнауле и представляют Союз армян Алтайского края. Им в фестивале больше всего нравится атмосфера праздника и изучение традиций разных народов. Так, на фестивале им удалось познакомиться с казахами, осетинами и татарами. С последними они даже играли на одной сцене.

Аик Геворгян и Манч Манукян / Фото: Антон Дегтярев

Татарскую автономию Алтайского края представлял певец Ринат Баширов, он исполнил очень мелодичную песню своего народа.

"Праздник однозначно нужен, он жив и пусть будет жить. Я вижу в глазах людей свет, понимаю, насколько им это нравится, как здорово, что они живут этим. Мне нравятся татарские песни, но я в то же время не могу оторваться от казачьего перелива… Мне нравится атмосфера фестиваля. Люди, улыбки, то состояние, в котором нахожусь", – поделился впечатлениями Ринат Баширов.

Ринат Баширов / Фото: Антон Дегтярев

Зрителей покорил и фольклорный ансамбль "Коляда", который приехал из Москвы.

"Мы записываем песни в экспедициях, берем от исполнителей, от носителей традиции, показываем песни на просторах родины. На Алтае мы в первый раз. Здесь нам очень нравится, мы бы с удовольствием приехали еще. Тут и атмосфера отличная, и организация, и природа. Алтай окрыляет, вдохновляет. Мы довольны и счастливы, что нам дано было здесь побывать. Мы уедем отсюда наполненными и готовыми творить", – поделилась руководитель ансамбля Анна Поповская.

Участницы ансамбля "Коляда" / Фото: Антон Дегтярев

Представители Центра немецкой культуры Яна Бистерфельд и Алена Труфанова на фестивале были в пятый раз и готовы приехать сюда вновь. Они отметили, что фестиваль – это шанс узнать о других национальностях побольше, люди здесь открытые как никогда, а потому можно завести много новых знакомств. В частности, на прошлых фестивалях они познакомились с другими немцами, с представителями литовской и польской культур и намерены поддерживать общение и дальше.

После концерта до 15:30 шли "молодецкие забавы" – игры, состязания, пляски и русский фольклорный бой врукопашную под названием буза. Когда все закончилось, коллективы поехали по домам, чтобы готовиться к другим мероприятиям и в следующем году поделиться с гостями фестиваля новыми позитивными эмоциями.