Бардак на столе и тревожность. Ученые назвали шесть признаков умного человека

Некоторые качества могут показаться странными

02 февраля 2024, 10:15, ИА Амител

Бардак на рабочем столе / Фото: unsplash.com

Ученые выделили шесть качеств, характерных для умных людей. Об этом пишет Planet Today.

Вот эти признаки:

бардак на рабочем столе – он способствует ясности мышления и принятию нетривиальных решений;

он способствует ясности мышления и принятию нетривиальных решений; остроумие – такие люди обладают обширным словарным запасом и быстрой реакцией;

такие люди обладают обширным словарным запасом и быстрой реакцией; поздний сон – "совы" имеют более высокий уровень интеллекта и быстроту реакции по сравнению с "жаворонками";

"совы" имеют более высокий уровень интеллекта и быстроту реакции по сравнению с "жаворонками"; повышенная тревожность – такие люди более глубоко анализируют окружающую их ситуацию;

такие люди более глубоко анализируют окружающую их ситуацию; скромность – умные часто не оценивают свой интеллект высоко, в отличие от недалеких людей;

умные часто не оценивают свой интеллект высоко, в отличие от недалеких людей; хорошее чувство юмора – это может говорить об обширном багаже знаний.

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