Бардак на столе и тревожность. Ученые назвали шесть признаков умного человека
Некоторые качества могут показаться странными
02 февраля 2024, 10:15, ИА Амител
Бардак на рабочем столе / Фото: unsplash.com
Ученые выделили шесть качеств, характерных для умных людей. Об этом пишет Planet Today.
Вот эти признаки:
- бардак на рабочем столе – он способствует ясности мышления и принятию нетривиальных решений;
- остроумие – такие люди обладают обширным словарным запасом и быстрой реакцией;
- поздний сон – "совы" имеют более высокий уровень интеллекта и быстроту реакции по сравнению с "жаворонками";
- повышенная тревожность – такие люди более глубоко анализируют окружающую их ситуацию;
- скромность – умные часто не оценивают свой интеллект высоко, в отличие от недалеких людей;
- хорошее чувство юмора – это может говорить об обширном багаже знаний.
Ранее американские ученые выяснили, что клубника улучшает работу мозга.
10:18:37 02-02-2024
У меня присутствуют все пункты, кроме бардака: ненавижу срач на рабочем месте
10:29:46 02-02-2024
Гость (10:18:37 02-02-2024) У меня присутствуют все пункты, кроме бардака: ненавижу срач... И скромности не хватает )))
10:30:00 02-02-2024
Гость (10:18:37 02-02-2024) У меня присутствуют все пункты, кроме бардака: ненавижу срач... А самое главное скромность :)
10:32:05 02-02-2024
Гость (10:18:37 02-02-2024) У меня присутствуют все пункты, кроме бардака: ненавижу срач... Особенно скромность ))
10:43:38 02-02-2024
Гость (10:18:37 02-02-2024) У меня присутствуют все пункты, кроме бардака: ненавижу срач... Я тоже думал, что я умный, но первый пункт убедил меня в обратном.
18:58:32 02-02-2024
Гость (10:18:37 02-02-2024) У меня присутствуют все пункты, кроме бардака: ненавижу срач... Это значит вы не попадаете под определение "умный человек". Это не я сказал, так учёные утверждают.
08:00:56 04-02-2024
Гость (10:18:37 02-02-2024) У меня присутствуют все пункты, кроме бардака: ненавижу срач... Значит не из нашей катки
10:29:17 02-02-2024
Гость (10:18:37 02-02-2024) У меня присутствуют все пункты, кроме бардака: ненавижу срач... кроме скромности, похоже))
10:32:16 02-02-2024
По этому ты и не умный !!
10:32:27 02-02-2024
бардак на рабочем столе – он способствует ясности мышления и принятию нетривиальных решений -ВРАНЬЕ.. у коллеги такой срач, тараканы скоро поползут, может годами не убирать. она нервная, истеричная лентяйка, все время пытается отлынивать или свалить работу на других. С интеллектом там вообще туши свет.
15:21:19 02-02-2024
Гость (10:32:27 02-02-2024) бардак на рабочем столе – он способствует ясности мышления и... Вы работаете, походе, с моей покойной женой. Так точно описали!
00:46:57 04-02-2024
Гость (15:21:19 02-02-2024) Вы работаете, походе, с моей покойной женой. Так точно описа... А ваша покойная жена до сих пор работает?
10:34:42 02-02-2024
Гость (10:18:37 02-02-2024) У меня присутствуют все пункты, кроме бардака: ненавижу срач... Об остроумии, скромности и чувстве юмора не тебе о себе судить. Умный ты наш
10:35:23 02-02-2024
Такие выводы могут сделать только не умные учёные, четыре пункта вообще не связаны с интеллектом, бардак - внутрення дезорганизация, сова или жаворонок - физиология, повышенная тревожность - психотип, скромность - неуверенность в себе (заниженная самооценка), из всего подходит только два пункта - остроумие и чувство юмора.
11:09:49 02-02-2024
Гость (10:35:23 02-02-2024) Такие выводы могут сделать только не умные учёные, четыре пу... Абсолютно с Вами согласен!
11:57:17 02-02-2024
Гость (10:35:23 02-02-2024) Такие выводы могут сделать только не умные учёные, четыре пу... тревожность, например, от осознания нереализуемости всех требований десятков федеральных законов, от сложностей перспектив бизнеса и тревог из-за действий федеральных игроков, административного давления и действий нелегальных игроков рынка, не платящих налоги и демпингующих. А среднестатистический человек это не видит и не понимает. Эффект Данинга-Крюгера
11:15:46 02-02-2024
Вот на пример соответствуют все критерии, только бардак не только на столе, а по всей квартире. Можно таким людям претендовать на гениальность?))
11:30:52 02-02-2024
Оценивать так, если на рабочем месте бардак, то и в голове бардак, а что тогда у человека в голове у которого на рабочем месте пусто?
13:39:25 02-02-2024
Гость (11:30:52 02-02-2024) Оценивать так, если на рабочем месте бардак, то и в голове б... +100500 Чтобы в голове был порядок, нужен порядок во всём!
11:49:07 02-02-2024
Не соглашусь с последним пунктом, у умных людей с чувством юмора не очень. Пример дети, если даже не злобно пошутить над умным ребёнком, он обидится и может даже расплакаться, а обыкновенный будет смеяться вместе с тобой.
14:53:59 02-02-2024
Гость (11:49:07 02-02-2024) Не соглашусь с последним пунктом, у умных людей с чувством ю... Это вы путаете умных и не умных детей
11:49:58 02-02-2024
Гость (10:32:27 02-02-2024) бардак на рабочем столе – он способствует ясности мышления и... Может начальство не дает ей себя реализовать правильно? Или данная работа ей не по душе. Я так же в больничке был, а как стал на себя работать все изменилось.
11:51:57 02-02-2024
Все так и есть. А видимый бардак - от перманентной нехватки времени. Задач, интересного чтива и не написанных комментариев столько, что на сон времени не хватает. Какая уж тут уборка? Тем более что это для окружающих хаос, а для меня - порядок. Если я знаю что под ноутбуком 10 записок, авторучка, флэшка, чеки, и где нужный документ в 15-сантиметровой их кипе на столе, то для меня это порядок
13:58:26 02-02-2024
Гость (11:51:57 02-02-2024) Все так и есть. А видимый бардак - от перманентной нехватки ... Нет.. у нас 4 специалиста и у всех ОДИНАКОВАЯ работа. и только у одного такой срач - картошку модно сажать. Человек пол дня сидит в телефоне клипы втыкает от нечего делать.
14:29:19 02-02-2024
Гость (13:58:26 02-02-2024) Гость (11:51:57 02-02-2024) Все так и есть. А видимый ... Наличие одного бардака не говорит об уме. Тем более что умный не будет постоянно ролики смотреть. Глянул что надо для решения текущего вопроса или расширения кругозора по новой задаче, и далее заниматься делами. Постоянное "втыкание" говорит как раз о тупости, человек потребляет готовый развлекательный контент, а не создает его.
15:19:37 02-02-2024
Умный никогда не станет проверять по формальным признакам, придуманным какими-то проходимцами, насколько он умён. ;) Так что, ребзя, тест не пройден :)
13:36:06 03-02-2024
В комментариях одни гении собрались..
06:26:54 05-02-2024
Гость (11:30:52 02-02-2024) Оценивать так, если на рабочем месте бардак, то и в голове б... Гениально👍