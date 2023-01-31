Барнаул оделся в снежное кружево в последний день января
Пейзажи за окном 31 января ослепили своей красотой
31 января 2023, 17:16, ИА Амител
Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Утром 31 января столица края превратилась в снежную сказку. Перепады температур и туман, из-за которых деревья покрылись белоснежным инеем, сделали этот вторник чуть лучше и прекраснее.
Наш корреспондент прогулялась по центру города и запечатлела снежную красоту.
Зимний Барнаул
Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
В ближайшие дни в регионе особых погодных перемен не предвидится: днём температура будет около 10 градусов мороза, ночью до -20, без осадков.
Ранее мы писали ждать ли в Алтайском крае снегопада и транспортного коллапса как у соседей в Новосибирской области, которая уже неделю находится в снежном плену.
Комментарии 0