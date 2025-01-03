Барнаульский аэропорт принял за год почти 800 тысяч пассажиров и поставил рекорд
Строительство терминала откроет новые возможности для аэродрома
03 января 2025, 08:10, ИА Амител
По итогам 2024 года международный аэропорт Барнаула им. Германа Титова поставил рекорд: количество пассажиров превысило 770 тысяч человек. Этот показатель на 7,2% больше, чем в 2023-м, сообщили в пресс-службе правительства Алтайского края.
Администрация также напомнила, что сейчас продолжается строительство нового терминала. Он позволит и дальше развивать транспортную инфраструктуру региона и укреплять позиции аэропорта.
"Реализация этого проекта позволит значительно увеличить пропускную способность аэропорта и создать комфортные условия для пассажиров", – отмечено в сообщении.
Завершить строительство терминала должны в марте 2026 года. Но в правительстве заверили, что "заказчик прилагает усилия для завершения работ во втором полугодии 2025 года".
21:29:58 03-01-2025
а зачем там что-то прилагать и куда-то гнаться?! ну как построят так и ок, что-ли там 500 рейсов в день?! буря в стакане воды
10:42:59 04-01-2025
Гость (21:29:58 03-01-2025) а зачем там что-то прилагать и куда-то гнаться?! ну как пост... Деревня хочет быть Шанхаем.
11:28:01 04-01-2025
А вот интересно, сколько пассажиров в год обслуживал этот же аэропорт в советское время. Году так в 1988 м? Когда из аэропорта было по несколько рейсов в день во все сибирские города, в столицы союзных республик, в Москву и во все города и райцентры края.