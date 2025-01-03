Барнаульский аэропорт принял за год почти 800 тысяч пассажиров и поставил рекорд

Строительство терминала откроет новые возможности для аэродрома

03 января 2025, 08:10, ИА Амител

Барнаульский аэропорт / Фото: amic.ru

По итогам 2024 года международный аэропорт Барнаула им. Германа Титова поставил рекорд: количество пассажиров превысило 770 тысяч человек. Этот показатель на 7,2% больше, чем в 2023-м, сообщили в пресс-службе правительства Алтайского края.

Администрация также напомнила, что сейчас продолжается строительство нового терминала. Он позволит и дальше развивать транспортную инфраструктуру региона и укреплять позиции аэропорта.

"Реализация этого проекта позволит значительно увеличить пропускную способность аэропорта и создать комфортные условия для пассажиров", – отмечено в сообщении.

Завершить строительство терминала должны в марте 2026 года. Но в правительстве заверили, что "заказчик прилагает усилия для завершения работ во втором полугодии 2025 года".