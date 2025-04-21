Барнаул попал в топ-30 рейтинга городов, где самые выгодные инвестиции в недвижимость
За прошедший год доходность инвестиций в жилье в алтайской столице упала на 4,5%
21 апреля 2025, 12:40, ИА Амител
Барнаул занял 28-е место из 79 в рейтинге российских городов по доходности инвестиций в недвижимость, а Горно-Алтайск стал вторым, сообщает РИА Новости.
Для расчетов использовалась стоимость типовой однокомнатной квартиры площадью 35 кв. метров. Доходность считалась в среднем за три года (с 2022-го по 2024-й) от прироста стоимости квартиры и сдачи ее в аренду. Учитывались выплаты НДФЛ, ЖКУ, за капремонт и налог на имущество. Среднегодовая доходность рассчитывалась с учетом потребительской инфляции.
"В Барнауле среднегодовая реальная доходность инвестиций в недвижимость за три года с учетом ее сдачи в аренду – 10,5%, а без учета сдачи в аренду – 6,4%", – говорится в исследовании.
В Горно-Алтайске при сдаче квартиры в аренду среднегодовая реальная доходность инвестиций – 20,9%, а если не сдавать – 15,8%.
Среди сибирских городов также высоко в рейтинге находятся: Абакан – на восьмом месте (18,8%, 13,7%), Омск – на 22-м месте (11,6%, 7,3%), Новосибирск – на 33-м месте (9,8%, 5,8%), Кемерово – на 34-м месте (9,7%, 5,7%).
Лидером рейтинга по доходности инвестиций стал город Иваново, где в 2022-2024 годах с учетом сдачи в аренду недвижимость могла принести 22% годовых.
В аутсайдерах оказалась Москва, где даже с учетом сдачи квартиры в аренду доходность отрицательная (-3,7% годовых).
Напомним, в прошлогоднем рейтинге Барнаул занимал 33-е место. Тогда доходность инвестиций в недвижимость за три года составляла 15%, а без учета сдачи – 12%.
13:39:08 21-04-2025
лично я в сортах разбираться смысла не вижу.
не важно, центр в центре, гетто в ижс, хоть вешний тупик с ляпидевским.
имхо, лучшая инвестиция - это образование детей, там где нет оге, еге. и нет болоньевых и серпантиновых систем.
а есть нормальное образование, с которым можно работать и жить в любой точке мира, и горя не знать.
14:27:10 21-04-2025
Гость (13:39:08 21-04-2025) лично я в сортах разбираться смысла не вижу.не важно, це... Афганистан? Никакой болонской системы, только веками проверенные методики обучения.
17:26:29 21-04-2025
Гость (14:27:10 21-04-2025) Афганистан? Никакой болонской системы, только веками провере... Евгений? В смысле Петросян?
18:42:39 21-04-2025
Гость (13:39:08 21-04-2025) лично я в сортах разбираться смысла не вижу.не важно, це... Образование устаревает кроме математики и физики , остальное перепишут , переоткроют. Работать будущие школьники будут по другой специальности , на которую они только ещё будут планировать учиться.