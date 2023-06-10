Барнаул украсили ко Дню России
Праздничное настроение создали во всех районах города, а также в пригороде
10 июня 2023, 15:00, ИА Амител
Фото: мэрия Барнаула / barnaul.org
В Барнауле разместили праздничное оформление ко Дню России, который будут отмечать 12 июня, сообщили в мэрии.
Триколоры, флаговые костры, тематические растяжки и баннеры появились на основных магистралях, площадях, в пешеходных зонах, на жилых улицах, а также в местах проведения основных праздничных мероприятий. Также к празднику украшают учреждения образования, культуры и предприятия потребительского рынка.
Яркие флаги установили в том числе и в пригороде: в микрорайоне Затон, селе Лебяжье, поселках Южном и Центральном.
Ранее рассказали, как отметят День России в Барнауле и куда сходить.
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