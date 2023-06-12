Артисты из ЛДНР и флажки. Как отметят День России в Барнауле и куда можно сходить
Главной площадкой праздника вновь станет площадь Сахарова
12 июня 2023, 08:40, ИА Амител
Понедельник, 12 июня, в России выходной день. В нашей стране будут отмечать День России. И отмечать его будут масштабно – с концертами, мастер-классами и кинопоказом. Всего в Барнауле ко Дню России запланировано 76 праздничных мероприятий. Amic.ru рассказывает о главных из них.
Какая площадка станет основной?
Главные мероприятия на День России пройдут на площади Сахарова. С 10:00 до 14:00 там проведут спортивный фестиваль "Готов к труду и обороне", соревнования по гиревому спорту, армрестлингу, силовому экстриму, настольному теннису, городошному спорту, по специальным настольным играм для людей с ограниченными возможностями здоровья и так далее.
В 15:00 на площади Сахарова начнется праздничная программа "Счастлив тем, что в России живу". На сцене выступят лучшие творческие коллективы города, хореографический коллектив "Каблучок" из ДНР и вокалисты из ЛНР. В 18:30 начнётся молодежная концертная программа "Мы будущее России", где свои номера представят студенческие коллективы.
Что будет в парках?
Мероприятия в этом году пройдут во многих крупных парках города. В 12:00 начнётся концертная программа в парке "Лесная сказка" под названием "Над Россией солнце светит", там будут выступать творческие коллективы города.
В 13:00 в парке "Арлекино" состоится концерт "Все мы – Россия!". Там выступят творческие коллективы, запланирована акция-поздравление "Наш дом – Россия!" с раздачей ленточек "триколор" и конкурс рисунков на асфальте "Белый! Синий! Красный!".
В парке "Солнечный ветер" с 12 до 16 часов планируется праздничная концертная программа "Россия твоего сердца!", а с 16:00 до 19:00 – программа "Россия – наша сила".
В парке "Изумрудный" в День России с 12 до 19 часов будет открытый кинопоказ советских фильмов. Также там будут работать мастер-классы, квесты и интерактивные площадки.
Куда ещё сходить?
Празднование Дня России в Барнауле начнется в 9 часов утра. Возле стелы "Барнаул – город трудовой доблести" в Нагорном парке состоится торжественная церемония поднятия государственного флага и вручение паспортов гражданам, достигшим 14 лет.
В 11:00 во Дворце культуры города на ул. А. Петрова, 146а, откроется выставка художника Сергея Боженко "Защитники России, или Штрихи будущей Победы", а в 12:00 состоится праздничный концерт "Мы Россия". На нем выступят хореографический ансамбль "Каблучок" из ДНР, вокалисты из ЛНР и творческие коллективы краевой столицы.
На улице Мало-Тобольской 12 июня будет идти выставка фотохудожника Евгения Борисова "Широка страна моя родная". На ней он представит фотопейзажи уникальных уголков России.
Также в 12:00 начнется концерт на площади перед ДК в поселке Южном, а в 17:00 праздничное шоу стартует в Доме культуры "Центральный" поселка Центрального.
Алтайский госуниверситет также традиционно отметит День России. Так, в университетском дворике АлтГУ будет праздничная программа "Мы – будущее России". В концерте поучаствуют творческие коллективы из АлтГУ и других вузов Барнаула. Также там будут раздавать ленты "триколор" и награждать участников конкурса "Волонтеры Победы – 2023". Танцевальные коллективы поучаствуют во флешмобе "Встанем" в поддержку участников СВО, вокальные коллективы – во флешмобе "Гимн всей страной".
Будет и множество локальных мероприятий. Так, на ул. Беляева, 7, пройдет мероприятие "Звени, звени, златая Русь!", где выступят творческие коллективы города. Там же планируется проводить игры, водить хороводы, раздавать ленты "триколор" и флажки. Во дворах домов по ул. Георгия Исакова, 216, 218, 222, проведут конкурс рисунков на асфальте "Я люблю тебя, Россия!". В ДК посёлка Научный Городок 12 июня в 19 часов запланирована музыкальная программа "Я – частичка России".
У ТРЦ "Сити-центр" и на центральной аллее (на пересечении проспекта Ленина и улицы Никитина) с 14:00 до 15:30 волонтеры также будут раздавать ленты "триколор".
А фейерверк будет?
Да. Он состоится на площади Сахарова в 22:30.
Какие улицы перекроют?
В День России в Барнауле перекроют несколько дорог. А именно:
- с 9 часов 10 июня до 15 часов 13 июня нельзя будет проехать по проспекту Социалистическому от улицы Молодежной до улицы Димитрова;
- с 08:00 до 23:00 12 июня перекроют движение по улице Мерзликина от проспекта Социалистического до переулка Геблера.
А можно будет купить алкоголь?
Нет, 12 июня в Барнауле ограничат продажу алкоголя. С 9 до 21 часа руководителям предприятий розничной торговли Барнаула рекомендуют не продавать алкоголь и пиво. Такую меру вводят для обеспечения общественного порядка.
07:52:09 09-06-2023
Больше всего торкнуло, артисты из ДНР и ЛНР и вручение паспартов на бывшем нагорном кладбище.
08:21:25 09-06-2023
Гость (07:52:09 09-06-2023) Больше всего торкнуло, артисты из ДНР и ЛНР и вручение пасп... ты ждал покемонов? так это не тот праздник, юный торчок.
09:43:14 12-06-2023
Гость (08:21:25 09-06-2023) ты ждал покемонов? так это не тот праздник, юный торчок. ... А как вы определили, что человек торчок, а не по методичкам пишет?
10:05:52 09-06-2023
Гость (07:52:09 09-06-2023) Больше всего торкнуло, артисты из ДНР и ЛНР и вручение пасп... А ты не принимай запрещённые вещества, чтоб не торкало. Они губительно для мозга человека с паспАртом.
10:08:58 12-06-2023
Гость (10:05:52 09-06-2023) А ты не принимай запрещённые вещества, чтоб не торкало. Они ... Сходи сегодня на кладбище нагорное, тебе тоже выдадут (замена по старости)