Артисты из ЛДНР и флажки. Как отметят День России в Барнауле и куда можно сходить

Главной площадкой праздника вновь станет площадь Сахарова

12 июня 2023, 08:40, ИА Амител

12 июня в Барнауле / Фото: amic.ru

Понедельник, 12 июня, в России выходной день. В нашей стране будут отмечать День России. И отмечать его будут масштабно – с концертами, мастер-классами и кинопоказом. Всего в Барнауле ко Дню России запланировано 76 праздничных мероприятий. Amic.ru рассказывает о главных из них.

Какая площадка станет основной?

Главные мероприятия на День России пройдут на площади Сахарова. С 10:00 до 14:00 там проведут спортивный фестиваль "Готов к труду и обороне", соревнования по гиревому спорту, армрестлингу, силовому экстриму, настольному теннису, городошному спорту, по специальным настольным играм для людей с ограниченными возможностями здоровья и так далее.

В 15:00 на площади Сахарова начнется праздничная программа "Счастлив тем, что в России живу". На сцене выступят лучшие творческие коллективы города, хореографический коллектив "Каблучок" из ДНР и вокалисты из ЛНР. В 18:30 начнётся молодежная концертная программа "Мы будущее России", где свои номера представят студенческие коллективы.

Что будет в парках?

Мероприятия в этом году пройдут во многих крупных парках города. В 12:00 начнётся концертная программа в парке "Лесная сказка" под названием "Над Россией солнце светит", там будут выступать творческие коллективы города.

В 13:00 в парке "Арлекино" состоится концерт "Все мы – Россия!". Там выступят творческие коллективы, запланирована акция-поздравление "Наш дом – Россия!" с раздачей ленточек "триколор" и конкурс рисунков на асфальте "Белый! Синий! Красный!".

В парке "Солнечный ветер" с 12 до 16 часов планируется праздничная концертная программа "Россия твоего сердца!", а с 16:00 до 19:00 – программа "Россия – наша сила".

В парке "Изумрудный" в День России с 12 до 19 часов будет открытый кинопоказ советских фильмов. Также там будут работать мастер-классы, квесты и интерактивные площадки.

День России в Барнауле/ Фото: amic.ru

Куда ещё сходить?

Празднование Дня России в Барнауле начнется в 9 часов утра. Возле стелы "Барнаул – город трудовой доблести" в Нагорном парке состоится торжественная церемония поднятия государственного флага и вручение паспортов гражданам, достигшим 14 лет.

В 11:00 во Дворце культуры города на ул. А. Петрова, 146а, откроется выставка художника Сергея Боженко "Защитники России, или Штрихи будущей Победы", а в 12:00 состоится праздничный концерт "Мы Россия". На нем выступят хореографический ансамбль "Каблучок" из ДНР, вокалисты из ЛНР и творческие коллективы краевой столицы.

На улице Мало-Тобольской 12 июня будет идти выставка фотохудожника Евгения Борисова "Широка страна моя родная". На ней он представит фотопейзажи уникальных уголков России.

Также в 12:00 начнется концерт на площади перед ДК в поселке Южном, а в 17:00 праздничное шоу стартует в Доме культуры "Центральный" поселка Центрального.

Алтайский госуниверситет также традиционно отметит День России. Так, в университетском дворике АлтГУ будет праздничная программа "Мы – будущее России". В концерте поучаствуют творческие коллективы из АлтГУ и других вузов Барнаула. Также там будут раздавать ленты "триколор" и награждать участников конкурса "Волонтеры Победы – 2023". Танцевальные коллективы поучаствуют во флешмобе "Встанем" в поддержку участников СВО, вокальные коллективы – во флешмобе "Гимн всей страной".

Будет и множество локальных мероприятий. Так, на ул. Беляева, 7, пройдет мероприятие "Звени, звени, златая Русь!", где выступят творческие коллективы города. Там же планируется проводить игры, водить хороводы, раздавать ленты "триколор" и флажки. Во дворах домов по ул. Георгия Исакова, 216, 218, 222, проведут конкурс рисунков на асфальте "Я люблю тебя, Россия!". В ДК посёлка Научный Городок 12 июня в 19 часов запланирована музыкальная программа "Я – частичка России".

У ТРЦ "Сити-центр" и на центральной аллее (на пересечении проспекта Ленина и улицы Никитина) с 14:00 до 15:30 волонтеры также будут раздавать ленты "триколор".

День России / Фото: amic.ru

А фейерверк будет?

Да. Он состоится на площади Сахарова в 22:30.

Какие улицы перекроют?

В День России в Барнауле перекроют несколько дорог. А именно:

с 9 часов 10 июня до 15 часов 13 июня нельзя будет проехать по проспекту Социалистическому от улицы Молодежной до улицы Димитрова;

с 08:00 до 23:00 12 июня перекроют движение по улице Мерзликина от проспекта Социалистического до переулка Геблера.

А можно будет купить алкоголь?

Нет, 12 июня в Барнауле ограничат продажу алкоголя. С 9 до 21 часа руководителям предприятий розничной торговли Барнаула рекомендуют не продавать алкоголь и пиво. Такую меру вводят для обеспечения общественного порядка.