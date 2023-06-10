Барнаульцам в преддверии Дня России раздают ленты триколор

В акции участвуют школьники, студенты и волонтеры

10 июня 2023, 11:00, ИА Амител

Фото: barnaul.org

В Барнауле в преддверии Дня России раздают ленты "триколор", сообщили в мэрии.

В акции участвуют волонтеры, студенты, школьники и другие. 8 июня ленточки раздавали на площади Маршала Жукова, а 9-го числа – на Нулевом километре и в парке "Изумрудный".

"Дети, молодые люди и взрослые с гордостью их принимали", – отмечают организаторы.

Акции по раздаче лент "триколор" пройдут также и в День России, 12 июня, на основных праздничных площадках.

Ранее рассказали, как отметят этот праздник в Барнауле и куда сходить.