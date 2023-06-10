Барнаульцам в преддверии Дня России раздают ленты триколор
В акции участвуют школьники, студенты и волонтеры
10 июня 2023, 11:00, ИА Амител
Фото: barnaul.org
В Барнауле в преддверии Дня России раздают ленты "триколор", сообщили в мэрии.
В акции участвуют волонтеры, студенты, школьники и другие. 8 июня ленточки раздавали на площади Маршала Жукова, а 9-го числа – на Нулевом километре и в парке "Изумрудный".
"Дети, молодые люди и взрослые с гордостью их принимали", – отмечают организаторы.
Акции по раздаче лент "триколор" пройдут также и в День России, 12 июня, на основных праздничных площадках.
Ранее рассказали, как отметят этот праздник в Барнауле и куда сходить.
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11:12:27 10-06-2023
Сегодня еду по городу , ни чё не пойму, все гордые ходят. А теперь из рассказа понял что им ленточку выдали..
11:35:45 10-06-2023
Хоть и прожил в Союзе чуть больше 20 лет, но не принимает душа этот трехцветный флажок, только Красное знамя.
15:00:17 10-06-2023
Вообще не пойму....
17:04:12 10-06-2023
А потом эти ленточки в мусорке валяться будут.
06:04:43 11-06-2023
Но больше всего выставляют свои государственные флаги это пиндосы свои матрасо-звёздно-полосатые.Хотя,в последнее время скорее всего жовто-блакитные на душу населения вперед вырвались.Они впереди планеты всей.Совершили революцию гидности и живут сейчас достойно.Флаги даже в землю втыкают.