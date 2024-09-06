Барнаул в течение месяца останется без цветов
В городе началась уборка однолетней цветочной рассады и подготовка цветочных клумб к зиме
06 сентября 2024, 16:16, ИА Амител
В Барнауле в течение месяца уберут однолетнюю цветочную рассаду и подготовят к зиме многолетние растения, рассказали в мэрии.
"Сегодня, 6 сентября, эти работы ведутся на цветнике Мемориала Славы. На следующей неделе специалисты приступят к клумбам по другим адресам, где в связи с окончанием вегетационного периода растения уже утратили свой эстетический вид", – рассказали в мэрии.
Дольше всего растения будут радовать жителей на центральных цветниках города – их планируют убрать позже.
Также в ближайшее время начнутся работы по подготовке к зиме многолетних растений – их обрежут и в случае необходимости пересадят. Некоторые виды растений будут укрыты лапником, который помогает накопить снег и защищает от сильного мороза.
Напомним, в мае и июне 2024 года в Барнауле высадили около 10 тысяч многолетних цветов и 300 тысяч однолетних растений.
17:03:04 06-09-2024
Не надо убирать всё подряд! Рано! Ещё придет теплая погода, а перед нами разоренные клумбы... Убрать только то, что отцвело.
17:35:01 06-09-2024
Маки - растения красивые и полезные. Особенно те которые такие пушистенькие. Их особенно любит госнаркоконтроль.
11:50:47 09-09-2024
вот всегда поражала эта торопливость, еще нет заморозков, пусть растет!!!!!!