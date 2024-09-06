Барнаул в течение месяца останется без цветов

В городе началась уборка однолетней цветочной рассады и подготовка цветочных клумб к зиме

06 сентября 2024, 16:16, ИА Амител

Цветы в Барнауле / Фото: barnaul.org

В Барнауле в течение месяца уберут однолетнюю цветочную рассаду и подготовят к зиме многолетние растения, рассказали в мэрии.

"Сегодня, 6 сентября, эти работы ведутся на цветнике Мемориала Славы. На следующей неделе специалисты приступят к клумбам по другим адресам, где в связи с окончанием вегетационного периода растения уже утратили свой эстетический вид", – рассказали в мэрии.

Дольше всего растения будут радовать жителей на центральных цветниках города – их планируют убрать позже.

Также в ближайшее время начнутся работы по подготовке к зиме многолетних растений – их обрежут и в случае необходимости пересадят. Некоторые виды растений будут укрыты лапником, который помогает накопить снег и защищает от сильного мороза.

Напомним, в мае и июне 2024 года в Барнауле высадили около 10 тысяч многолетних цветов и 300 тысяч однолетних растений.