Барнаул затопило перед резким похолоданием. Фото улиц, где будет бесплатный каток

Жителей города предупредили о сильной гололедице 9 марта

08 марта 2023, 14:07, ИА Амител













































Барнаул затопило талыми водами

Улицы Барнаула после потепления в последние дни до плюсовых температур затопило талыми водами. 8 марта огромные лужи появились не только на дорогах, куда стекает растаявший снег на обочинах, но и на тротуарах. Порой такие "водохранилища" невозможно даже обойти.

К вечеру в городе резко похолодает с +5 до 0 градусов, ночью будет до -7, а завтра днём ожидается уже -4 градуса. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.

"Во второй половине дня небольшой снег. На дорогах местами сильная гололедица", – предупредили синоптики.

Ранее жители Барнаула пожаловались на затопленные пешеходные переходы, которые можно только "на лодке переплывать".