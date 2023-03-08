Барнаул затопило перед резким похолоданием. Фото улиц, где будет бесплатный каток
Жителей города предупредили о сильной гололедице 9 марта
08 марта 2023, 14:07, ИА Амител
Улицы Барнаула после потепления в последние дни до плюсовых температур затопило талыми водами. 8 марта огромные лужи появились не только на дорогах, куда стекает растаявший снег на обочинах, но и на тротуарах. Порой такие "водохранилища" невозможно даже обойти.
К вечеру в городе резко похолодает с +5 до 0 градусов, ночью будет до -7, а завтра днём ожидается уже -4 градуса. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.
"Во второй половине дня небольшой снег. На дорогах местами сильная гололедица", – предупредили синоптики.
Ранее жители Барнаула пожаловались на затопленные пешеходные переходы, которые можно только "на лодке переплывать".
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