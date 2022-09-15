Автобус в Барнауле протащил пенсионерку-инвалида несколько метров по дороге

Барнаульская пенсионерка пожаловалась на то, что водитель автобуса № 20 зажал её руку вместе с сумкой дверьми и поехал дальше. В итоге он протащил женщину по дороге несколько метров. Об этом она рассказала amic.ru.

По словам пенсионерки, она ехала на «двадцатке» до Власихи. Именно во Власихе и случилось происшествие.

«Где-то в 13:30 я выходила на почте. Я уже спустилась, ноги мои были на асфальте, но он зажал дверьми мою руку вместе с сумкой и поехал вперёд. Я давай стучать, люди в автобусе закричали, через несколько метров он остановился. Куртка у меня была вся грязная, рука болела, поднять её я не могла», — пояснила женщина.

Пенсионерка отметила, что ей 68 лет, и у неё есть инвалидность, поэтому после происшествия пойти по своим делам она не смогла и решила вернуться домой. Она встала на остановке на другой стороне, и через некоторое время к ней подъехала та же «двадцатка». Женщина ждала извинений от водителя или кондуктора. Но кондуктор, наоборот, обвинила во всём пенсионерку и накричала на неё, рассказывает женщина.

Напомним, что за последнее время это не единственное происшествие с общественным транспортом. Так, 12 сентября мужчину не пустили в заполненный автобус № 20. Там с линейными работниками провели разбирательство, с них взяли объяснительные.

Кроме того, тогда же жители города пожаловались, что водители маршрутки № 51 справляют нужду на конечной остановке «Школа садоводов» и попросили установить там туалет. В пресс-службе мэрии затем ответили, что перевозчик провёл разъяснительную работу с водителями. А вопрос установки туалетов на остановке «Школа садоводов» пообещали проработать дополнительно.

А ещё 12 сентября жители Барнаула обсудили водителя автобуса № 24, который рассматривал откровенные фотографии на планшете, когда вёз пассажиров.

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