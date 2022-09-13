Власти Барнаула объяснили, почему в автобус не пустили грустного дедушку

В Барнауле провели разбирательство по инциденту на автобусном маршруте № 20, сообщили amic.ru в комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи.

Ранее в соцсетях опубликовали видео, на котором пожилого мужчину на остановке не пускали в автобус. Кондуктор заявила, что в салоне нет мест. Впрочем, из автобуса вышли несколько человек и, судя по кадрам, свободные места были.

Власти отметили, что перевозчик уже взял объяснительные с линейных работников. По их словам, видео не полностью раскрывает суть произошедшего.

«Со слов линейных работников, кондуктором было озвучено, что автобус в связи с предельным наполнением салона пассажирами в час пик осуществлял только высадку пассажиров. Следующий автобус следовал по расписанию и прибывал на остановку через пять минут и пассажирам было предложено воспользоваться им. Тем не менее пассажир попытался вопреки озвученному требованию войти в салон автобуса, при этом оскорбив линейного работника. Руководством предприятия с линейными работниками проведён инструктаж по вопросам культуры обслуживания пассажиров, работы на линии и недопустимости подобных инцидентов», — рассказали в мэрии.