В Барнауле водитель автобуса рассматривал голых женщин, когда вёз пассажиров
Барнаульцы волнуются, что водитель может попасть в ДТП, засмотревшись на фотографии
12 сентября 2022, 14:18
В паблике «Чёрное и Белое Барнаул» обсуждают водителя автобуса, который во время движения рассматривал откровенные картинки на планшете.
«Водитель автобуса № 24 девочек рассматривает», — отметил пассажир на видео.
В паблике указали, что водитель может попасть в ДТП, засмотревшись на фотографии.
Водитель и картинки / Фото: кадр из видео
«А почему вы замечание не сделали? Зато снимаете стоите. В автобусе могли ехать дети», — возмутилась жительница Барнаула.
Барнаульцы предположили, что, возможно, «без дополнительного возбуждения организма» не получается нормально водить автобус.
Ранее жители города пожаловались, что водители автобусов «загадили кусты» на улице Новогодней.
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