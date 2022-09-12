В Барнауле водитель автобуса рассматривал голых женщин, когда вёз пассажиров

В паблике «Чёрное и Белое Барнаул» обсуждают водителя автобуса, который во время движения рассматривал откровенные картинки на планшете.

«Водитель автобуса № 24 девочек рассматривает», — отметил пассажир на видео.

В паблике указали, что водитель может попасть в ДТП, засмотревшись на фотографии.

Водитель и картинки / Фото: кадр из видео

«А почему вы замечание не сделали? Зато снимаете стоите. В автобусе могли ехать дети», — возмутилась жительница Барнаула.

Барнаульцы предположили, что, возможно, «без дополнительного возбуждения организма» не получается нормально водить автобус.

Ранее жители города пожаловались, что водители автобусов «загадили кусты» на улице Новогодней.