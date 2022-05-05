Барнаульский автобус № 119 теперь ходит по новому маршруту

В Барнауле с 4 мая автобус № 119 (ул. Солнечная Поляна — садоводство «Степное-2») приступил к работе по новому маршруту, сообщает пресс-служба мэрии.

Схему движения изменили по просьбе командования войсковой части № 84686, чтобы до неё было проще добираться военным и гражданскому персоналу.

«По поручению главы города Вячеслава Франка этот вопрос был проработан, и теперь маршрут № 119 осуществляет заезд к войсковой части 84686, находящейся в посёлке Конюхи Центрального района», — говорится в сообщении.

Сейчас рейсы выполняются только по будням утром, в обед и вечером, уточнили в горадминистрации.

Ранее сообщалось, как будет ходить общественный и личный транспорт во время реконструкции моста на Новом рынке.