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Глава Барнаула рекомендовал масочный режим при обострении эпидситуации

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в городе остаётся высокой

15 декабря 2022, 15:22, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

Глава Барнаула Вячеслав Франк на совещании со своими заместителями и главами районов обсудил эпидемиологическую ситуацию в городе, сообщает мэрия.

На мероприятии отметили, что заболеваемость ОРВИ и гриппом остаётся высокой. Более того, как отмечают медики, грипп проходит в тяжёлой форме и сопровождается высокой температурой.

«Глава города рекомендовал использовать масочный режим при обострении эпидемиологической ситуации в коллективах», — говорится в сообщении.

Ранее amic.ru рассказал, что в Алтайском крае начался резкий подъём заболеваемости респираторными инфекциями. Эту информацию подтвердил и главный внештатный инфекционист региона Валерий Шевченко.

Также на совещании главам районных администраций Барнаула и комитету по образованию поручили взять на особый контроль мониторинг температурного режима в социальных учреждениях, особенно в тех, где обучаются дети.

«В детских садах и школах детям должно быть тепло в любую погоду», — подчеркнул Франк.

Напомним, по последним данным семь школ в Алтайском крае полностью закрыли на карантин.

Комментарии 39

  • Пусть покажет как правильно маску носить
    15 декабря, Гость   Ответить
  • опять что ли
    15 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, а вы еще так и не поняли, как ее правильно носить?
    15 декабря, Гость   Ответить
  • На какую температуру окружающей среды рассчитаны маски?
    15 декабря, Гость   Ответить
  • Где нормативы на использование масок?
    15 декабря, Гость   Ответить
  • Задрали с рекомендациями. Прикажи, возьми на себя ответственность. Подстрекательная власть.
    15 декабря, Гость   Ответить
  • Пусть покажет как правильно - гугл вам в помошь
    15 декабря, Гость   Ответить
  • Пусть сам носит, чтоб его не видели люди.
    15 декабря, Гость   Ответить
  • Да некоторые особо одаренные их еще и не снимали...)Особенно умиляют, которые в мороз -30 идут в маске по улице. Бронхиты и пневмонии себе зарабатывают, а потом жалуются на медобслуживание.
    15 декабря, Гость   Ответить
  • "Особенно умиляют, которые в мороз -30 идут в маске" --- Гость, в маске лицо меньше мерзнет. А по вашей логике люди, которые в шарф низ лица укутывают - тоже зарабатывают себе бронхиты и пневомонии. Ну глупость же вы сказали, мозг включите.
    15 декабря, Гость   Ответить
  • "некоторые особо одаренные их еще и не снимали" - Гость, некоторые особо одаренные их и не надевали. И теперь уже на кладбище лежат, зато без масок.
    15 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, а вы еще так и не поняли, как ее правильно носить? Вы сами то видели как её Фунтик носит?
    15 декабря, Гость   Ответить
  • на глаза, на глаза
    15 декабря, Гость   Ответить
  • Антимасочникам просто жалко 2 руб. Бесплатно они бы надели, просто жмоты, но речи тут толкают, как умные.
    15 декабря, Гость   Ответить
  • теперь уже на кладбище лежат, зато без масок.___ Ни одного не знаю, кто б лежал на кладбище из тех кто маски не носил. В моём окружении никто не умер от ковида, маски никто не носил, не прививался, в больницы не обращался. Поэтому и живы все.
    15 декабря, Гость   Ответить
  • которые в шарф низ лица укутывают*** Подбородок что ли? Так нос и рот -то открыты, и дышат они не в тряпку, вдыхая обратно в себя все влажные выделения с тряпки. Шарф на шее вообще-то носят)
    15 декабря, Гость   Ответить
  • А он че сюда лезит? Есть санэпиднадзор!
    15 декабря, Гость   Ответить
  • Надо дома болеть и лечиться, а не отправлять больных детей в школу и детсад. Эти организации не особо хотят карантин объявлять .. А маски защищают ТОЛЬКО ОТ ПЫЛИ...Вирусам маски как решето... Многие "масочники" ходят в таких замусоленных масках...фууу..
    15 декабря, Гость   Ответить
  • В коридорах поликлиник основной рассадник вирусняка...
    15 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, хватит врать, что не болели ковидом не нося маски и не делая прививки, у нас сотрудница в июне 2020г заболела и в течении недели сгорела от лёгких ничего не осталось, тоже ничему не верила хотя сама врач, никаких хронических заболеваний у неё не было. Мы на работе были в шоке тоже думали ерунда, а потом пошло поехало. Так что если не разбираешься в вопросах вирусологи и лучше помолчи, а все специалисты диванные.
    15 декабря, Гость   Ответить
  • два деда умерли от ковида, один не привит, лругой привит. Прививка от ковида не особо защищает, а маска тем более. Но тем не менее хочу чтобы маски носили - те, кто в транспорте чихает и слюну разбрызгивает
    15 декабря, Гость   Ответить
  • какой мудрый и заботливый мэр, заняться нечем, основные кормушки от них ушли, водоканал, тепловые сети, да и в основном бюджетные поступления, вот и по мелкому ...чтобы проявлять присутствие...
    15 декабря, Гость   Ответить
  • Антимасочникам просто жалко 2 руб. Бесплатно они бы надели, просто жмоты, но речи тут толкают, как умные=======жалкий высер, особенно из серии, а ты че самый умный...вся суть этих особей в этой фразе,начальство сказало носить маски, вот и носят до последнего...и ненавидят тех, кто это игнорит, холопство хуже рабства
    15 декабря, Гость   Ответить
  • гениально. при поносе тоже маску одевать?
    15 декабря, Гость   Ответить
  • Все умершие носили маски. Все кто маски не носил и дышал свежим воздухом живы.
    15 декабря, Гость   Ответить
  • по мнению этого господина маска нужна, когда беда со зрением - первый коммент очень ироничен
    15 декабря, Гость   Ответить
  • Ну в магазине сцену видела вообще капец! Мужик собрался чихать и не знал куда отвернуться - открыл холодильник с охлаждённым куриным мясом и давай туда чихать. Ну ума - то нет...
    15 декабря, Гость   Ответить
  • Одно понятно, несмотря на маски и прививки, иммунологи признали что коллективный иммунитет объективно упал до 5%. По мере вакцинации населения возрастала смертность это тоже зафиксированная статистика (причем официальная). А сколько конкретно вакцинированных умерло от ковида до сих пор государственная тайна.
    16 декабря, Гость   Ответить
  • Хочется спросить у Роспотребнадзора, а что в городе делается для предотвращения эпидемологической обстановке??? На рынках, торговых центрах, автобусах - массовых скоплении народа , нет бактерицидных облучателях. В период пандемии у меня на работе стоял рядом со мной, я не разу не заболела ,а здоровье у меня в плане простуд очень слабое.
    16 декабря, Гость   Ответить
  • После всех этих прививок собственный иммунитет у населения снизился... Теперь каждая зараза цепляться будет.
    16 декабря, Гость   Ответить
  • Не масочный режим вводить надо, а обработку помещений качественную надо делать. А это если и делается, то на от...сь.
    16 декабря, Гость   Ответить
  • Культуры поведения населения в общественных местах нет .. Чихайте в тряпочку, а не на соседа..
    16 декабря, Гость   Ответить
  • Вирусам маски как решето... - а у вас вирусы летают в воздухе сами по себе, размахивая крылышками? Или все же разносятся на каплях жидкости (слюны, выделений из носа)? И эти капли прекрасно задерживаются маской. Но маску должен носить больной, а не здоровый.
    16 декабря, Гость   Ответить
  • "Ни одного не знаю, кто б лежал на кладбище из тех кто маски не носил." --- Гость, а я таких несколько десятков человек знаю. А вы или врете, или жили в тайге последние три года.
    16 декабря, Гость   Ответить
  • "Подбородок что ли? Так нос и рот -то открыты, и дышат они не в тряпку," --- Гость, и нос, и рот под шарфом. Вы как будто на улице не бываете, людей не видите? Откуда вы?
    16 декабря, Гость   Ответить
  • "А маски защищают ТОЛЬКО ОТ ПЫЛИ...Вирусам маски как решето... " ---- Гость, вы себя умнее медиков считаете? Медики говорят, что "маски помогают", но вы же, ёлки, специалистов не слушаете, вы же сам себе Буратино.
    16 декабря, Гость   Ответить
  • "осле всех этих прививок собственный иммунитет у населения снизился..." ---- Гость, просто уровень пещерного человека! Читайте книги, развивайтесь, ведь вы взрослый человек! А рассуждения у вас, как у младенца.
    16 декабря, Гость   Ответить
  • "два деда умерли от ковида, один не привит, лругой привит. Прививка от ковида не особо защищает, а маска тем более. " ---- Гость, у нас среди родственников/знакомых/коллег больше 20 человек умерло от ковида. И все НЕПРИВИТЫЕ. А привитые наши родственники даже не болели этим ковидом.
    16 декабря, Гость   Ответить
  • у нас среди родственников/знакомых/коллег больше 20 человек умерло от ковида. И все НЕПРИВИТЫЕ ----- это где ж вас столько таких яростных антиваксеров набралось??? Даже по офиц.статистике ~ 60-70% вакцинированы. А если смертность от короны 3,4%, получается у вас более 500 человек родственников/знакомых/коллег?? Либо ваше антиваксерное окружение попало под самый смертельный штамм)
    19 декабря, Гость   Ответить
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