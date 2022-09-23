Перестарались. В Барнауле коммунальщики закатали в асфальт подъезды внутри дома

В Барнауле заасфальтировали подъезды многоквартирного дома № 24 по улице Шукшина, сообщает алтайское отделение ОНФ.

«Это бы рвение — к асфальтированию ям на дорогах, переездах и пешеходных переходах, потому что в подъездах асфальтовым горкам точно не место», — отметили в организации.

В ОНФ подчеркнули, что ситуация произошла после визита главного эксперта страны по ЖКХ Светланы Калининой. Напомним, в Барнауле она проверила общественные места и дворы, а в Бийске «по-лютому разнесла» работы по благоустройству.

Подъезд заасфальтировали / Фото: vk.com/onf_barnaul

«Барнаульских подрядчиков, видимо, так воодушевила похвала их асфальта, который „можно хоть на зуб пробовать“, что решили закатывать им не только дворы, но и подъезды», — предположили в ОНФ.