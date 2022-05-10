Бесконечный «Бессмертный полк» и восьминутный салют. Самые яркие моменты 77-го Дня Победы в Барнауле

После двухлетнего перерыва, связанного с пандемией коронавируса, в Барнауле наконец провели полномасштабное празднование Дня Победы. На 77-ю годовщину окончания Великой Отечественной войны в столице края прошло множество мероприятий. Барнаульцы соскучились по праздникам, к тому же повезло с погодой и в торжествах приняли участие сотни тысяч жителей и гостей нашего города. Только в шествии «Бессмертного полка» в этом году прошли около 52 тысяч человек. А еще был легкоатлетический побег, парад, выставки и фейерверки в каждом районе города. Вспоминаем, как прошло празднование Дня Победы-2022 в Барнауле. Смотрите фотографии, ищите себя и своих знакомых.

Цветы к Мемориалу

Торжественные мероприятия в честь 9 мая традиционно начались с раннего утра — с возложения цветов на площади Победы. Отдать дань уважения погибшим пришли первые лица края и города — губернатор Алтайского края Виктор Томенко, спикер АКЗС Александр Романенко и мэр Барнаула Вячеслав Франк, а также их соратники. Церемонию посетили сотни жителей города.

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Общество В Барнауле началась церемония возложения цветов к Мемориалу Славы

Мемориал утопал в цветах. Весь день сюда шли люди — семьи с детьми, молодежь, взрослые, пожилые. Кто-то молча стоял, положив цветы, кто-то рассказывал детям, что это за место и почему оно имеет такое значение. Но каждый, кто побывал вчера на Мемориале, пришел сюда не «для галочки», а по зову сердца.

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru



Ретро-техника для больших детей и маленьких

Традиционная, но всегда популярная и интересная выставка техники военных в этом году работала на площади Победы. И вызывала восторг, как у детей, так и у взрослых. По словам корреспондента amic.ru некоторые вполне себе состоявшиеся «дядечки» не стеснялись теснить детей, чтобы самим подержаться за руль, рассмотреть и расспросить владельцев откуда такое чудо прибыло.

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Новости Барнаула ГАЗ-51, «Волга» и мотоциклы «Иж». В Барнауле состоялась выставка ретротехники

Всего на выставке было представлено более десятка редких образцов гражданской и военной техники, выпущенной до 1946 года: автомобили марок ГАЗ, «Победа», «Форд», «Шевроле», а также мотоциклы отечественного, европейского и американского производства.

Фото: Артем Кузнецов / amic.ru



Парад Победы

Одно из самых зрелищных мероприятий Дня Победы в Барнауле — парад, или как его правильно называют, торжественное построение войск барнаульского гарнизона на площади Советов. Чеканя шаг по площади прошли курсанты БЮИ, воспитанники летной школы, представители полиции, МЧС, службы приставов, УФСИН и другие. Прошла колонна и техники военных лет. Грустно, но на трибунах в этом году почти не было ветеранов: возраст не позволяет посещать такие мероприятия.

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Новости Барнаула Как проходит парад Победы в Барнауле. Фоторепортаж

Здесь же состоялись показательные выступления участников парада. Впрочем, видеть их могли не все. Видимо, по какому- то недоразумению, выступающие сосредоточились перед одной трибуной — там где собрались чиновники. Так что ни зрители справа и слева от этой трибуны, ни даже немногие ветераны, нашедшие в себе силы посетить вчерашний праздник, толком увидеть это зрелище не смогли. На что и жаловались друг другу. Возможно, ошибка будет учтена в следующие праздники.

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru



Бесконечный «Бессмертный полк»

52 тысячи человек приняли участие в этом году в «Бессмертном полку» в Барнауле. Кажется, это рекорд за все годы шествия. Колонны шли больше часа. И люди готовы были ждать, чтобы пройти со своим героем в едином строю. Губернатор Алтайского края также Виктор Томенко принял участие в шествии «Бессмертного полка» в Барнауле. Он пронес в руках портреты своего деда — Павла Порфирьевича Мельченко и бабушки — Юлии Филипповны Мельченко.

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Новости Барнаула Шествие Бессмертного полка проходит в Барнауле. Фоторепортаж

По сообщению администрации города, зрителей, наблюдавших за прохождением колонны, собралось не менее 10 тысяч человек.

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru



«Кольцо Победы»

Из-за того, что шествие «Бессмертного полка» в этом году затянулось, легкоатлетический забег «Кольцо Победы» стартовал почти на час позже назначенного времени. Несмотря на это, в нем приняли участие более трех тысяч спортсменов всех возрастов. Кстати, фонтаны очень удачно заработали. Некоторые бегуны (и не только) стремились в них охладиться.

Фото: Вячеслав Кондаков, Андрей Никитин / amic.ru



Зажигательные пляски на площади Сахарова

На площади Сахарова практически весь день шел большой праздничный концерт. Выступали известные творческие коллективы края. Да так зажигательно, что периодически публика перед сценой начинала приплясывать. Кстати, сцена в этот День Победы тоже была новая — установили ее напротив «Титов — Арены», развернув «лицом» в сторону вокзала. Так что видеть выступления можно было издалека.

Также на площади работали и другие площадки: у театра Драмы пели караоке, испытывали силу, чеканили монеты. И здесь же можно было записать ся на службу по контракту.

Фото: Вячеслав Кондаков/ amic.ru

Кстати, входы на площадь Сахарова в этом году были ограничены, а людей впускали только чрез рамки. Причем нельзя было с собой проносить стеклянную тару и любую жидкость.

В память о детях

Одна из самых трогательных акций — «Детство, растоптанное войной» — прошла на проспекте Социалистический, который 9 Мая вновь стал пешеходной зоной. В память о погибших в годы войны детях, здесь были установлены небольшие мемориалы с игрушками. Дети стояли вдоль проспекта, держа в руках плакаты с именами погибших детей и указанием их возраста. Многие взрослые, проходя мимо не могли сдержать слез. В память о погибших в небо выпустили около сотни белых шаров.

Фото: Вячеслав Кондаков, Екатерина Смолихина / amic.ru

Около Педагогического университета работала своя площадка. Студенты пели песни военных лет, танцевали, играли на музыкальных инструментах. Почти напротив них — у офисного здания Соц, 109 также шел концерт. Можно было спеть здесь, станцевать там — то есть ощутить праздник в полной мере.

Праздничные программы провели и парки Барнаула. Например, в Центральном гостей встречали мимы: памятник воину-освободителю в Трептов-парке и ангел. Также здесь гостей порадовал Оркестр Главного управления МЧС России по Алтайскому краю.

Андрей Никитин / amic.ru

На Набережной тоже был праздник, конкурсы, танцы, песни. Зрители собрались как вокруг сцены, так и на склонах холма под буквами «Барнаул».

Андрей Никитин / amic.ru



Дорогой милосердия

В память о врачах, самоотвержено воевавших и работавших на фронте, в Барнауле провели шествие «Дорогой милосердия». Корреспондент amic.ru передает, что участие в нем приняли не меньше тысячи человек. В основном — студенты и преподаватели медуниверситета. От здания медицинского университета на проспекте Ленина до площади Победы участники шествия пронесли цветы и зажженные свечи.

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Ура, салют!

Сразу пять фейерверков в честь Дня Победы одновременно украсили небо Барнаула в 22 часа 9 мая 2022 года. Самый главный из них прошел на площади Сахарова. Причем власти города обещали, что он будет идти дольше обычного и красочнее. Описывать салют ни к чему. Как это было — смотрите на фото. А вам понравилось?

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