Стройка моста на проспекте Ленина в Барнауле отстала от графика на полтора месяца

Строительство путепровода на проспекте Ленина в Барнауле отстаёт от графика на полтора месяца, пишет «Банкфакс» со ссылкой на радиослужбу ГТРК «Алтай».

Как отметил руководитель подрядной организации ДСУ-4 Николай Данилин, уже при строительстве выяснилось, что проект моста не соответствует актуальным геологическим данным. По его словам, проектировщик основывался на сведениях геологических изысканий трёхлетней давности.

«Уже после начала производства работ под опорными частями буронабивных свай, залегающими на глубине 12 метров, проектировщиком было выявлено несоответствие грунта тому, что закладывался в расчёты. То есть изначально в проекте использовалась старая геология, но она поменялась. И с мая по сентябрь проектировщик вместе с госэкспертизой и вместе с заказчиком занимался поиском технологических решений, которые позволили бы эту проблему устранить», — пояснил Данилин.

Пока проект проходил повторную экспертизу и получал положительное заключение, строительством опор не занимались полтора месяца. С прошлой недели ведутся работы по укреплению грунта.

«На объект уже зашёл подрядчик. Но есть нюанс. Он не может работать при температуре ниже минус 25 градусов. Соответственно, сейчас четыре дня они не работают. Им нужно где-то около месяца, чтобы всё закончить. Как только они освободят нам какой-то участок, мы заходим следом, чтобы делать свою часть работ. Будем стараться всё выполнить в срок», — подчеркнул руководитель ДСУ-4.

Ранее Данилин заявил, что ремонт моста на Новом рынке в Барнауле точно не закончится раньше намеченного срока. Напомним, реконструкция путепровода началась в мае 2022 года и должна завершиться к ноябрю 2023 года.