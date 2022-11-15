Подрядчик ответил, можно ли досрочно закончить ремонт моста в Барнауле на проспекте Ленина

Ремонт моста на Новом рынке в Барнауле точно не закончится раньше намеченного срока. Об этом в эфире «Вести Алтай» рассказал директор ДСУ-4 Николай Данилин. Его предприятие — главный подрядчик.

При этом Данилин подчеркнул, что закончить работы планируется ровно в срок.

Руководитель ДСУ-4 напомнил, что объект планируется сдать через год, в ноябре 2023-го. Но строители уже встретили ряд препятствий в работе, из-за чего на досрочное завершение строительства надеяться не стоит.

«У нас были определённые затруднения, которые приостанавливали нашу работу. Но дату сдачи объекта мы для себя не меняем. Если, конечно, не выявится чего-то экстраординарного и непредусмотренного проектом. Я надеюсь, всё будет нормально и в ноябре мы закончим», — пояснил Данилин в эфире «Вестей».

Николай Данилин / Фото: amic.ru

О том, почему работы пришлось приостановить, директор ДСУ-4 уже рассказывал 8 ноября. По его словам, в месте, где должны быть опоры, грунт оказался недостаточно прочным. Из-за этого строителям пришлось прибегнуть к помощи специалистов, которые его зацементируют. Одни только эти работы, по словам Данилина, займут 40 дней.

При этом подрядчик подчеркнул, что ни в коем случае не собирается затягивать процесс. Организация перераспределит план работ и усилится, чтобы обязательно уложиться в сроки.

Кстати, до конца ноября на место строительства планируется доставить все стальные секции будущего моста. Объект начнут собирать в начале 2023-го года, когда будут готовы все опоры.

Напомним, масштабный ремонт путепровода на Новом рынке начался в мае этого года. Строители уже демонтировали старый аварийный мост. Ожидается, что в 2023-м у ТЦ «Пионер» появится новая современная автомобильная переправа.

Ремонт моста обойдётся примерно в 2,2 миллиарда рублей.