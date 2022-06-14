В Барнауле будут тщательней ухаживать за «засыхающим» сквером на Ускова

В ходе комиссионного обследования зафиксированы все деревья, которые необходимо заменить. Осенью подрядчик заменит их по гарантии

14 июня 2022, 21:26

В Барнауле усилят уход за сквером на пересечении улиц Сергея Ускова и Взлетной — местные жители недавно пожаловались на то, что растения там засыхают. Как сообщает пресс-центр мэрии, накануне там состоялось выездное совещание, в котором приняли представители дорожного комитета Барнаула, администрации Индустриального района, МБУ «Благоустройство и озеленение», а также подрядчика.

По итогам совещания МБУ «Благоустройство и озеленение» дано поручение увеличить объем работ по поливу зеленых насаждений, покосу травы и выполнить устройство приствольных лунок.

Также в ходе комиссионного обследования зафиксированы все деревья, которые необходимо заменить. Осенью подрядчик заменит их по гарантии.

Барнаульцы пожаловались на состояние сквера на улице Ускова

Барнаульцы пожаловались на состояние сквера на улице Ускова

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