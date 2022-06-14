В Барнауле будут тщательней ухаживать за «засыхающим» сквером на Ускова

В Барнауле усилят уход за сквером на пересечении улиц Сергея Ускова и Взлетной — местные жители недавно пожаловались на то, что растения там засыхают. Как сообщает пресс-центр мэрии, накануне там состоялось выездное совещание, в котором приняли представители дорожного комитета Барнаула, администрации Индустриального района, МБУ «Благоустройство и озеленение», а также подрядчика.

По итогам совещания МБУ «Благоустройство и озеленение» дано поручение увеличить объем работ по поливу зеленых насаждений, покосу травы и выполнить устройство приствольных лунок.

Также в ходе комиссионного обследования зафиксированы все деревья, которые необходимо заменить. Осенью подрядчик заменит их по гарантии.