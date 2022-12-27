В Барнауле изменят расписание пригородных поездов из-за праздников

С 9 января электрички будут ездить по прежнему расписанию

27 декабря 2022, 14:47, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Барнауле из-за новогодних праздников изменят расписание пригородных поездов, сообщили в Telegram-канале Минтранса Алтайского края.

31 декабря отменяют пригородный поезд № 6234 Барнаул — Аламбай (отправление в 20:47, прибытие в 00:18).

С 31 декабря по 8 января включительно отменяются пригородные поезда:

— № 6021 Озерки — Барнаул (отправление в 04:34, прибытие в 05:56);

— № 6101 Депо — Барнаул (отправление в 07:06, прибытие в 07:45);

— № 6020 Барнаул — Красный Боец (отправление в 18:36, прибытие в 20:36);

— № 7105 Заринская — Барнаул (отправление в 06:48, прибытие в 08:25).

1 января отменяются пригородные поезда:

— № 6001 Озерки — Барнаул (отправление в 05:35, прибытие в 06:55);

— № 6233 Аламбай — Барнаул (отправление в 03:25, прибытие в 07:05);

— № 6006 Барнаул — Красный Боец (отправление в 06:24, прибытие в 08:21);

— № 6005 Красный Боец — Барнаул (отправление в 10:05, прибытие в 12:00);

— № 6003 Усть-Тальменская — Барнаул (отправление в 06:57, прибытие в 08:43);

— № 6222 Барнаул — Тягун (отправление в 07:31, прибытие в 10:39);

— № 6221 Тягун — Барнаул (отправление в 12:31, прибытие в 15:50);

— № 6111 Барнаул — Ребриха (отправление в 09:04, прибытие в 12:06);

— № 6112 Ребриха — Барнаул (отправление в 13:42, прибытие в 16:47);

— № 6227 Заринская — Барнаул (отправление в 14:40, прибытие в 16:47).

2 января назначат пригородный поезд Озёрки — Барнаул (отправление в 05:35, прибытие в 06:55) и отменят рейс из Сузуна в столицу края (отправление в 04:01, прибытие в 06:55).

3 и 5 января назначаются поезда:

— № 6111 Барнаул — Ребриха (отправление в 09:04, прибытие в 12:06);

— № 6112 Ребриха — Барнаул (отправление в 13:42, прибытие в 16:47).

С 9 января указанные поезда продолжат курсировать в соответствии с прежним графиком. Уточнить информацию можно на сайте АО «Алтай-Пригород», по телефону +7 (3852) 29-21-68 и пригородных билетных кассах.