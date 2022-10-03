В Барнауле объявили сбор вещей для мобилизованных. Список продуктов, одежды и лекарств

В Барнауле общественники объявили сбор необходимых вещей для мобилизованных из Алтайского края. Об этом они написали в специальном Telegram-чате «Для Ребят Защитников» (в нем состоит почти 5,5 тысяч человек).

«На данный момент мы организуем сборы, закупки вещей для мобилизованных ребят. Всю отчётность о тратах и зачислениях предоставляем в группу. Необходимые вещи и пункты сбора прописаны в закреплённых сообщениях», — отметили в посте.

Все контакты для связи указаны в сообщении по ссылке. Пункты сбора вещей работают в Барнауле, Новоалтайске и других населенных пунктах края.

Список необходимого

Продукты питания:

— тушёнка свинина/курица/рыба;

— сгущёнка;

— чай;

— печенье;

— батончики (можно протеиновые);

— кофе;

— сосиски;

— конфеты;

— лапша быстрого приготовления;

— сигареты;

— любые нескоропортящиеся продукты.

Одежда (размеры с 48 по 58):

— термобельё;

— тёплые носки;

— трусы;

— перчатки;

— войлочные стельки;

— сапоги тёплые резиновые;

— плащи-дождевики;

— свитеры;

— балаклавы;

— футболки;

— майки без рукавов.

Личная гигиена:

— бритвенные станки;

— зубная паста и зубные щётки;

— мыло;

— туалетная бумага;

— крем для рук (без запаха);

— гигиеническая помада (без запаха);

— прокладки и тампоны.

Другое:

— батарейки АА и ААА;

— зажигалки, спички;

— зажигалки на газовые баллоны;

— газовые горелки;

— нитки, иглы (чтобы заштопать порванные вещи);

— шнурки;

— сухое горючее;

— спальники;

— карематы;

— рюкзаки (можно туристические);

— сидушки туристические;

— наколенники;

— влажные салфетки;

— карабины металлические;

— топорики небольшие;

— ножи складные;

— посуда металлическая (чашки и кружки);

— лопаты маленькие.

Медикаменты:

— турникеты, жгуты;

— обезболивающее в таблетках и ампулах (кеторол, кетанов, кеторолак, нимесил);

— НПВС, разогревающие мази (диклофенак, капсикам);

— противогрибковые мази;

— левомеколь (мазь);

— шприцы (5 мл);

— антибиотики (амоксициллин, амоксиклав, ципрофлоксацин);

— лейкопластырь широкий;

— бинты самоклеющиеся

— бинты марлевые (узкие и широкие);

— гелевые повязки;

— окклюзионный пластырь;

— препараты для желудка и ЖКТ;

— смекта, мезим, фестал, гастал, ренни, ранитидин, фуразолидон, панкреатин, активированный уголь, энтеросгель;

— наборы от простуды (парацетамол, ибупрофен, ибуклин, витамин С, спреи для горла, аджисепт, ринзасип, противовирусное);

— от аллергии (диазолин, супрастин, зодак и так далее);

— капли в нос (нафтизин, називин, снуп, санорин) и в глаза;

— от геморроя (свечи);

— обычные пластыри;

— гемостатическая жидкость, губки;

— для мочевыводящих путей (нефростен, канефрон, фуратонин-антибиотик).

Фото: t.me/DobrayaVolya22