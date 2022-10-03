В Барнауле объявили сбор вещей для мобилизованных. Список продуктов, одежды и лекарств
Вся отчётность о тратах и зачислениях предоставляется
В Барнауле общественники объявили сбор необходимых вещей для мобилизованных из Алтайского края. Об этом они написали в специальном Telegram-чате «Для Ребят Защитников» (в нем состоит почти 5,5 тысяч человек).
«На данный момент мы организуем сборы, закупки вещей для мобилизованных ребят. Всю отчётность о тратах и зачислениях предоставляем в группу. Необходимые вещи и пункты сбора прописаны в закреплённых сообщениях», — отметили в посте.
Все контакты для связи указаны в сообщении по ссылке. Пункты сбора вещей работают в Барнауле, Новоалтайске и других населенных пунктах края.
Список необходимого
Продукты питания:
— тушёнка свинина/курица/рыба;
— сгущёнка;
— чай;
— печенье;
— батончики (можно протеиновые);
— кофе;
— сосиски;
— конфеты;
— лапша быстрого приготовления;
— сигареты;
— любые нескоропортящиеся продукты.
Одежда (размеры с 48 по 58):
— термобельё;
— тёплые носки;
— трусы;
— перчатки;
— войлочные стельки;
— сапоги тёплые резиновые;
— плащи-дождевики;
— свитеры;
— балаклавы;
— футболки;
— майки без рукавов.
Личная гигиена:
— бритвенные станки;
— зубная паста и зубные щётки;
— мыло;
— туалетная бумага;
— крем для рук (без запаха);
— гигиеническая помада (без запаха);
— прокладки и тампоны.
Другое:
— батарейки АА и ААА;
— зажигалки, спички;
— зажигалки на газовые баллоны;
— газовые горелки;
— нитки, иглы (чтобы заштопать порванные вещи);
— шнурки;
— сухое горючее;
— спальники;
— карематы;
— рюкзаки (можно туристические);
— сидушки туристические;
— наколенники;
— влажные салфетки;
— карабины металлические;
— топорики небольшие;
— ножи складные;
— посуда металлическая (чашки и кружки);
— лопаты маленькие.
Медикаменты:
— турникеты, жгуты;
— обезболивающее в таблетках и ампулах (кеторол, кетанов, кеторолак, нимесил);
— НПВС, разогревающие мази (диклофенак, капсикам);
— противогрибковые мази;
— левомеколь (мазь);
— шприцы (5 мл);
— антибиотики (амоксициллин, амоксиклав, ципрофлоксацин);
— лейкопластырь широкий;
— бинты самоклеющиеся
— бинты марлевые (узкие и широкие);
— гелевые повязки;
— окклюзионный пластырь;
— препараты для желудка и ЖКТ;
— смекта, мезим, фестал, гастал, ренни, ранитидин, фуразолидон, панкреатин, активированный уголь, энтеросгель;
— наборы от простуды (парацетамол, ибупрофен, ибуклин, витамин С, спреи для горла, аджисепт, ринзасип, противовирусное);
— от аллергии (диазолин, супрастин, зодак и так далее);
— капли в нос (нафтизин, називин, снуп, санорин) и в глаза;
— от геморроя (свечи);
— обычные пластыри;
— гемостатическая жидкость, губки;
— для мочевыводящих путей (нефростен, канефрон, фуратонин-антибиотик).