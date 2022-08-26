В Барнауле почистили ливнёвку неподалёку от места, где поток воды унёс ребёнка

В Барнауле почистили ливневую канализацию на улице Попова в районе пересечения с Павловским трактом, сообщили в мэрии.

К работам приступили ещё в начале августа. За несколько дней до этого неподалёку, на пересечении улиц Попова и Сергея Семёнова, ребёнка смыло потоком дождевой воды и едва не унесло под колёса автомобиля.

«На участке протяжённостью 350 метров работали две бригады на комбинированных каналопромывочных автомобилях. Прочистка труб происходила гидродинамическим способом с привлечением работы илососа», — рассказали в горадминистрации.

Также отмечается, что во время прочистки канализации подрядчик вывез больше двух грузовиков камней, бытового мусора и ила.