В Барнауле начали чистить ливнёвку неподалёку от места, где поток воды унёс ребёнка

В Барнауле на пересечении улицы Попова и Павловского тракта приступили к очистке ливневой канализации, сообщают «Вести Алтай».

Накануне в администрации Барнаула обсудили реконструкцию сети городской ливневой канализации и выделили несколько проблемных участков. Поводом для совещания послужил инцидент, произошедший 30 июля на пересечении улиц Попова и Сергея Семёнова, где ребёнка подхватил поток воды и едва не утащил под колёса автомобиля.

Впрочем, как заверили в администрации города, профилактическую промывку указанного участка ливнёвки запланировали задолго до недавних дождей.

«Подрядчики используют в работе мощную технику — она подаёт в коллектор воду под давлением 400 бар, в то время как у машин, стоящих на балансе города, напор вдвое слабее. Вместе с гидродинамической очисткой приходится применять и ручную», — говорится в телесюжете.

Рабочие извлекли из трубы куски асфальта и металла, автомобильный номер и даже полотенцесушитель.

Протяжённость засорённого участка — 350 метров. В мэрии его назвали проблемным по двум причинам — естественный уклон и нагрузка из-за активной застройки.

Кстати, общая протяжённость закрытой сети ливневой канализации Барнаула — 128,6 км. При этом для улучшения ситуации необходимо дополнительно построить около 325 км новой сети.