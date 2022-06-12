«Вкусно и точка». Что известно о заведениях, которые заменят ушедший из России McDonald's

12 июня в Москве на Пушкинской состоялось открытие ресторана «Вкусно и точка». Эта сеть заведений общепита заменит ушедший из России McDonald's. Рассказываем, что известно о новых ресторанах на данный момент.

Название и логотип

Долгое время после того, как рестораны выкупила компания, принадлежащая сибирскому бизнесмену Александру Говору, было неизвестно, под каким названием заведения общепита продолжат работу.

Логотип, на котором изображены две картошки фри и бургер, представили еще несколько дней назад, а вот название озвучили только 12 июня. «Вкусно и точка» — так будет называться новая сеть общепита в России.

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Что будет в новом меню

Обновленное меню, представленное в ресторанах сети «Вкусно и точка» по дизайну очень похоже на меню McDonald's, однако многие позиции в нем сильно изменились.

В обновленных заведениях больше нельзя купить «МакФлурри» и «Биг Мак». Также СМИ сообщают о том, что уйдет из меню и «Биг Тейсти».

Владельцы сети обещают, что замена тем позициям, которые пропадут из меню, найдется быстро, потому что почти все продукты в McDonald's приходили от российских поставщиков.

Также ранее сообщалось, что некоторые позиции во «Вкусно и точка» будут дороже, чем в McDonald's.

Где и когда откроются новые рестораны

12 июня в Москве на Пушкинской состоялось открытие первого ресторана сети «Вкусно и точка». Жители и гости города с большим интересом отнеслись к открытию и встали в очередь, немногим уступающую той очереди, которая собиралась на открытие первого в России McDonald's.

Владельцы сети заверяют, что 13 июня по России откроются 50 ресторанов быстрого питания, которые будут готовы принять гостей.

До конца июня по стране откроются уже 200 ресторанов сети «Вкусно и точка».

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Как выглядят новые рестораны

Представители сети «Вкусно и точка» отметили, что открывать рестораны пришлось в спешке. Из-за этого подготовить упаковку и форму для сотрудников пока не успели.

Во «Вкусно и точка» на Пушкинской гостей встречают сотрудники в форме, очень похожей на форму McDonald's, но уже без логотипов. Упаковка пока просто белая, подготовить новую не успели.

Соусы, на которых располагался логотип американской сети, остались прежними. На них лого просто закрашивают черным маркером.