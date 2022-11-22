В Барнауле предложили построить 11-километровую дорогу, чтобы победить пробки. Где она пройдёт

В Союзе строителей Алтайского края предложили построить в Барнауле новую дорогу для разгрузки основных магистралей города, чтобы решить проблемы с пробками.

Строители подчеркнули, что в Барнауле ежегодно ремонтируется огромное количество дорог, но при этом нет новых. В итоге магистрали перегружены и не справляются с автомобильным трафиком, что приводит к 10-балльным пробкам каждый день.

«Проект предполагает строительство развязки и путепровода на ул. Попова, далее строительство дороги от этой развязки через существующую просеку в ленточном бору до Борзовки, далее с поворотом к шоссе Ленточный бор дорога пройдёт под железнодорожным и автомобильным мостом, пойдёт вдоль реки Барнаулки до дамбы, где соединится с параллельным участком дороги, который уже проектируется от шоссе Ленточный бор, затем через кольцевую развязку с широким отрезком ул. Загородной, на последнем отрезке от развязки с улицей Челюскинцев вдоль реки дорога выйдет к развязке на Новый мост. Общая протяжённость новой дороги составит около 11 километров», — пояснили в Союзе.

Ранее в Барнауле открыли новую дорогу для разгрузки Павловского тракта во время будущей масштабной застройки.